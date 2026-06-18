Las tres marcas mundialistas que buscará alcanzar Lionel Messi en el próximo partido de Argentina ante Austria

Lionel Messi viene de marcar un hat trick en su estreno mundialista (AP)

La expectativa crece en Dallas ante el inminente partido entre la Selección Argentina y Austria en el estadio AT&T del próximo lunes 22 de junio, donde Lionel Messi se encuentra frente a la posibilidad de romper tres de las marcas más emblemáticas en la historia de la Copa del Mundo. A seis días de haber igualado a Miroslav Klose y a Roberto Rivelino tras su triplete frente a Argelia, el capitán argentino busca quedar en solitario como máximo goleador, jugador con más triunfos y artillero de larga distancia del certamen.

El inicio de la fase de grupos en el Mundial 2026 resultó contundente para la Argentina dirigida por Lionel Scaloni, que lidera el Grupo J tras vencer 3-0 a Argelia. Ahora, el encuentro en el AT&T Stadium representa mucho más que un paso hacia la clasificación: la posibilidad de que Messi se adueñe de los principales registros históricos de la FIFA. El astro rosarino igualó a Klose al alcanzar los 16 goles y también lo emparejó como el futbolista con más partidos ganados en el torneo, con igual cantidad de victorias.

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El impacto estadístico de Messi en la Copa del Mundo resulta inédito. Los tres tantos marcados ante el conjunto africano no solo lo situaron en la cima de la tabla de goleadores históricos junto al alemán, sino que también lo llevaron a igualar el récord de Rivelino como máximo goleador desde fuera del área, ambos con cinco conquistas por esa vía. El brasileño había mantenido ese registro en solitario desde los torneos de 1970 y 1974, hasta el reciente zurdazo de Messi desde la media distancia en Kansas City.

Messi puede batir 3 récords en un mismo partido

El avance de Messi en la cita mundialista no se limita a la cantidad de goles. El delantero argentino superó a Pelé en el rubro de participaciones directas en goles (goles más asistencias), llegando a 24 intervenciones (16 goles y 8 asistencias), por encima de las 21 del astro brasileño. Esta marca lo posiciona como el jugador con mayor impacto directo en la historia de la competencia.

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El partido ante Austria ofrece a Messi tres posibilidades concretas de quedar en solitario en los registros históricos. Una anotación lo dejaría como máximo goleador de los Mundiales con 17 tantos, superando a Klose. Si Argentina vence, el capitán sumará su decimoséptima victoria, convirtiéndose en el futbolista con más partidos ganados en la historia del certamen. Además, un gol desde fuera del área le permitirá superar a Rivelino como el rey de la larga distancia.

El rosarino también ostenta otras marcas: primer jugador en disputar seis Mundiales, mayor cantidad de partidos jugados (27), mayor cantidad de minutos disputados (2.394), más veces capitán (20), único en marcar en todas las fases de una misma edición, y el único en anotar goles como sub-20, veinteañero y treintañero en la Copa del Mundo. Además, lidera el apartado de “Primer gol en un partido mundialista” con nueve ocasiones y es el único futbolista con dos Balones de Oro en mundiales (2014 y 2022).

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Argentina va en búsqueda de una nueva victoria que le permita clasificar a la siguiente ronda (AP)

La magnitud de estas cifras sitúa a Messi en el umbral de una nueva consagración estadística. El encuentro frente a Austria no solo determinará el futuro inmediato de la Selección Argentina en el torneo, sino que puede consagrar al capitán como el futbolista más laureado en la historia de los Mundiales. El escenario está dispuesto en Dallas para un posible nuevo capítulo dorado en la carrera del número 10.

De todas formas, el hecho de haber logrado un hat trick en su estreno lo habilita a poder especular con el tiempo ya que, en el caso de no poder convertir ante el combinado europeo, podría postergar sus récords para el poróximo 27 de junio, cuando se enfrente por el último partido de fase de grupos frente a Jordania.

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