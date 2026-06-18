La minería y la energía duplicaron su capacidad para generar dólares en sólo dos años, según un informe privado

El sector minero aportó USD 2.927 millones en el primer cuatrimestre de 2026, una suba interanual del 88%. (Andina)

El comercio exterior argentino atraviesa un cambio que va más allá del histórico protagonismo del campo. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) muestra que la matriz exportadora del país sumó nuevos motores de generación de divisas, con la minería y la energía como protagonistas de un proceso que se aceleró en los últimos años y que ya comienza a modificar el comportamiento estacional del mercado cambiario.

Según la BCR, minería y energía registraron en el primer cuatrimestre de 2026 ingresos netos por comercio exterior de bienes de USD 5.568 millones, el máximo valor del que se tiene registro. La cifra, que surge de los datos publicados por el Banco Central (BCRA), supera en USD 2.098 millones a la de 2025 y más que duplica el resultado observado en 2024. En otras palabras, ambos sectores en forma conjunta duplicaron su capacidad para generar dólares en sólo dos años.

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El informe explica que ese salto responde a dos fenómenos que se combinan: “entre el crecimiento productivo del sector energético que aumenta exportaciones y disminuye necesidades de importación y, los buenos precios internacionales de los productos mineros, se configura un escenario positivo en los saldos sectoriales”.

La mejora de estos dos sectores se da en un contexto en el que, siguiendo la clasificación sectorial del BCRA, agroindustria, minería y energía fueron las únicas actividades con saldo positivo en la liquidación neta de divisas por comercio exterior de bienes durante el primer cuatrimestre del año. En conjunto, los tres rubros generaron un ingreso neto de USD 17.605 millones, “un récord y una suba interanual del 20,9%”, según precisó la BCR.

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La minería lidera el salto

Dentro del bloque minero y energético, la minería fue el rubro de mayor crecimiento relativo. Aportó USD 2.927 millones, USD 1.372 millones más que en 2025, lo que equivale a una suba interanual del 88%. El petróleo, por su parte, sumó USD 2.877 millones, con un incremento de USD 786 millones respecto al año anterior, equivalente a un 38%.

Minería y energía sumaron en conjunto USD 5.568 millones netos por comercio exterior de bienes entre enero y abril de 2026, el máximo valor del cual se tiene registro. (Reuters)

En sentido contrario, electricidad y gas mantuvieron saldos levemente negativos, aunque de una magnitud reducida frente al aporte positivo de minería y petróleo, y lejos de los desequilibrios registrados entre 2022 y 2023.

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El agro sigue liderando, aunque crece a otro ritmo

La BCR remarcó que, pese al avance de minería y energía, “la agroindustria continúa liderando la liquidación neta de dólares por comercio exterior de bienes”. Los cobros netos de los principales complejos agroindustriales totalizaron USD 12.037 millones en el primer cuatrimestre, USD 948 millones por encima de 2025, una suba interanual del 8,6% y el cuarto mayor valor desde al menos 2003 para igual período.

Dentro de ese total, el complejo oleaginoso y cerealero aportó USD 7.590 millones, una baja del 3,6% frente a 2025, aunque continúa explicando cerca de dos tercios del saldo agroindustrial. Alimentos, bebidas y tabaco alcanzó USD 3.236 millones, con una mejora interanual de USD 902 millones, mientras que agricultura, ganadería y otros sectores primarios sumaron USD 1.211 millones, el valor más alto de la serie considerada por la BCR.

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La apuesta oficial detrás del nuevo mapa exportador

El crecimiento de minería y energía no es ajeno a la estrategia económica del Gobierno. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sostuvo en las últimas reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que el país avanza hacia una economía más diversificada hacia la energía y, eventualmente, la minería, lo que permitiría un desempeño más equilibrado en la acumulación de reservas a lo largo del año, en contraste con el esquema tradicional concentrado en la liquidación de la cosecha gruesa entre abril y junio.

El petróleo generó USD 2.877 millones netos en el primer cuatrimestre del año, USD 786 millones más que en 2025, un alza interanual del 38%. (Europa Press)

En ese marco, el equipo económico apuesta a que los proyectos amparados en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) sostengan el flujo de dólares asociado a la etapa de inversión de ambos sectores en los próximos años.

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Según datos del Banco Central, el flujo neto de las iniciativas amparadas en el RIGI superó los USD 700 millones hasta abril. Hasta el momento, tuvieron el visto bueno 19 proyectos y la gran mayoría pertenece a los sectores de minería y energía. Sin ir más lejos, el Gobierno aprobó este martes el ingreso del proyecto minero Vicuña, el mayor emprendimiento de la historia del sector en Argentina, con una inversión inicial de USD 9.700 millones,, que podría escalar hasta los USD 18.000 millones a lo largo de una década.