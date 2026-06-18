Lionel Messi, el hombre que lo supera todo: la mirada de Fernando Marín sobre un fenómeno para la eternidad

Fernando Marín abrió su habitual columna de los jueves en Infobae a las Nueve, de Infobae en vivo a tono con la efervescencia que domina estas horas a la Argentina. Con la promesa de iluminar una mañana otoñal, surge el nombre que monopoliza conversaciones: Lionel Messi. A lo largo de su intervención, el histórico productor desplegó una mirada personal sobre el astro argentino, trenzando sus recuerdos de Mundiales, la transformación del fútbol y el poder, en una crónica que recorre varias décadas.

“Creo que este hombre, este ser maravilloso, que yo lo voy a adjetivar de esa manera, que es Lionel Messi, ha logrado que lo quieran de una manera muy especial”, afirmó Marín. Para el productor, el fenómeno no solo se reduce al plano deportivo, sino que atañe la vida cotidiana de una sociedad entera. “Nunca viví en mi vida el monotema que invade hoy a la Argentina”, dice, al referirse a cómo la figura de Messi eclipsa incluso temas de actualidad política y económica.

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El impacto de Messi trasciende lo futbolístico, según Marín, porque se incorpora “al día a día de una manera espectacular”. La gente habla del rosarino, de su familia, de sus 39 años, de sus goles y de sus gestos fuera de la cancha. En palabras de Marín: “Y vos vas tomando todos los detalles, cómo es como padre, cómo es como marido, cómo es como hijo, es buen compañero. Tiene todas las condiciones”.

Para Marín, la diferencia con otros ídolos argentinos radica en su sencillez y su humildad genuinas. “Es natural cuando grita el gol, es natural cuando sonríe, es natural cuando festeja”, sostiene. Esta autenticidad, asegura, es una de las claves de su conexión con la gente. “No falsa modestia. Es natural”.

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Fernando Marín ofreció su mirada siempre interesante sobre el mundo del fútbol

La admiración de Marín por Messi se apoya en la idea de que su figura ya trasciende cualquier frontera o coyuntura temporal. “Yo estoy fascinado con este hombre que es como eterno”, confiesa. Considera que se transformó en un símbolo que será parte del imaginario colectivo durante generaciones: “Para mí, cuando todos estemos en el cielo, se va a seguir hablando de Messi”.

Una vida que se transforma cada cuatro años

El empresario confiesa haber asistido a todos los Mundiales desde Inglaterra 1966, salvo el de Japón. Esta experiencia le permite comparar épocas y ambientes. “No me da nostalgia. Sí me fascina esto porque entró la familia; antes el fútbol era bastante de los hombres”, describe.

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Las anécdotas se multiplican: encuentros con dirigentes como Julio Grondona, Joseph Blatter y Joao Havelange, la participación en el armado de candidaturas y la convivencia con figuras del poder mundial. “A muchas cosas dije que no. Y te voy a confesar una cosa: los negocios mejores que hice en mi vida fueron los no”, sostiene, recordando cómo la intuición y la credibilidad son sus herramientas en el mundo del deporte y la política.

Fernando Marín expresó su admiración profunda por Lionel Messi

En cada Mundial, Marín observa cómo el evento crece en magnitud y sofisticación. El recuerdo de la fiesta de Qatar es revelador: “Alfombraron un kilómetro y medio de arena con alfombras persas... a los costados estaban los stand de las empresas que organizaban, con manjares en cada lugar, te subían a los camellos... creo que es muy difícil de superar”.

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El sueño de una región

La experiencia de Marín en lo que será la organización del Mundial 2030 surge como ejemplo del complejo entramado de poder en el fútbol internacional. Recuerda su rol en la candidatura conjunta de Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile: “Esta zona, el sur, no tenía la infraestructura para recibir entre los cuatro países... la infraestructura para un mundial de la categoría que van a ser los cien años con esa cantidad de equipos”.

Destaca la estrategia de Alejandro Domínguez, titular de la CONMEBOL, para asegurar la presencia sudamericana: “Movió las piezas de ajedrez con una sutileza espectacular... Acá se hace la inauguración en Uruguay, se juega un partido en Paraguay, otro partido en la Argentina, en el Monumental, y seguramente un partido en Chile”.

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El lema “todos juntos” resume ese espíritu de colaboración regional: “Con ese eslogan fuimos a pelear y también supe, como decía antes, en esa discusión posicionarnos como líderes y en las inauguraciones, y después trasladarnos a Europa con toda la infraestructura hotelera y todo lo que significa”.

Fernando Marín con Alejandro Doínguez -el titular de la Conmebol-, y Gianni Infantino, mandamás de la FIFA

Hacia el final, Marín vuelve sobre Messi y el entrenador Lionel Scaloni para profundizar en el vínculo emocional de la Selección Argentina con la sociedad. “Hay algo que tapa los errores, que se llama la Selección argentina, que se llama Scaloni, que es otro mundo”, afirma.

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La crónica cierra con un agradecimiento: “Gracias, Leo. Gracias, Leo Messi. Gracias, Scaloni. Gracias, Selección. Y que Dios nos siga ayudando a seguir un rato más. Si somos o no campeones del mundo de nuevo, sabrá Dios. Pero sigamos flotando en esta, que es maravillosa”.

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