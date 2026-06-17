Cuatro conclusiones de las primarias de Georgia, Alabama y Oklahoma

El vicegobernador de Georgia, Burt Jones, fue derrotado pase al respaldo de Donald Trump y el gobernador Brian Kemp (REUTERS/Alyssa Pointer)

El presidente Donald Trump tuvo resultados mixtos con sus respaldos para las elecciones clave del martes en Georgia, donde sufrió un golpe poco frecuente al no lograr que su candidato preferido avanzara en la segunda vuelta republicana para gobernador.

La elección de Trump para gobernador, el vicegobernador de Georgia, Burt Jones, quien también recibió el respaldo del actual gobernador republicano Brian Kemp, perdió ante el ejecutivo multimillonario del sector salud Rick Jackson.

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Sin embargo, en otra contienda destacada, un respaldo de último momento del presidente ayudó al representante Mike Collins a asegurar la nominación republicana para un escaño clave en el Senado. En noviembre, Collins competirá con el senador demócrata Jon Ossoff en una contienda vital para el control de la cámara.

El apoyo del presidente tuvo gran peso en las primarias republicanas en todo el país este año, incluso mientras su popularidad general disminuye.

Trump no logró que su candidato avance en la interna republicana para gobernador de Georgia, pese a su influencia en las primarias (AP foto/Alex Brandon)

La contienda para gobernador en Georgia es, no obstante, la segunda gran primaria de este mes donde el candidato del presidente sufre una derrota. En Iowa, el elegido de Trump para gobernador, el representante Randy Feenstra, perdió ante el empresario Zach Lahn. El martes, el respaldo del presidente en la carrera para gobernador de Oklahoma no fue suficiente para que su candidato evitara una segunda vuelta.

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Una serie de derrotas de Trump podría debilitar su fuerte control sobre el Partido Republicano que definió la política del partido en la última década. Sin embargo, sigue siendo una fuerza poderosa, como lo muestran las contiendas en Kentucky, Luisiana y Texas, donde sus candidatos preferidos desplazaron a titulares este año, además de varias carreras del martes donde también ganaron.

Aquí están las principales conclusiones de las primarias.

Collins avanza en carrera crítica por el Senado

El representante Mike Collins gana la nominación republicana al Senado tras el apoyo de último momento de Trump (REUTERS/Alyssa Pointer)

El congresista estadounidense derrotó a Derek Dooley, un exentrenador de fútbol americano reclutado por Kemp para postularse al Senado.

Trump respaldó a Collins el domingo, presentándolo como el candidato más leal y alineado con MAGA. Trump elogió específicamente a Collins por apoyar una ofensiva agresiva contra la inmigración y ridiculizó a Dooley por no amplificar sus afirmaciones falsas de haber ganado las elecciones de 2020, un factor que influyó en respaldos anteriores del presidente.

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Collins promovió afirmaciones republicanas de fraude electoral y declaró que los manifestantes que asaltaron el Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021 —algunos de los cuales atacaron a agentes de la ley y amenazaron a legisladores— eran “pacíficos”, llamándolos “presos políticos”.

Dooley, quien admitió públicamente no haber votado en varias elecciones pasadas, esperaba que presentarse como un forastero político convenciera a los votantes. Esa estrategia, exitosa para otros candidatos sin experiencia, no funcionó en este caso.

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Cuando Trump respaldó a Collins, el congresista ya era el favorito en la contienda. En la primaria del 19 de mayo en Georgia, terminó primero con el 40%. Dooley obtuvo el 30% de los votos y el otro candidato destacado, el representante Buddy Carter, terminó tercero con el 25%.

Collins enfrentará a Ossoff, quien recaudó una gran suma de dinero y mejorado su posición en las encuestas, como un leve desfavorecido. Aunque Trump ganó el estado en 2024, Collins deberá superar la disminución de popularidad del presidente.

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Multimillonario gana la segunda vuelta para gobernador sobre el candidato preferido de Trump

La victoria de Jackson el martes representó una derrota para Trump y Kemp, ambos respaldaron a Jones.

La carrera para suceder a Kemp, quien no puede postularse nuevamente por límite de mandato, atrajo a numerosos candidatos, entre ellos el secretario de estado y el fiscal general de Georgia. En mayo, Jones y Jackson encabezaron el grupo con el 38% y el 34% de los votos, respectivamente.

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La propuesta de Jones a los votantes se basó en su experiencia como vicegobernador, que según él le daba la capacidad para ocupar el cargo principal y continuar con el trabajo conservador de Kemp en el estado.

Jackson, en cambio, destacó su falta de experiencia política en una campaña financiada en gran parte por él mismo, presentándose como un forastero ajeno a los políticos y a los intereses especiales. Invirtió más de USD 50 millones en su campaña, superando ampliamente a Jones en gastos.

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Kemp realizó un respaldo de último momento a Jones el domingo. Su apoyo al mismo candidato que Trump marcó un acuerdo notable entre ambos, quienes tuvieron una relación tensa.

Candidato respaldado por Trump avanza en Alabama

Barry Moore superó a Jared Hudson en la segunda vuelta republicana para el Senado y se perfila como favorito en el estado (REUTERS/Amanda Andrade-Rhoades)

El representante Barry Moore (republicano), el elegido de Trump en una contienda muy seguida para el Senado de Alabama, derrotó al ex SEAL de la Marina Jared Hudson en la segunda vuelta republicana del martes.

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Moore avanzará a la elección general para reemplazar al senador republicano Tommy Tuberville, quien decidió no buscar la reelección y lanzó una candidatura para gobernador.

En mayo, Moore y Hudson superaron a otros republicanos que competían por el escaño, incluyendo al fiscal general de Alabama, Steve Marshall, quien terminó la primaria un punto porcentual por detrás de Hudson. Hudson se presentó como un candidato anti-establishment, mientras que la campaña de Moore mantuvo el rumbo conservador tradicional.

Moore es el gran favorito para ganar la elección general ante Everett Wess, un abogado que obtuvo la nominación demócrata, en un estado de tendencia marcadamente republicana.

Primaria republicana para gobernador de Oklahoma va a segunda vuelta

Ningún candidato logra la mayoría y la carrera para gobernador en Oklahoma se definirá en segunda vuelta entre Gentner Drummond y Mike Mazzei (REUTERS/Nathan Howard)

El fiscal general del estado, Gentner Drummond, y el senador estatal de Oklahoma, Mike Mazzei, avanzaron a una segunda vuelta para suceder al gobernador republicano Kevin Stitt.

Compitieron en un grupo de nueve candidatos en la primaria republicana, que también incluyó al exsecretario de seguridad pública del estado, Chip Keating, al exsenador estatal Jake Merrick y al expresidente de la Cámara de Representantes de Oklahoma, Charles McCall.

Trump respaldó a Mazzei a fines de mayo. El presidente lo calificó como un “Guerrero MAGA” y elogió su currículum, que incluye un período como secretario de presupuesto de Oklahoma bajo Stitt. El gobernador actual no realizó ningún respaldo en la contienda.

El ganador de la segunda vuelta republicana enfrentará a la representante estatal Cyndi Munson, quien obtuvo la nominación demócrata para gobernadora.

(c) 2026, The Washington Post