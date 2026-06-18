Cuáles son los efectos del cannabis en el cerebro: siete conclusiones de los estudios más recientes

La mayor concentración de THC en el cannabis que se consume actualmente respecto a unas décadas atrás potencia tanto los efectos psicoactivos como los riesgos para la salud mental y física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Stephen Lankenau ha dedicado años a estudiar cómo las personas utilizan el cannabis en su vida cotidiana. Como director del Centro de Investigación de Cannabis Medicinal de la Universidad de Drexel, ha sido testigo de la expansión de la legalización, el aumento de la potencia de los productos y la creciente frecuencia de su consumo diario.

Sin embargo, una de las preguntas más básicas sigue siendo sorprendentemente difícil de responder: ¿Cuánto cannabis es demasiado para el cerebro?

Los rituales sociales en torno al alcohol ayudan a definir la moderación —una cerveza después del trabajo, una copa de vino con la cena— y numerosos estudios han analizado los límites seguros de consumo de alcohol. Un artículo encargado por el gobierno federal y publicado este mes en el Journal of Studies on Alcohol and Drugs reveló que consumir más de una bebida alcohólica al día aumenta la mortalidad.

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Sin embargo, el cannabis se está integrando en la vida cotidiana con pocas normas o rutinas compartidas. Los investigadores intentan comprender cómo se manifiesta el consumo problemático y si los nuevos hábitos y normas culturales podrían ayudar a prevenirlo.

La cuestión se vuelve más urgente a medida que aumenta el consumo de cannabis, sobre todo entre los adultos jóvenes, que tienden a consumirlo con mayor frecuencia y son los más propensos a experimentar con productos cada vez más potentes.

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Aproximadamente el 30% de los consumidores recientes de cannabis desarrollan trastorno por consumo de cannabis, según datos internacionales ( Freepik)

Los médicos informan de un número creciente de pacientes que llegan a urgencias con confusión, paranoia, taquicardia, mareos y otros síntomas de intoxicación por cannabis. Un estudio reveló que los casos de síndrome de hiperemesis cannabinoide, una afección caracterizada por vómitos intensos y repetidos, se cuadruplicaron entre los adultos de 18 a 35 años entre 2016 y 2022.

El cannabis recreativo es legal en 24 estados y en el Distrito de Columbia. En 2002, aproximadamente 25 millones de estadounidenses reportaron haber consumido cannabis el año anterior, según la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud. Para 2023, esa cifra había aumentado a casi 70 millones. El consumo diario o casi diario ha crecido incluso más rápido que el consumo ocasional, y los adultos mayores de 35 años se encuentran ahora entre los grupos de consumidores de más rápido crecimiento.

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Determinar qué se considera “demasiado” es complicado. La mayoría de las investigaciones no se han centrado en el uso recreativo, y hoy en día los consumidores pueden elegir entre una amplia gama de productos, desde vaporizadores y concentrados de alta potencia hasta gomitas, bebidas y tinturas. Sin embargo, la ciencia avanza rápidamente. Algunos hallazgos cuestionan ideas preconcebidas sobre los beneficios del cannabis para la salud.

Además, la investigación contemporánea sobre el cannabis se centra cada vez más en tres variables clave: ¿Con qué frecuencia? ¿A qué edad? ¿Qué tan potente es la droga?

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El consumo de cannabis creció en Estados Unidos y los médicos reportan más casos de intoxicación y de síndrome de hiperemesis cannabinoide en adultos jóvenes (Europa Press/Contacto/Nir Alon)

1. Potencia cambiante

Cuando la marihuana se popularizó en Estados Unidos en la década de 1960, rápidamente se asoció a una serie de imágenes familiares: hippies, protestas contra la guerra, rebeldía juvenil y experimentación. El debate sobre sus efectos solía ser tajante. El cannabis era considerado peligroso o liberador, aturdidor o estimulante.

Interpretar las investigaciones sobre el cannabis hoy en día es un desafío, ya que la marihuana es mucho más potente que los productos utilizados por generaciones anteriores. En las décadas de 1970 y 1980, la mayoría de las flores de cannabis contenían niveles relativamente bajos de THC, a menudo de un solo dígito. Hoy en día, muchos productos comerciales superan habitualmente el 20 % de THC.

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Los productos concentrados, como los cartuchos para vaporizadores, las ceras y los concentrados de cannabis, pueden alcanzar entre el 70 y el 90 %.

El THC, o tetrahidrocannabinol, es el compuesto principal responsable de los efectos psicoactivos del cannabis, incluyendo la intoxicación, la paranoia y, en algunos consumidores, los síntomas psicóticos.

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Algunos científicos creen que el THC en altas concentraciones puede producir mayores picos de dopamina y alteraciones más profundas en la percepción y el procesamiento de la relevancia, es decir, la capacidad del cerebro para determinar qué merece atención.

Un número creciente de estudios ha relacionado el uso frecuente de cannabis de alta potencia con alteraciones en la conectividad cerebral, déficits en la memoria de trabajo y un mayor riesgo de síntomas similares a la psicosis, especialmente entre los usuarios más jóvenes y las personas con vulnerabilidades subyacentes.

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2. Beneficios para la salud mental exagerados

La frecuencia, la potencia y el momento de inicio aparecen como las variables que más preocupan a los científicos, sobre todo por su vínculo con memoria de trabajo, psicosis y consumo problemático (REUTERS/Kira Duarte/File Photo)

Muchos adultos, especialmente los mayores, consumen cannabis con fines médicos, como para aliviar el dolor, mejorar el sueño o combatir la ansiedad. Sin embargo, dos estudios recientes —uno publicado en JAMA Internal Medicine y otro en The Lancet— generan dudas al respecto.

El informe de JAMA Internal Medicine analizó estudios previos relacionados con el TEPT, la ansiedad, la depresión, el TDAH, el trastorno bipolar y otras afecciones, y concluyó que la evidencia actual no respalda el uso de cannabis para ninguna de ellas. Por otro lado, los investigadores advirtieron que el uso de cannabis “conlleva riesgos sustanciales de efectos adversos”.

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El artículo de The Lancet consistió en una revisión sistemática y un metaanálisis de 54 ensayos controlados aleatorios con casi 2500 participantes que abarcaban una amplia gama de problemas de salud mental y otras afecciones. Se hallaron algunas evidencias de una reducción del insomnio, los tics o el síndrome de Tourette y el trastorno del espectro autista, pero se señaló que “la calidad de estas evidencias era generalmente baja”.

“Dada la escasez de pruebas, el uso rutinario de cannabinoides para el tratamiento de trastornos mentales... rara vez se justifica en la actualidad”, concluyeron los autores.

3. Los efectos cognitivos pueden variar según la edad

Varios trabajos recientes encontraron menos señales de deterioro general de lo que se temía, aunque el panorama cambia cuando hay hábitos diarios, productos más fuertes o antecedentes de vulnerabilidad (Imagen ilustrativa Infobae)

Uno de los cambios más sorprendentes en la investigación sobre el cannabis es que su consumo moderado en la edad adulta puede no afectar la cognición tanto como los científicos temían anteriormente.

Un estudio de 2024, publicado en JAMA Network Open y ampliamente comentado, que analizó a adultos de mediana edad y mayores, no encontró una asociación significativa entre el consumo moderado de cannabis y el deterioro cognitivo en diversas áreas tras un año de uso. Sin embargo, los investigadores señalaron que los participantes generalmente utilizaban productos de menor potencia y los consumían con una frecuencia menor a la diaria.

Carl Hart, psicólogo de la Universidad de Columbia que ha estudiado el cannabis y otras drogas durante décadas, sostiene que el cerebro adulto podría ser mucho más resistente a la marihuana de lo que muchos creen. En un experimento, Hart y sus colegas ofrecieron a participantes adultos la oportunidad de ganar dinero obteniendo buenos resultados en una prueba de matemáticas. Los participantes podían elegir si consumir cannabis previamente.

“Por lo general, no querían fumar porque querían ganar la mayor cantidad de dinero posible”, dijo Hart. En este estudio y en otros, Hart descubrió que fumar cannabis tenía un impacto mínimo en la precisión de tareas cognitivas complejas. Para Hart, estos hallazgos desafían una de las suposiciones más antiguas sobre la marihuana: que inevitablemente disminuye la motivación o la ambición.

La frecuencia, la potencia y el momento de inicio aparecen como las variables que más preocupan a los científicos, sobre todo por su vínculo con memoria de trabajo, psicosis y consumo problemático (Freepik)

“Piensen en todas las personas que consumen cannabis”, dijo, “hay quienes no tienen ninguna motivación para hacer nada, pero eso no se debe al cannabis. Y hay muchísimas personas que han logrado cosas increíbles en el mundo bajo sus efectos. Pero esa idea simplemente no desaparece”.

Otras pistas sobre lo que debería considerarse un uso seguro provienen de un amplio estudio de 2025 publicado en JAMA Network Open.

Investigadores que analizaron escáneres cerebrales de más de 1000 adultos jóvenes de entre 22 y 36 años descubrieron que los efectos cognitivos más evidentes se observaban en los consumidores habituales, es decir, en quienes habían consumido cannabis más de 1000 veces. Estos mostraron una actividad cerebral reducida durante tareas de memoria de trabajo, que implica retener y utilizar información en tiempo real, mientras que los consumidores moderados mostraron diferencias mucho menores. Los hallazgos sugieren que la frecuencia e intensidad del consumo pueden ser más importantes que el consumo ocasional por sí solo.

Cabe destacar que la memoria de trabajo fue el único dominio cognitivo de los siete analizados que mostró una asociación estadísticamente significativa con el consumo excesivo de cannabis, lo que sugiere que cualquier efecto en el cerebro puede ser más específico que generalizado.

4. Los cerebros de los adolescentes parecen ser los más vulnerables

Estudios realizados hace décadas han demostrado que los adolescentes que consumen cannabis con regularidad tienden a obtener peores calificaciones y a graduarse de la escuela secundaria en menor proporción, un patrón al que a veces se hace referencia como “síndrome de desmotivación”.

No lo vimos en el cerebro adulto. Solo estaba presente en el cerebro adolescente. Bertha Madras, profesora de psicobiología en la Facultad de Medicina de Harvard.

El consumo de cannabis creció en Estados Unidos y los médicos reportan más casos de intoxicación y de síndrome de hiperemesis cannabinoide en adultos jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En febrero, un estudio del JAMA Health Forum que siguió a aproximadamente 460 000 adolescentes de entre 13 y 17 años hasta la edad adulta temprana reveló que el consumo de cannabis durante el año anterior se asociaba con el doble de riesgo de desarrollar trastornos psicóticos y bipolares al llegar a los 26 años. En 2025, un estudio de JAMA Psychiatry sobre adultos jóvenes con trastorno por consumo de cannabis halló alteraciones en el sistema cerebral relacionado con la dopamina, similares a las observadas en la psicosis. Si bien estos estudios observacionales no pueden probar la causalidad, las conexiones han generado preocupación entre los científicos.

El trastorno por consumo de cannabis implica la incapacidad para dejar de consumirlo, dependencia psicológica y síntomas de abstinencia fisiológicos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades afirman que 3 de cada 10 personas que consumen cannabis lo padecen.

“Todos estos síntomas neuropsiquiátricos tan graves están asociados con la motivación”, afirmó Bertha Madras, profesora de psicobiología en la Facultad de Medicina de Harvard.

Durante la pubertad y la adultez temprana, las conexiones neuronales se forman, fortalecen y eliminan rápidamente. De hecho, estudios de neuroimagen han relacionado el consumo de cannabis antes de los 16 años con cambios en la sustancia blanca, las vías neuronales que permiten la comunicación entre las diferentes regiones del cerebro.

Un estudio de 2021 halló pequeños descensos en el coeficiente intelectual de jóvenes que consumían cannabis con frecuencia.

Madras realizó experimentos con animales, utilizando ratas y primates adolescentes expuestos diariamente a la marihuana en cantidades comparables al consumo humano. Descubrió una inflamación pronunciada en una zona del cerebro implicada en la regulación emocional y el control del estrés.

“No lo observamos en el cerebro adulto. Solo se presentó en el cerebro adolescente”, dijo. “Comenzamos a especular que esta observación podría ayudar a explicar por qué el fármaco tiene ciertos efectos adversos en los adolescentes más que en los adultos”.

Algunos estudios sugieren que el consumo de cannabis que comienza a una edad más temprana está asociado con cambios más persistentes en la función ejecutiva y en las medidas relacionadas con el coeficiente intelectual, pero los hallazgos siguen siendo objeto de debate porque es difícil tener en cuenta por completo los factores socioeconómicos, ambientales, genéticos y otros factores de confusión.

A man exhales as he uses a THC vape during the Cannadelic Miami expo, in Miami, Florida, U.S. February 5, 2022. REUTERS/Marco Bello

5. Posibilidad de un rebote cognitivo

La idea de tomarse un descanso para reducir la tolerancia al cannabis —una pausa temporal en su consumo— ha sido popular entre los consumidores habituales. Con el tiempo, el cuerpo puede volverse menos sensible al THC, el compuesto psicoactivo del cannabis, lo que significa que las personas pueden necesitar mayores cantidades para lograr los mismos efectos. Muchos consumidores a largo plazo notan que el cannabis les resulta menos potente que antes, incluso a medida que aumentan su consumo.

Este campo sigue siendo complejo porque muchos estudios son pequeños y puede resultar difícil separar los efectos del cannabis de los del alcohol, la nicotina y otras sustancias.

Una revisión de 2021 publicada en Current Behavioral Neuroscience Reports reveló que algunos déficits cognitivos asociados al consumo de cannabis —en particular los relacionados con la atención y la memoria de trabajo— pueden mejorar tras un periodo prolongado de abstinencia, especialmente en adultos y consumidores ocasionales. De manera similar, un estudio de 2018 publicado en el Journal of the International Neuropsychological Society halló que los adolescentes y adultos jóvenes que se abstuvieron de consumir cannabis durante dos semanas mostraron mejoras medibles en la atención.

Los estudios de neuroimagen también han aportado señales alentadoras. Varios de ellos han descubierto que los patrones alterados de conectividad cerebral en consumidores habituales de cannabis pueden normalizarse parcialmente tras un período de abstinencia, especialmente en las redes implicadas en la función ejecutiva, el procesamiento de la recompensa y la regulación emocional.

Estos hallazgos no implican necesariamente que todos los cambios cerebrales relacionados con el cannabis sean reversibles, ni establecen cuánto tiempo puede durar la recuperación. Sin embargo, sugieren que, para algunas personas, reducir o suspender el consumo de cannabis podría permitir que algunas funciones cognitivas se recuperen con el tiempo.

6. Señales de que se está protegiendo el cerebro de las personas mayores

Los investigadores plantean que fijar límites sobre cuándo, dónde y por qué se consume cannabis puede reducir el uso problemático y orientar la salud pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos están investigando cada vez más si ciertos cannabinoides podrían ayudar a proteger el cerebro envejecido al reducir la inflamación y el estrés celular, procesos que se cree que influyen en enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. La investigación aún está en sus primeras etapas y la mayor parte de la evidencia proviene de estudios de laboratorio, no de ensayos clínicos en humanos.

Un estudio realizado en 2024 por el Instituto Salk llamó la atención por centrarse en un cannabinoide poco conocido llamado cannabinol, o CBN, que se forma a medida que el THC envejece y se descompone con el tiempo.

Los investigadores estudiaron una forma de muerte celular que se ha relacionado cada vez más con enfermedades neurodegenerativas. En afecciones como el Alzheimer y el Parkinson, las neuronas suelen empezar a morir después de que sus mitocondrias —las diminutas estructuras que producen energía dentro de las células— dejan de funcionar correctamente.

Utilizando neuronas de ratón, cultivos de células cerebrales humanas y modelos de mosca de la fruta, el equipo de Salk descubrió que el CBN parecía ayudar a proteger las neuronas al preservar la función mitocondrial y reducir el estrés oxidativo, un proceso dañino asociado con el envejecimiento y la neurodegeneración.

Los hallazgos generaron entusiasmo entre algunos investigadores, ya que sugieren que estabilizar esos sistemas de energía celular podría ayudar algún día a ralentizar ciertos aspectos del deterioro neurodegenerativo. Sin embargo, los científicos advierten que este trabajo aún está lejos de demostrar que los productos derivados del cannabis puedan prevenir la demencia o la enfermedad de Parkinson en humanos.

7. Establecer límites es importante

El consumo ocasional de marihuana en adolescentes empeora el rendimiento escolar y disminuye la concentración (ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

Los investigadores que estudian el cannabis han observado que, si bien algunos consumidores desarrollan patrones de consumo problemáticos, la mayoría no. Esto llevó a los científicos a preguntarse qué hacen diferente los consumidores que logran un consumo exitoso. La idea surge de la antigua teoría de la “droga, el estado mental y el entorno”, que sostiene que la experiencia de una persona con una sustancia está determinada no solo por la droga en sí, sino también por su estado mental (“estado mental”) y el entorno en el que la consume (“entorno”).

En un artículo publicado en diciembre, Lankenau y sus colegas analizaron nueve años de datos sobre jóvenes consumidores de cannabis en Los Ángeles.

Descubrieron que la mayoría de los participantes pertenecían a un grupo de consumo “descontrolado” que utilizaba cannabis sin seguir consistentemente las reglas autoimpuestas, mientras que un grupo más pequeño, de consumo “controlado”, practicaba normas como no consumir antes del trabajo o la escuela y no conducir bajo los efectos del cannabis. Quienes pertenecían al grupo de consumo controlado utilizaban cannabis con menos frecuencia y eran menos propensos a mostrar signos de consumo problemático.

Según explicó, una conclusión clave es que la moderación puede depender menos de la cantidad de cannabis que se consume que de establecer límites claros sobre cuándo, dónde y por qué se consume.

Los autores sostienen que comprender y promover estas prácticas de “uso controlado” podría convertirse en una importante estrategia de salud pública en la era del cannabis legal.

Lankenau argumentó que, a medida que el cannabis se vuelve más accesible, las agencias de salud pública —y no las empresas de cannabis— deben liderar la educación de los consumidores sobre la potencia, la dosificación y los riesgos potenciales. Esto se debe a que muchas personas ahora pueden comprar productos de alta potencia directamente en dispensarios sin consultar a un médico.

“Cuanto más informados estén los consumidores, menos efectos negativos veremos”, dijo Lankenau.

Por Ariana Eunjung Cha, © The Washington Post 2026