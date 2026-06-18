Zaira Nara le propuso a Pampita un intenso ritual para el Mundial 2026: “Equipo todo terreno”

Las modelos se encuentran en Estados Unidos por el Mundial 2026 y ya encontraron el ritual para la previa de los partidos (Video: Instagram)

Zaira Nara y Pampita llegaron al Mundial 2026 con credenciales de prensa y muchas ganas de trabajar y disfrutarlo a pleno. Lo que no tenían era un plan de contingencia para el caos de tráfico que las esperaba a las puertas del Arrowhead Stadium de Kansas City, donde Argentina debutó ante Argelia en la primera fase del torneo que se disputa entre Estados Unidos, Canadá y México.

Antes de salir rumbo al estadio, Zaira había preparado su look con cuidado: camiseta alternativa azul de la selección, short deportivo a juego, top blanco, cartera azul estilo saddle bag con herrajes dorados, medias blancas con sus iniciales “ZN” y anteojos de sol con marco de carey. Para el calzado, eligió unas zapatillas con taco. Una decisión que, horas más tarde, cobraría un protagonismo inesperado.

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La masiva concurrencia de hinchas convirtió los accesos al estadio en un embotellamiento sin salida. La fila de autos no avanzaba y el tiempo corría, así que el grupo tomó una decisión que pocas personas tomarían voluntariamente antes de un partido: bajarse del micro y seguir a pie. Lo que fue un momento complejo ya que ninguna de las dos estaba vestida para la ocasión.

El equipo decidió abandonar la camioneta y caminar 8 kilometros para llegar al estadio

La previa soñada dentro del estadio terminó siendo una previa improvisada entre autos detenidos. Zaira lo documentó con una foto grupal en medio de la calle, todos con camisetas de la selección y equipos de cámara al hombro: “Caminamos 8k para llegar al estadio. Y lo que iba a ser la previa en el estadio, fue entre los autos. Este equipo es todo terreno”. En el video que compartió en su feed, se escucha decir: “La chica del corset, la chica de los tacos”.

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Pero Argentina ganó. Y cuando la Scaloneta gana, cualquier sacrificio previo adquiere otro color. En un video que subió a su feed junto a Pampita, con las dos caminando al costado de la ruta con la camiseta albiceleste, Zaira lanzó la pregunta que ya circula entre sus seguidores: “Yo nunca fui de cábalas… ¿Pero será que tendremos que ir al próximo partido también caminando 8k?”. La respuesta de Pampita no tardó en llegar: tres emojis de carcajada en los comentarios.

Lo que Zaira no sabía al bajarse del colectivo era la distancia exacta que le quedaba por delante. Lo descubrió después, cuando su reloj inteligente le mostró el resumen del día: 11.913 pasos y 8,68 kilómetros recorridos, con 307 kilocalorías quemadas en el trayecto. “Por suerte no sabía que me quedaba esta cantidad de pasos cuando decidimos bajar del bondi e ir caminando al estadio”, escribió al compartir la captura.

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Zaira compartió la cantidad de pasos y kilómetros que hizo antes de llegar al partido

Zaira llegó días atrás al territorio estadounidense y se encuentra alojada en la ciudad de La Florida. Primeras 48 horas en Miami”, escribió en su perfil, abriendo un álbum digital que refleja el espíritu de sus días en el Mundial. El recorrido comenzó con una postal que sintetiza el clima de celebración: conduciendo un auto descapotable junto a Guillermina Dabove, en plena noche miamense. Las luces de la ciudad y la complicidad al volante marcaron el inicio de una travesía en la que el disfrute y el reencuentro con viejas amigas fueron una constante.

La siguiente parada fue la noche en la ciudad. Zaira lució un vestido animal print con detalles de encaje negro, sonrisa amplia y melena suelta, lista para una salida que combinó glamour y frescura. El look, registrado durante el fin de semana, marcó tendencia entre quienes siguen de cerca cada uno de sus movimientos estilísticos.

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Los momentos de relax también se hicieron presentes en la agenda de la modelo. Una cena al aire libre bajo luces cálidas y guirnaldas reunió a Zaira, Guillermina Dabove y Flor Salvioni alrededor de una mesa en la que no faltaron los brindis, las charlas distendidas y la buena comida. La pizza artesanal, acompañada de cócteles y risas, se robó el centro de la escena en una velada donde la espontaneidad fue la consigna.