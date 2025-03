Virgin Atlantic advierte sobre una desaceleración en la demanda de viajes desde EEUU al Reino Unido

Virgin Atlantic mantiene su apuesta por el mercado estadounidense pese a la desaceleración en las reservas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Virgin Atlantic Airways Ltd. advirtió sobre un debilitamiento en la demanda de viajes desde Estados Unidos hacia el Reino Unido, en medio de una creciente incertidumbre entre los consumidores estadounidenses preocupados por las consecuencias de las políticas económicas del presidente Donald Trump.

Las ventas de boletos en vuelos con origen en EE.UU. han comenzado a disminuir en las últimas semanas, tras superar los niveles de 2024 a comienzos de este año, indicó el director financiero de la aerolínea, Oliver Byers, el lunes durante una llamada con inversionistas. En contraste, la demanda desde Europa hacia EEUU se ha mantenido sólida para la aerolínea británica especializada en rutas transatlánticas.

“En las últimas semanas hemos empezado a ver señales de que la demanda estadounidense está desacelerándose”, afirmó Byers. La temporada de viajes de primavera es “el periodo en el que estamos viendo cierta debilidad”.

Las declaraciones generaron preocupación entre inversionistas atentos a cualquier signo de deterioro en el lucrativo corredor del Atlántico Norte, afectado por aranceles estadounidenses y un posible aumento en el sentimiento antiestadounidense. Las acciones de IAG SA, matriz de British Airways —principal competidor de Virgin Atlantic—, cayeron hasta un 6,8%. Otras aerolíneas importantes a ambos lados del Atlántico también registraron descensos en medio de una baja generalizada en los mercados globales.

Richard Branson, fundador de Virgin Atlantic, logró rentabilidad en 2024 mientras la compañía ajusta su estrategia global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Byers hizo sus comentarios luego de que Virgin Atlantic, fundada por el empresario Richard Branson, reportara su primer año con beneficios desde 2016. Hasta hace poco, las rutas transatlánticas mostraban una buena actividad tanto de viajeros por ocio como por negocios, aunque persisten preocupaciones sobre si la política migratoria de la administración Trump podría disuadir a europeos de viajar a EE.UU.

No obstante, varias aerolíneas estadounidenses ya han reportado señales de contención en los viajes domésticos, a medida que los consumidores reconsideran sus hábitos de gasto. Delta Air Lines Inc. redujo a la mitad su previsión de beneficios a principios de año, seguida por American Airlines Group Inc., que anticipó una pérdida en el primer trimestre, aproximadamente el doble de lo estimado previamente.

“El riesgo es si esto se va a trasladar al tráfico transatlántico”, advirtió Conroy Gaynor, analista senior de acciones en Bloomberg Intelligence.

En el mercado previo a la apertura de Wall Street, las acciones de Delta cayeron 2,5%. United Airlines Holdings Inc. y American Airlines, socia de British Airways en rutas transatlánticas, también registraron pérdidas similares. En Europa, Deutsche Lufthansa AG y Air France-KLM —esta última socia de Delta y Virgin Atlantic en el Atlántico Norte— retrocedieron más del 4%.

Virgin Atlantic mantuvo un 77% de ocupación en 2024, pese a señales de desaceleración en ciertos mercados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda en Europa, especialmente por parte de viajeros de negocios, se mantiene firme, aseguró Byers. La aerolínea, que también opera vuelos hacia destinos turísticos como Las Vegas y Florida, todavía prevé aumentar sus ingresos en EE.UU. este año tras incrementar en un 4% su capacidad.

Ahorros y resultados

Virgin Atlantic reportó una ganancia antes de impuestos y partidas excepcionales de aproximadamente $25,9 millone de dólares en 2024, y cerró el año con una liquidez de cerca de USD $574 millones, según un comunicado. La empresa también redujo alrededor de USD $225,5 millones en deuda relacionada con la pandemia durante el mismo periodo.

Según Byers, la aerolínea eliminó aproximadamente $388,5 millones en costos anuales durante la pandemia y ha logrado mantener esos ahorros a medida que la actividad se recupera.

La compañía, de propiedad privada, añadió nuevas rutas a Toronto, Riad y Cancún, además de inaugurar salas VIP en aeropuertos como el de Los Ángeles.

La aerolínea británica prevé aumentar ingresos en EEUU pese a la incertidumbre económica y política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El factor de ocupación de Virgin —la proporción de asientos vendidos respecto al total disponible— fue del 77% en 2024. En comparación, IAG reportó un 85% en rutas del Atlántico Norte con sus aerolíneas British Airways, Aer Lingus e Iberia.

Dificultades con los motores de Rolls-Royce Holdings Plc instalados en los aviones Boeing 787 Dreamliner obligaron a Virgin Atlantic a suspender temporalmente algunas rutas hacia Ciudad del Cabo, Israel y Ghana. Byers reiteró que se espera que este problema persista durante todo 2025, aunque la empresa ha tomado medidas para minimizar las interrupciones.

—Con colaboración de Nick Bartlett.

Nota: Conversión de cifras hecha con base en una tasa aproximada de 1 libra esterlina = 1,295 dólares estadounidenses al 31 de marzo de 2025.

(c) 2025, Bloomberg