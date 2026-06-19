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Los combates en Líbano ponen en peligro el acuerdo entre Estados Unidos e Irán: cuatro israelíes muertos

Funcionarios de Estados Unidos e Irán pospusieron las negociaciones previstas en Suiza el viernes, ya que su acuerdo de paz enfrenta una prueba importante.

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Humo se eleva desde el sur de Líbano tras un ataque israelí, visto desde Marjayoun, Líbano, el 19 de junio de 2026 (Reuters)
Humo se eleva desde el sur de Líbano tras un ataque israelí, visto desde Marjayoun, Líbano, el 19 de junio de 2026 (Reuters)

Israel afirmó el viernes que había atacado objetivos de Hezbollah en todo el sur y el este de Líbano en respuesta a la muerte de cuatro soldados israelíes, incluido un comandante de batallón, en un ataque contra un tanque.

Los combates representaron una importante primera prueba para el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán firmado a principios de esta semana. Mientras continuaban los enfrentamientos, funcionarios estadounidenses e iraníes dijeron que habían aplazado las negociaciones previstas en Suiza para el viernes, y el vicepresidente JD Vance pospuso un viaje en el que iba a encabezar una delegación estadounidense.

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Las muertes de los soldados israelíes fueron las primeras desde que Israel y Líbano acordaron su propio alto el fuego a comienzos de este mes. Los combates en Líbano desafiaron el llamado del presidente Donald Trump a Israel y Hezbollah, realizado apenas unas horas antes, para que mantuvieran el alto el fuego y permitieran que avanzaran las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Al menos 18 personas murieron y otras 33 resultaron heridas como resultado de los ataques israelíes, informó el Ministerio de Salud de Líbano en un comunicado, agregando que esperaba que la cifra aumentara. El ministerio indicó que los ataques en curso estaban impidiendo las operaciones de rescate.

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Los continuos enfrentamientos entre Israel y Hezbollah, un grupo militante vinculado a Irán, han sido un obstáculo significativo para los esfuerzos de Estados Unidos e Irán de poner fin a su conflicto. Funcionarios israelíes han denunciado el acuerdo de paz de Trump, asegurando que deja a Irán como una amenaza. El vicepresidente JD Vance ha respondido enérgicamente a la crítica, advirtiendo a Israel que se encuentra políticamente aislado.

Los combates del viernes comenzaron durante la noche después de que “un objetivo sospechoso impactó un tanque de las FDI” cerca de la aldea libanesa de Tebnit, dijo un funcionario de las Fuerzas de Defensa de Israel a The Washington Post, hablando bajo condición de anonimato para discutir operaciones militares sensibles.

Vehículos militares israelíes circulan por una carretera libanesa cerca de la frontera entre Israel y Líbano, vistos desde el norte de Israel, el 18 de junio de 2026. REUTERS/Gil Eliyahu
Vehículos militares israelíes circulan por una carretera libanesa cerca de la frontera entre Israel y Líbano, vistos desde el norte de Israel, el 18 de junio de 2026. REUTERS/Gil Eliyahu

Tras el incidente, las FDI atacaron numerosos sitios de infraestructura de Hezbollah en Nabatieh y otras áreas”, sostuvo el funcionario.

Después de la muerte de los cuatro soldados, ministros del gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu solicitaron intensificar los ataques contra Hezbollah.

Es hora de abrir las puertas del infierno”, publicó el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich en X.

Todo Líbano debe arder”, declaró el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir. “Con todo respeto a los estadounidenses, Israel debe dejar claro a todo el mundo que la sangre de nuestros hijos y la seguridad de nuestros ciudadanos no están sujetas a abandono”.

Desde marzo, al menos 34 soldados de las FDI y cuatro civiles han muerto en ataques perpetrados por Hezbollah, la milicia respaldada por Irán.

Los enfrentamientos también han causado la muerte de cerca de 4.000 personas en Líbano, según el Ministerio de Salud libanés, que no distingue entre civiles y combatientes.

El Memorando de Entendimiento que establece el marco para el acuerdo de paz exige inicialmente mucho más de Estados Unidos que de Irán, solicitando a Washington que levante sanciones y libere miles de millones de activos iraníes congelados, mientras que exige a Teherán únicamente la apertura del Estrecho de Ormuz, un paso crucial para el suministro energético mundial.

Trump había llamado la atención sobre la situación en Líbano en una publicación en redes sociales el jueves, diciendo: “Esperamos un alto el fuego completo en todos los frentes, incluyendo Líbano, Hezbollah e Israel”.

(C) The Washington Post.-

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