Una pared de cristal, grafitis centenarios y reliquias, la nueva experiencia bajo el Monumento a Lincoln

Se reproduce un video mientras se proyectan palabras en uno de los pilares gigantes del sótano del Monumento a Lincoln (Tyler M. Andrews/The Washington Post)

Mientras escenas históricas se proyectaban en uno de los enormes pilares bajo el Monumento a Lincoln, sonaba de fondo la conmovedora música de “Lincoln Portrait” del compositor Aaron Copland y una voz recitaba el Discurso de Gettysburg.

“Hace ochenta y siete años”, dijo la voz, “nuestros padres fundaron en este continente una nueva nación, concebida en la libertad y dedicada al principio de que todos los hombres son creados iguales”.

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Treinta pies más abajo de donde se encuentra la estatua del decimosexto presidente y donde esas palabras están grabadas en piedra, el Servicio de Parques Nacionales inauguró el jueves otro homenaje al hombre que dirigió el país durante la Guerra Civil y puso fin a la esclavitud.

La presentación, un adelanto para la prensa previo a la inauguración pública el 25 de junio, tuvo lugar días antes de que el país celebre el Juneteenth, que conmemora el fin de la esclavitud en los Estados Unidos.

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El nuevo espacio de exhibición, con un costo de 69 millones de dólares, ocupa casi 1.400 metros cuadrados del sótano del Monumento a Lincoln, una zona conocida como la cripta que mide la inmensidad de 4.645 metros cuadrados. Anteriormente, la cripta solo albergaba maquinaria de construcción perdida y viejos graffitis.

En la cripta se exhibe una réplica de la cabeza y el brazo del presidente Abraham Lincoln (Tyler M. Andrews/The Washington Post)

El Servicio de Parques Nacionales, gracias a donaciones de filántropos por valor de 43 millones de dólares, transformó una sección de la cripta en un elegante centro de visitantes. Una de las paredes del centro está hecha de cristal que va desde el suelo hasta el techo, a través del cual los visitantes pueden ver el vídeo introductorio y el interior de la cripta, que recuerda a una catedral.

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También se exhiben las herramientas de construcción, incluyendo partes de una pala, un pico y un mazo, que dejaron los hombres que construyeron el monumento a principios del siglo XX, e imágenes de los grafitis que dejaron en las paredes.

“Esta es la parte del monumento conmemorativo… que refleja el esfuerzo y la dedicación de las personas que lo construyeron”, dijo Kevin Griess, superintendente del National Mall y de los Parques Conmemorativos.

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Las paredes de la sala de exposiciones están decoradas con ampliaciones del famoso segundo discurso inaugural de Lincoln y del Discurso de Gettysburg.

Kevin Griess, superintendente del National Mall y de los parques conmemorativos, está sentado en una silla similar a la del Monumento a Lincoln (Tyler M. Andrews/The Washington Post)

Hay una nueva librería y tienda que, según los responsables, es una de las más grandes del sistema de parques, y una pequeña réplica de la silla en la que se sienta Lincoln en el monumento, donde los visitantes pueden posar para hacerse fotos.

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“Soy un fanático declarado de Lincoln”, dijo Griess. “Adoro a Lincoln. Adoro lo que representa. Él unió de nuevo al país” y acabó con la esclavitud.

Griess se sentó brevemente en la silla de Lincoln. Según explicó, la silla brindará a los visitantes la oportunidad de sentarse “y fingir que son Lincoln por un minuto”.

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En la cripta, que abre al público el 25 de junio, se pueden ver fotografías y objetos relacionados con la construcción del Monumento a Lincoln (Tyler M. Andrews/The Washington Post)

El Monumento a Lincoln fue inaugurado el 30 de mayo de 1922, en un evento al que asistieron miles de personas, entre ellas el presidente Warren G. Harding y el hijo de Lincoln, Robert, de 78 años, en lo que entonces se llamaba el Día de la Conmemoración.

El monumento en sí, con sus columnas de 13,4 metros de altura ligeramente inclinadas hacia adentro para lograr un efecto arquitectónico, fue modelado a partir del Partenón, el templo griego dedicado a la diosa Atenea.

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Según una historia del monumento escrita por Edward Concklin en 1927, los trabajadores comenzaron su construcción hundiendo 122 cilindros huecos de acero a través del terreno blando hasta llegar a la roca sólida.

Se apilaron enormes losas de piedra sobre los cilindros para hundirlos en la tierra. Al llegar a la roca madre, se extrajo la tierra y se rellenó con hormigón para crear pilares sólidos. Sobre estos se construyó una base superior, que elevó el nivel del suelo del monumento unos 7,6 metros. Se compactó tierra alrededor de la base para crear una colina artificial. Y sobre ella, se erigió el monumento propiamente dicho.

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Según han declarado las autoridades, la cripta que hay debajo es tan grande que el monumento entero, puesto boca abajo, cabría en él.

Durante muchos años, el Servicio de Parques Nacionales permitió visitas especiales a la cripta para ver las estalactitas que se habían formado bajo los escalones del monumento, según declaró Stephen Potter, arqueólogo regional jubilado del servicio en la región de la capital nacional. Sin embargo, los guardaparques que dirigían las visitas comenzaron a notar que algunos de los objetos dejados por los trabajadores originales estaban desapareciendo.

El enorme espacio bajo el Monumento a Lincoln tiene algunas grietas en el techo (Tyler M. Andrews/The Washington Post)

En 1984, Potter y Robert Sonderman, entonces arqueólogo del Servicio de Parques Nacionales, descendieron a la cripta, donde, utilizando enormes focos, catalogaron los objetos que habían quedado allí.

El Servicio de Parques Nacionales recuperó finalmente 33 objetos, entre ellos unas viejas botas de trabajo de cuero, un cubrezapatos de goma, botellas de licor, una gorra, una botella de leche y trozos de un rastrillo.

Los arqueólogos también observaron los numerosos grafitis dejados por los trabajadores originales.

Hay dibujos de los personajes de dibujos animados Mutt y Jeff, una figura que se parece un poco al presidente Woodrow Wilson, que estaba en el cargo durante la construcción del monumento, y un boceto que algunos creen que podría ser de la estrella del cine mudo Theda Bara.

El proyecto del sótano lleva gestándose desde 2016, cuando el multimillonario filántropo David Rubenstein donó 18,5 millones de dólares para la iniciativa. Sin embargo, según el Servicio de Parques Nacionales, las obras principales no comenzaron hasta 2023.

Recientemente, otro filántropo multimillonario, Kenneth C. Griffin, prestó sus ejemplares de la Proclamación de Emancipación y de la 13ª Enmienda a la Constitución, que puso fin a la esclavitud en los Estados Unidos, para que se exhibieran en la cripta.

Ambas están firmadas por Abraham Lincoln. Griffin las adquirió el año pasado en una subasta por la suma de 18 millones de dólares. Estarán expuestas hasta junio del próximo año. Los originales se encuentran en los Archivos Nacionales.

© 2026, The Washington Post