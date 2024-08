¿Estrés por los resultados de los análisis médicos? Los consejos de un oncólogo para enfrentarlos

Los registros médicos abiertos permiten a los pacientes acceder a su información, lo que fomenta la toma de decisiones compartida (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Me da ansiedad ver los resultados de mis pruebas médicas en línea. ¿Qué debo hacer? ¿Debería verlos por mi cuenta o pedirle a mi médico que los evalúe primero?”.

Mi paciente, un policía retirado de Miami, había visto mucho caos durante sus muchos años en la fuerza. Para él, enfrentarse al caos del cáncer era relativamente manejable. Se sometió a un tratamiento para el cáncer de riñón con otro médico como si no fuera gran cosa, y luego vino a verme cuando le diagnosticaron su segundo cáncer, leucemia aguda, que era mi especialidad.

Un día que no tenía cita, se presentó en mi clínica preocupado por los resultados de una tomografía computarizada que su médico especialista en cáncer de riñón había ordenado, y que mi paciente había visto en su historial médico antes de que su otro médico los hubiera visto.

Por lo general, confiado con el control de la situación y acostumbrado a interrogarme sobre su atención médica como si yo me hubiera saltado un semáforo en rojo, esta vez parecía derrotado. En la tomografía, una imagen tras otra mostraban masas en el hígado y los pulmones. Durante el tiempo que estuvimos tratando su leucemia, parecía que su cáncer de riñón había visto la oportunidad de regresar con venganza.

Tal como estaba previsto, el acceso de mi paciente a su historial médico le permitió ver el resultado de su propia prueba sin filtros. Esto dio lugar a una conversación crucial con su proveedor de atención médica, en la que analizamos los pasos a seguir. Sin embargo, ver el resultado sin ningún contexto también le provocó una gran ansiedad.

Cada vez que aparece un nuevo resultado de una prueba o exploración médica en nuestros portales de salud en línea, nos enfrentamos a una elección: verlo por nuestra cuenta o esperar a que nuestro médico lo evalúe. Como oncólogo, sé lo estresantes que pueden ser estos momentos. Esto es lo que aconsejo a mis propios pacientes y lo que hago yo mismo.

Recibí los resultados de mis pruebas médicas. ¿Debería verlos?

En primer lugar, pregúntese si se siente cómodo viendo los resultados de las pruebas por su cuenta. Si ve una anomalía, ¿está bien vivir con esa información hasta que pueda hablarlo con un médico? No hay vergüenza en decir que no. Yo elijo no ver mis propios resultados de las pruebas hasta que estoy en el consultorio de mi médico, para que pueda decirme si hay valores fuera de rango que me preocupan. Prefiero no darle vueltas a los resultados en el vacío, y sé que lo haré.

Si ve los resultados, recuerde: no todas las anomalías de las pruebas son preocupantes, incluso si el lenguaje de un resultado lo es. Una tomografía computarizada solicitada para ver los riñones también describirá otros órganos del abdomen y, a veces, la piel, los huesos y los pulmones. Los informes de radiología son conocidos por plantear el espectro de diagnósticos preocupantes al utilizar frases como “no se puede descartar el cáncer” o “en el contexto clínico adecuado, se debe considerar el cáncer” para describir hallazgos que pueden ser completamente inocentes.

En un análisis de 22 estudios realizados en más de 18.000 personas que se sometieron a tomografías computarizadas del tórax, el 45 por ciento tuvo un hallazgo diferente al que se pretendía con la prueba. La mayoría no eran médicamente significativos. Los médicos a veces los llaman jocosamente “incidentalomas”.

¿Qué preguntas debo hacerle a mi médico?

Comience a hacer preguntas antes de salir del consultorio de su médico para someterse a una prueba. Asegúrese de saber por qué se solicita la prueba, cuándo esperar los resultados y en qué resultados debe centrarse. Una prueba de laboratorio estándar, como un perfil metabólico completo, puede arrojar entre 15 y 20 resultados diferentes, que evalúan todo, desde electrolitos hasta la función renal y hepática. El perfil se solicita en masa, aunque muchos de sus resultados no sean relevantes para mis pacientes.

Asegúrese también de que exista un plan con su proveedor de atención médica para realizar un seguimiento y analizar los resultados, ya sea en persona, a través de una videollamada de telesalud o mediante mensajes a través del portal del paciente en línea.

Durante la visita de seguimiento, comience preguntando si hay algún resultado de prueba que le preocupe a su médico. Si no es así, plantee las inquietudes que tenga sobre cualquier anomalía y pregunte si es necesario repetir la prueba o hacer un seguimiento, ya sea porque a veces las pruebas dan resultados erróneos o para asegurarse de que la anomalía no esté empeorando. Esta es una buena oportunidad para preguntar sobre la precisión de una prueba determinada: ¿Con qué frecuencia hay resultados falsos negativos o falsos positivos?

Si su médico está preocupado por los resultados de sus pruebas, pregúntele sobre las posibles causas (buenas y malas) y describan los pasos a seguir. Si eso implica más pruebas, asegúrese una vez más de que exista un plan de seguimiento.

¿Existen desventajas al ver los resultados de mis pruebas?

El hecho de que los registros médicos sean abiertos es controvertido. Desde el punto de vista de la autonomía del paciente, tiene sentido: cada uno de nosotros debería tener acceso a su propia información médica. Los registros médicos abiertos pueden dar lugar a conversaciones cruciales sobre el significado de los resultados de las pruebas, como sucedió conmigo y con mi paciente, para alentarnos a participar en la toma de decisiones compartida.

Los estudios muestran que existe un vínculo entre el uso de registros médicos electrónicos compartidos y la mejora de los resultados sanitarios, como un mejor control de la diabetes y de la presión arterial.

Por otro lado, existen preocupaciones sobre la privacidad cuando la información de los pacientes se comparte entre varios sistemas de salud. Además, recibir resultados anormales de una prueba sin un profesional de la salud disponible de inmediato para poner esos resultados en contexto, como ocurrió con mi paciente, puede ser emocionalmente perjudicial.

No es sorprendente que un estudio de más de 8.000 pacientes en cuatro hospitales haya descubierto que quienes vieron un resultado anormal de una prueba tenían significativamente más probabilidades de preocuparse que quienes vieron resultados normales.

Por ejemplo, mi madre, que ha recibido tratamiento para el cáncer de pulmón, se somete a una tomografía computarizada cada tres meses para asegurarse de que no haya reaparecido. Cuando recibe los resultados un par de días antes de su cita con el oncólogo, pasa esos días preocupándose por cualquier indicio de irregularidad, pero afortunadamente nada de eso ha preocupado a su oncólogo.

*El Dr. Mikkael A. Sekeres es el jefe de la división de hematología y profesor de medicina en el Sylvester Comprehensive Cancer Center de la Universidad de Miami. Es autor de los libros “When Blood Breaks Down: Life Lessons From Leukemia” y “Drugs and the FDA: Safety, Efficacy, and the Public’s Trust”. ©The Washington Post