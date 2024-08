“Cuando luchamos, ganamos”: la historia detrás del eslogan que impulsa la campaña de Kamala Harris (REUTERS/Mike Segar)

Kamala Harris concluyó su primer discurso en la Convención Nacional Demócrata el lunes con lo que se ha convertido en un mantra familiar: “¡Cuando luchamos”, dijo, “ganamos!”.

El mismo día, el presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison, utilizó esa frase para animar a la multitud. “Y créanme”, dijo, “cuando luchamos, ganamos”.

Steve Kerr, el entrenador de los Golden State Warriors, también cerró su discurso con la misma frase.

“¿Qué sucede cuando luchamos?”, preguntó, recibiendo de vuelta el grito familiar. “Y vamos a ganar esto juntos”.

Todas las campañas se agrupan en torno a ciertas frases que se vuelven inseparables del candidato. Harris no acuñó la frase: se ha usado durante años, y ella la adoptó recientemente. Pero se ha convertido en una de sus líneas distintivas.

La incluyó en su primer video de campaña, acompañado por la canción “Freedom” de Beyoncé. La mencionó al concluir su primera visita a la sede de campaña en Wilmington, Delaware, para saludar a los trabajadores de Biden que ahora formaban parte de su equipo. Y ahora está escrita en letras grandes y en negrita en su sitio web de campaña.

Los lemas políticos se remontan a siglos atrás y han movido a los votantes estadounidenses y definido elecciones. En 1840, William Henry Harrison usó pancartas y canciones con un pegajoso “Tippecanoe and Tyler, too”, una referencia al papel de Harrison en la Batalla de Tippecanoe y su compañero de fórmula, John Tyler. Herbert Hoover definió su campaña de 1928 con “Un pollo en cada olla y un coche en cada garaje”, y el sencillo lema de Dwight D. Eisenhower, “Me gusta Ike”, le ayudó a ganar en una aplastante victoria en 1952.

Hillary Clinton pasó por varios lemas antes de decidirse por “Más fuertes juntos”. Donald Trump es más identificado con “Hacer que Estados Unidos sea grande de nuevo”, pero las multitudes republicanas también se han unido en torno a lemas como “Perfora, nena, perfora” y “Construye el muro”. Solían gritar “Enciérrenla”, en referencia a Clinton.

Obama usó “Sí, podemos”. Pero este año, el ambiente nacional es más combativo.

Después de que Trump sobreviviera a un intento de asesinato el mes pasado, se levantó, levantó el puño y gritó: “Lucha”. Unos días después, Donald Trump Jr. dirigió la convención republicana con cánticos de “¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha!”. La canción de campaña de Clinton en 2016 fue “Fight Song” de Rachel Platten, y la senadora Elizabeth Warren (D-Mass.) usó “Sueña en grande, lucha con fuerza” durante su campaña para la nominación presidencial de 2020.

En la convención de esta semana, los demócratas ven la frase como un llamado inclusivo a la acción que invita a los seguidores a unirse en solidaridad.

Greg Jobin-Leeds, coautor de un libro de 2016 titulado “Cuando luchamos, ganamos: Movimientos sociales del siglo XXI y los activistas que están transformando nuestro mundo”, rastrea el primer uso de la frase a City Life/Vida Urbana, una organización de justicia social con sede en Boston que tiene sus raíces en los movimientos de derechos civiles y anti-guerra, y que utilizó el cántico en esfuerzos contra los desalojos durante las últimas décadas.

Después de la publicación del libro de Jobin-Leeds, estableció una alerta de Google para la frase con el fin de rastrear otros usos de la misma. El músico Rev. Sekou lanzó un álbum y una canción con el mismo nombre en 2019. Pero Jobin-Leeds, según su propio relato, está recibiendo muchas más alertas de Google ahora.

“Parte del sentimiento es que no siempre ganamos la legislación o el proyecto de ley o la huelga laboral o la política inmigratoria que buscamos”, dijo. “Pero siempre ganas tu humanidad cuando luchas. Y si no luchas y simplemente te rindes, ya has perdido”.

La frase usa “nosotros” dos veces, y dijo que es un concepto clave para construir un colectivo que se una detrás de una causa.

“Construyes un ‘nosotros’ durante la lucha”, dijo. “Ya sea luchando por los derechos de los inquilinos o por que los maestros reciban un salario adecuado, construyes un ‘nosotros’ unificado. Y construyes tu autoconfianza y tu capacidad para luchar. Es en la lucha donde ya ganas”.

Jobin-Leeds ha estado intrigado al ver que Harris adopta la frase, pero tiene sentimientos encontrados sobre su uso en la política tradicional.

“En general, ha sido una frase del desvalido, del inmigrante y del inquilino, no del multimillonario”, dijo. “Es interesante verla en una campaña política que está más dentro del establishment demócrata”.

Los delegados aquí han adoptado rápidamente la frase, aprendiendo a completar la oración y unirse al cántico. Deloris Rome Hudson, una maestra jubilada de Ohio, dijo que le encantaba el lema.

“A menudo, para lograr lo que deseas, eso es la lucha”, dijo. “Tienes que conseguir que la gente te respalde para tener éxito. De eso se trata todo esto”.

Terry McAuliffe, el ex gobernador de Virginia y veterano del Partido Demócrata, llamó al lema “un llamado a la acción para las bases”.

“Todos están unificados y emocionados aquí. Pero va a ser una lucha dura”, dijo. “Cuando luchamos, todos tienen que salir. Tenemos que tocar puertas, hacer llamadas telefónicas. No podemos dar nada por sentado. Porque ellos van a luchar con fuerza en el otro lado”.

“Pero la lucha es para energizar a la gente”, agregó. “No puedes quedarte en casa y quejarte. ¿Quieres entrar en el juego? Lucha. Haz llamadas, toca puertas. Eso es lo que significa”.

En el pasado, la frase se ha utilizado como un grito de guerra en el movimiento obrero. Jesse Jackson la usó durante una manifestación en Wisconsin en 2011. El comentarista Van Jones la mencionó en una columna en 2012. Y el lema fue el tema de la reunión nacional de la NAACP en 2019. Harris asistió a esa convención como parte de su campaña para las primarias demócratas de 2020.

Harris usó variaciones de “lucha” durante esa carrera, pero su lema de campaña era “Para el pueblo”.

Al principio de su vicepresidencia, Harris tenía la rutina de terminar los discursos con una variación de los principios comunes demócratas, como la libertad y la igualdad, los derechos reproductivos y la negociación colectiva. “Cuando sabemos por qué luchamos, sabemos por qué peleamos”, solía decir.

Con el tiempo, también agregó la siguiente línea: “Y cuando luchamos, ganamos”. Fue un intento, dicen los asesores de Harris, de conectar su infancia asistiendo a mítines de derechos civiles en un cochecito con las batallas políticas actuales. Durante las elecciones intermedias de 2022, comenzó a utilizar regularmente la frase que se convertiría en su firma.

“Sabemos por qué luchamos. Sabemos que cuando luchamos, ganamos”, dijo a una audiencia en un desayuno del Consejo Laboral del Gran Boston en septiembre de 2022. Repitió la frase ese mismo mes en una reunión del Comité Nacional Demócrata, nuevamente cuando alentó a los demócratas en Texas e Illinois, y otra vez en una recaudación de fondos en Minnesota para el gobernador Tim Walz, quien dos años después la acompañaría en la candidatura presidencial.

En 2023, la frase se convirtió en su mantra cuando hablaba sobre los derechos al aborto o el control de armas. La dijo en mítines en Michigan y Wisconsin, en Indianápolis y Atlanta. La usó al presentar a Walz como su compañero de fórmula.

Walz, en su video introductorio, concluyó con: “Como ella dice, cuando luchamos, ganamos”.

Y el miércoles por la noche, utilizó la frase como clímax de su discurso al aceptar la nominación a la vicepresidencia, involucrando a la multitud en un llamado y respuesta.

“Como dice la próxima presidenta de los Estados Unidos: ¿Cuándo luchamos?”, dijo Walz.

La multitud coreó al unísono: “¡Ganamos!”

“¿Cuándo luchamos?”

“¡Ganamos!”

“¿Cuándo luchamos?”

“¡Ganamos!”

“Gracias. Dios los bendiga.”

