Los súper laboratorios de fentanilo en Canadá, una nueva amenaza para la epidemia de opioides en EEUU

En octubre, en una propiedad rural a una hora de Vancouver, la policía canadiense encontró 2,5 millones de dosis de fentanilo y 528 galones de productos químicos en un contenedor de envío y una unidad de almacenamiento. Seis meses antes, allanaron una casa en una subdivisión de Vancouver repleta de barriles de productos químicos para fabricar fentanilo, cristalería y equipos de laboratorio.

A miles de kilómetros de distancia, en las afueras de Toronto, la policía encontró en agosto lo que se cree que es el laboratorio de fentanilo más grande hasta ahora en Canadá, escondido en una propiedad a 30 millas del cruce fronterizo de Estados Unidos en las Cataratas del Niágara, Nueva York.

Las autoridades estadounidenses dicen que tienen pocos indicios de que fentanilo fabricado en Canadá esté siendo contrabandeado hacia el sur en cantidades significativas. Pero en un momento en que un número récord de personas muere por sobredosis en Estados Unidos, la proliferación de laboratorios clandestinos de fentanilo en Canadá tiene el potencial de socavar los esfuerzos de aplicación de la ley por parte de Estados Unidos y empeorar la epidemia de opioides en ambas naciones.

Los investigadores en Canadá dicen que los laboratorios están produciendo fentanilo para usuarios domésticos y para exportar a Australia, Nueva Zelanda y, suponen, Estados Unidos.

“Sería difícil creer que esto no esté ocurriendo”, dijo Philip Heard, comandante de la unidad contra el crimen organizado de la policía en Vancouver, una ciudad muy afectada por las muertes por sobredosis de fentanilo. “La mayoría de los líderes policiales con los que he hablado creen que nuestra producción supera nuestra demanda interna”.

Los laboratorios canadienses son una bola curva para las autoridades estadounidenses cuyos esfuerzos para combatir el fentanilo se centran en la frontera sur con México. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU ha instalado potentes equipos de escaneo y detección por valor de alrededor de 800 millones de dólares en los cruces fronterizos terrestres desde 2019. Casi toda esa tecnología se ha implementado a lo largo de la frontera sur de EEUU, donde CBP confiscó casi 27.000 libras (12.247 kilogramos) de fentanilo durante el año fiscal que terminó el 30 de septiembre, la mayor cantidad jamás realizada.

En los últimos meses, los legisladores republicanos han pedido ataques militares estadounidenses en México contra los traficantes de fentanilo y los laboratorios de drogas. La expansión de la producción de fentanilo a Canadá sugiere que los traficantes allí se beneficiarán si los proveedores mexicanos se ven presionados. La frontera entre Estados Unidos y Canadá, poco patrullada, se extiende por más de 5.500 millas (8.851 kilómetros) (la frontera internacional más larga entre dos naciones del mundo) y tiene pocas barreras físicas.

Un candidato que busca la nominación presidencial del Partido Republicano, Vivek Ramaswamy, propuso construir un muro a lo largo de la frontera norte de Estados Unidos, citando la amenaza del contrabando de fentanilo desde Canadá. Pero la aparición de los laboratorios canadienses ha generado poca reacción en Washington, donde la frontera entre Estados Unidos y México sigue siendo el centro del debate sobre el fentanilo.

Esta droga poderosa e intensamente adictiva y otros opioides sintéticos cobran más de 70.000 vidas al año en los Estados Unidos. Una proporción similar de canadienses mueren por sobredosis: unos 7.000 al año. Los dos países siguen siendo las únicas naciones donde el fentanilo representa una amenaza tan letal.

CBP incautó solo dos libras de fentanilo a lo largo de la frontera norte durante el año fiscal 2023, según muestran las últimas estadísticas de la agencia.

“No estamos viendo ningún tipo de flujo de fentanilo hacia el sur hacia Estados Unidos desde Canadá”, dijo Robert Hammer, el principal agente de Investigaciones de Seguridad Nacional en Seattle, quien dijo que consultó con sus colegas agentes en Buffalo y Detroit.

“Eso no quiere decir que no vaya a suceder, ni tampoco quiere decir que no pueda suceder en el futuro”, advirtió Hammer.

Hammer dijo que sigue siendo escéptico sobre que el fentanilo fabricado en Canadá desplace a las píldoras que llegan a Estados Unidos desde México. “Aquí en Seattle hemos bajado a 45 centavos la pastilla en el mercado mayorista”, dijo. “Hay que ser muy competitivo para ganar 45 centavos la pastilla y competir con los cárteles mexicanos que se han atrincherado en la red de distribución que han establecido aquí en el noroeste del Pacífico”.

Aún así, las autoridades de Estados Unidos y Canadá están investigando los sólidos vínculos comerciales entre los países, rutas que brindan amplias oportunidades para el contrabando. En octubre, el Departamento del Tesoro emitió sanciones contra una empresa de Vancouver que pretende vender suministros para la industria de bebidas, alegando que era un distribuidor de precursores químicos y equipos ilícitos y buscaba obtener de China casi 3.000 litros de productos químicos utilizados para fabricar fentanilo, heroína y metanfetamina. El propietario de la empresa ha negado las acusaciones.

Los expertos en drogas han advertido durante mucho tiempo que una ofensiva a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México podría llevar a los grupos criminales a buscar fuentes alternativas o comenzar a producir fentanilo en Estados Unidos. La mayoría de los laboratorios encontrados en Estados Unidos son lo que las agencias policiales denominan operaciones de “prensado de pastillas”, donde los traficantes fabrican tabletas con polvo de fentanilo contrabandeado desde México.

Los súper laboratorios que la policía está encontrando en Canadá se diferencian porque sintetizan la droga -no simplemente prensan pastillas- utilizando precursores químicos provenientes principalmente de China.

Las empresas químicas y los intermediarios en China suministran las materias primas para los laboratorios canadienses. Las autoridades canadienses dicen que las organizaciones criminales detrás de los laboratorios de fentanilo incluyen bandas de motociclistas y grupos con vínculos con Asia, pero hay pocos vínculos obvios con los cárteles mexicanos.

Daniel Anson, director de inteligencia e investigaciones de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, estimó que el 98 por ciento de los materiales para fabricar fentanilo del país se incautan en el oeste de Canadá y se originan en China. Dijo que menos incautaciones en puertos marítimos sugieren que los contrabandistas pueden estar utilizando cada vez más servicios de correo y mensajería para introducir precursores químicos en Canadá; Los paquetes generalmente están mal etiquetados para ocultar el verdadero contenido.

“Canadá está luchando con los precursores químicos”, dijo Anson en una entrevista. Él también cree que Canadá se ha convertido en una nación exportadora de fentanilo.

“Es bastante fácil mover pequeñas cantidades de precursores y aun así producir grandes cantidades de fentanilo”, dijo.

Los mercados de drogas en Canadá y Estados Unidos han estado entrelazados desde hace mucho tiempo, y se remontan a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando las fábricas de opio en el área de Vancouver proporcionaban suministro al sur. La marihuana cultivada en laboratorios interiores de Columbia Británica proliferó en el noroeste del Pacífico. Las bandas de motociclistas como los Hells Angels eran grandes productores de metanfetamina introducida de contrabando en los Estados Unidos.

“Canadá lleva mucho tiempo superando su peso en lo que respecta a la fabricación de drogas ilegales”, dijo Stephen Schneider, profesor de criminología en la Universidad de Saint Mary y autor de “Iced: The Story of Organized Crime in Canada”.

La globalización y el ascenso de China pusieron fin al comercio ilícito en América del Norte. A mediados de la década de 2010, las empresas químicas chinas se convirtieron en los principales proveedores de fentanilo ilícito y otras drogas sintéticas, vendiéndolas en línea y enviándolas directamente a Canadá y Estados Unidos en paquetes disfrazados de otros artículos. En un caso que destaca el comercio ilegal entre las tres naciones, un grupo dirigió una red de fentanilo desde el interior de una prisión canadiense en 2015, organizando envíos de fentanilo desde China a estados de EEUU, lo que provocó una serie de sobredosis fatales y no fatales en Nueva Jersey, Norte de Estados Unidos. Carolina, Dakota del Norte y Oregón.

Después de que China comenzara a restringir las exportaciones de fentanilo en 2019, las empresas químicas comenzaron a enviar productos químicos precursores utilizados para fabricar el opioide. Los cárteles arrinconaron el lucrativo y mortal comercio estableciendo laboratorios clandestinos en México, contrabandeando fentanilo terminado a Estados Unidos.

Jonathan P. Caulkins, profesor de la Universidad Carnegie Mellon que investiga el tráfico mundial de drogas, dijo que tiene sentido que los grupos criminales canadienses hayan creado sus propios laboratorios porque se ocultan fácilmente y los costos de producción son muy bajos.

“Canadá tiene su propio mercado interno, y si estás tratando de abastecer el mercado, no hay razón por la que quieras comenzar en México y pasar por Estados Unidos para llegar a Canadá porque Estados Unidos tiene una aplicación de la ley muy estricta”, dijo Caulkins.

El fentanilo ha provocado un aumento alarmante de sobredosis mortales de drogas en Canadá, particularmente en Columbia Británica, donde son la principal causa de muerte entre personas de 10 a 59 años.

Derek Westwick, que dirige la unidad de la Real Policía Montada de Canadá en Columbia Británica, responsable de detener precursores químicos y encontrar laboratorios de drogas, dijo que su equipo ha desmantelado 10 operaciones en el oeste de Canadá, en áreas rurales aisladas y vecindarios urbanos densos. “El único hilo común es que siempre son propiedades de alquiler”, dijo Westwick, explicando que las propiedades alquiladas generalmente están protegidas contra la incautación por parte de las autoridades.

La policía dice que los laboratorios de fentanilo se han extendido hacia el este desde Columbia Británica, hasta Alberta y ahora Toronto.

En el área de Toronto, en 2020, lo que comenzó como una investigación a gran escala sobre laboratorios de metanfetamina descubrió una operación de prensado de pastillas de fentanilo a gran escala. Los investigadores confiscaron cerca de 124.000 analgésicos falsificados y 70 kilogramos de fentanilo en polvo.

En agosto, la policía concluyó una investigación separada conocida como Proyecto Odeon, que fue provocada por una muerte por sobredosis dos años antes en Hamilton, en las afueras de Toronto. Los investigadores descubrieron un laboratorio de fentanilo desmantelado y uno activo en una casa rural de Hamilton. Confiscaron 3,5 toneladas de subproducto químico de la producción de fentanilo, 800 galones de productos químicos utilizados para fabricar el opioide y más de 25 kilogramos de fentanilo terminado.

El inspector detective de la policía de Ontario, Lee Fulford, dijo que el laboratorio tenía capacidad para producir de 20 a 30 kilogramos de fentanilo por semana. “Es alarmante que tanto fentanilo esté llegando a las calles de Toronto”, dijo Fulford, de la Oficina de Control del Crimen Organizado.

Las autoridades acusaron a 12 personas, incluido un médico de Toronto. Los funcionarios de policía de Hamilton dijeron que identificaron una empresa estadounidense que había vendido tres equipos de laboratorio, aunque no nombraron la empresa.

Los funcionarios fronterizos de ambos países dicen que están aumentando los esfuerzos para monitorear el flujo de precursores químicos y drogas en la frontera y en los puertos. En 2024, los funcionarios de la CBP planean desplegar el primer conjunto de escáneres de próxima generación a lo largo de la frontera norte para vehículos comerciales que ingresan cerca de Buffalo y Detroit.

Anson, de la agencia fronteriza canadiense, citó importantes inversiones en escáneres de drogas portátiles y perros antidrogas en puertos y centros de correo. La agencia también ha creado áreas de laboratorio de “muestreo seguro” donde los científicos pueden probar sustancias químicas de forma rápida y segura.

La agencia ha creado un programa piloto destinado a prohibir el fentanilo que sale de Canadá hacia Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Dijo que el equipo incautó metanfetamina y MDMA, aunque no estaba seguro de si todavía se había incautado fentanilo.

En los laboratorios, las autoridades canadienses confiscaron armas de fuego junto con grandes cantidades de dinero en efectivo. Los grupos criminales en Canadá no han generado los niveles de guerra entre pandillas asociados con operaciones similares en México, pero Caulkins, el investigador de drogas, dijo que los asesinatos y el tráfico de drogas no siempre van juntos.

“No quiero ser el mejor amigo de los narcotraficantes canadienses, pero no creo que tengan el mismo grado de violencia horrible y destrucción de las instituciones democráticas” que los cárteles producen en México, dijo Caulkins.

