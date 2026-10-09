La cumbre del WTTC debatió sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo turístico

Especialistas debaten sobre inteligencia artificial en un foro del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC Malta)

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Enviada especial a Malta - El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) sostuvo que la inteligencia artificial debe simplificar los desplazamientos y contribuir a la creación de puestos de trabajo en la industria turística, durante la apertura de su 26.ª Cumbre Mundial, que se celebró en La Valeta, Malta.

La presidenta y directora ejecutiva del organismo, Gloria Guevara, afirmó que el avance de la automatización plantea dudas sobre el futuro laboral en varias actividades, pero señaló que el turismo sigue una tendencia distinta. “Los viajes y el turismo avanzan en la dirección opuesta”, dijo durante su intervención.

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Guevara aludió a las advertencias sobre la posible pérdida de empleos por el desarrollo de la inteligencia artificial y afirmó que la tecnología ya modifica la forma en que trabajan las empresas, toman decisiones los gobiernos y planifican los viajeros.

“La cuestión ya no es si la IA transformará nuestro mundo; ya lo está haciendo y la pregunta es: ¿qué tipo de futuro queremos crear?”, expresó la ejecutiva ante los participantes de la cumbre, que reunió a más de 1.000 delegados, incluidos más de 200 referentes empresariales y gubernamentales.

La dirigente del WTTC sostuvo que los viajes y el turismo aportan 11,6 billones de dólares a la economía mundial, representan cerca del 10% del producto interno bruto global y sostienen 366 millones de empleos.

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Gloria Guevara, líder del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo

Guevara afirmó que, durante los últimos cinco años, uno de cada tres puestos de trabajo creados en el mundo estuvo vinculado con el turismo. Para la próxima década, el organismo calcula que el sector podría sumar entre 89 y 91 millones de empleos.

“Estamos creando empleos y oportunidades, y lo hacemos prácticamente en todos los rincones del mundo porque, en esencia, los viajes y el turismo siempre se tratan de servir a las personas”, afirmó.

La cumbre se desarrolló bajo el lema FUTU[RE]SET y puso el foco en la aplicación de herramientas digitales al sector. Guevara mencionó que la identidad digital, la biometría y la inteligencia artificial pueden reducir esperas en fronteras, evitar controles de identificación repetidos y reforzar la seguridad de los pasajeros.

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“No tenemos que elegir entre seguridad y fluidez en los viajes; podemos tener ambas cosas”, dijo la presidenta y directora ejecutiva del organismo.

El organismo presentó una agenda con ocho prioridades para el crecimiento de la actividad. La primera consiste en facilitar traslados seguros mediante tecnología, biometría e identidad digital. También incluyó la gestión de destinos y de la saturación turística, sostenibilidad, inteligencia artificial, preparación ante crisis, conectividad, empleo e inversiones.

Guevara sostuvo que esas áreas forman parte de una misma estrategia y advirtió que los países que trabajen junto al sector privado sobre esas cuestiones crecerán más rápido que aquellos que no lo hagan.

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En la misma cumbre, el primer ministro maltés, Robert Abela, afirmó que el país busca ampliar su actividad más allá del turismo de sol y playa. “Nuestra ambición no es fomentar el turismo por el simple hecho de hacerlo, sino promover un turismo que genere un valor duradero”, señaló.

Especialistas participaron del panel de discusión durante un foro del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo

El director ejecutivo de la Autoridad de Turismo de Malta, Carlo Micallef, había planteado en la conferencia de prensa inicial que el país quiere pasar “del volumen al valor”, distribuir mejor la llegada de visitantes a lo largo del año e invertir en experiencias y calidad.

El presidente del WTTC, Manfredi Lefebvre d’Ovidio, destacó las condiciones ofrecidas por España para trasladar la sede de la entidad desde Reino Unido a Madrid. Afirmó que el acuerdo con el Gobierno español facilita la contratación de talento internacional y permite tramitar permisos de trabajo en 20 días.

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Lefebvre indicó que el WTTC pasó de 160 a 208 miembros en ocho meses y que registró un superávit de 3 millones de euros respecto del año anterior.

El ministro de Industria y Turismo español, Jordi Hereu, señaló que Madrid concentrará las sedes de ONU Turismo y del WTTC. “Por primera vez, la máxima institución pública y la principal voz del sector privado en el turismo mundial compartirán la misma ciudad”, afirmó.

Durante la cumbre, el WTTC también entregó su Icon Award al empresario dominicano Frank Rainieri por su participación en el desarrollo turístico de Punta Cana. El reconocimiento alcanzó además a los exsecretarios generales de ONU Turismo Francesco Frangialli y Taleb Rifai.

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