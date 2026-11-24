Un miembro de la Policía Nacional de 20 años permanece bajo detención provisional por la presunta violación agravada de una menor de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un agente de la Policía Nacional de Panamá, de 20 años, permanecerá bajo detención provisional tras ser imputado por la presunta comisión del delito de violación agravada en perjuicio de una menor de edad.

La medida cautelar fue decretada por el juez de Garantías Carlos Agrazal, durante una audiencia de solicitudes múltiples realizada en la sede del Sistema Penal Acusatorio de la provincia de Veraguas.

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La investigación está relacionada con un hecho ocurrido el 21 de noviembre de 2026 en una residencia de la ciudad de Santiago, donde presuntamente se cometió el delito contra la menor.

Durante la audiencia, el juez declaró legal la aprehensión del miembro de la fuerza pública, dio por presentada la formulación de cargos y estableció un plazo de seis meses para desarrollar la investigación.

El juez de Garantías estableció un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación penal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Pablo Pimentel, mientras que la defensa del imputado quedó a cargo de Néstor Ureña, del Instituto de la Defensa Pública, y la querella por Bernardo Escobar.

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De acuerdo con medios panameños, la víctima tiene 13 años de edad y habría conocido al agente durante una actividad musical desarrollada en el centro educativo donde estudia.

Las versiones periodísticas indican que una mujer encargada del cuidado de la adolescente descubrió el presunto abuso y alertó a sus padres, quienes notificaron lo ocurrido a las autoridades policiales.

La causa está en manos de la Sección Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía Regional de Veraguas, encargada de recabar los elementos de convicción para determinar la responsabilidad penal del imputado.

Veraguas contabilizó 103 denuncias por violación y violación doblemente agravada durante los primeros diez meses del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso tiene como antecedente otro proceso contra un miembro de la Policía Nacional en Veraguas, donde en mayo de 2021 un cabo de 29 años fue condenado a 68 meses de prisión por abuso sexual contra una menor.

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El hecho investigado en aquella oportunidad ocurrió en el distrito de Atalaya y el proceso concluyó mediante un acuerdo de pena entre la defensa del uniformado y la representación del Ministerio Público.

Entre enero y octubre de 2026, Panamá registró 2,084 denuncias por violación y violación doblemente agravada, lo que equivale a un promedio de casi siete denuncias diarias, según las estadísticas del Ministerio Público.

Del total, 1,870 corresponden al delito de violación, tipificado en el artículo 174 del Código Penal, mientras que otras 214 están clasificadas en la modalidad de violación doblemente agravada.

Durante igual período de 2025 se contabilizaron 2,173 denuncias entre ambas categorías, por lo que las estadísticas reflejan una disminución interanual del 4.1%, equivalente a 89 denuncias menos.

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Las autoridades panameñas reciben un promedio de casi siete denuncias diarias por violación en sus distintas modalidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chiriquí encabezó los registros de violación con 407 denuncias, seguida de Panamá Oeste, con 304; Panamá, con 264; Bocas del Toro, con 220, y la comarca Ngöbe Buglé, con 201.

En Veraguas, provincia donde se investiga al uniformado, el Ministerio Público contabilizó 100 denuncias por violación y otras tres por violación doblemente agravada durante los primeros diez meses del año.

En el conjunto de delitos contra la libertad e integridad sexual, las autoridades registraron 5,726 denuncias a nivel nacional, frente a las 5,258 contabilizadas durante igual período de 2025, un incremento del 9%.

La categoría de acceso sexual con personas mayores de 14 años y menores de 18 concentró 2,193 denuncias, lo que representa un aumento del 23% respecto al año anterior.

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Las estadísticas también reflejan 961 denuncias por actos libidinosos, 323 por corrupción de personas menores de edad, 74 por pornografía infantil y otras 37 relacionadas con acoso sexual.

Veraguas acumuló 356 denuncias por delitos sexuales hasta octubre, frente a las 358 registradas durante igual período de 2025, incluyendo 149 por acceso sexual con adolescentes y 66 por actos libidinosos.