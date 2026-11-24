La Asamblea Legislativa de Costa Rica conformó una comisión para investigar a la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, tras su visita al CACCO. Crédito: Video Defensoría de los Habitantes

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La Asamblea Legislativa de Costa Rica conformó una comisión especial para investigar a la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, luego de la controversia generada por su visita al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), realizada el pasado 13 de noviembre junto con autoridades del Ministerio Público y otras instituciones.

La decisión fue formalizada por la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, mediante el acuerdo legislativo 7139-26-27, que establece la apertura de un procedimiento para esclarecer las actuaciones de la funcionaria y determinar posibles responsabilidades.

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La investigación podría convertirse en un paso previo a su eventual destitución si se comprueban faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la conformación de la comisión no implica que la jerarca haya cometido alguna irregularidad ni constituye una decisión sobre su permanencia en el cargo.

¿Quiénes investigarán a la defensora de los Habitantes?

La comisión estará integrada por cinco legisladoras, de las cuales tres pertenecen al oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Las representantes del oficialismo serán Kathia Calvo Cruz, Cindy Murillo Artavia y Nayuribe Guadamuz Rosales. También participarán Diana Murillo Murillo, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Vianey Mora Vega, del Frente Amplio.

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Las diputadas dispondrán de un plazo máximo de 15 días hábiles, contados a partir de la instalación del órgano legislativo, para presentar un informe ante el Plenario. No obstante, podrán solicitar una prórroga.

La conformación de la comisión responde a una solicitud del Ministerio de Justicia y Paz, una denuncia ciudadana y una moción aprobada anteriormente por el Congreso. El procedimiento se tramita bajo el expediente 25.925.

La presidenta del Congreso, Yara Jiménez, formalizó la conformación del órgano investigador, que tendrá 15 días hábiles para presentar un informe. Crédito: Asamblea Legislativa

¿Qué ocurrió durante la visita al CACCO?

La controversia comenzó el viernes 13 de noviembre, cuando funcionarios de la Defensoría de los Habitantes, la Fiscalía General, la Defensa Pública y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura realizaron una inspección sorpresa en el centro penitenciario.

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El objetivo era investigar denuncias relacionadas con presuntos malos tratos, posibles actos de tortura y eventuales violaciones de derechos humanos contra personas privadas de libertad.

La intervención generó cuestionamientos por parte del Ministerio de Justicia y diputados oficialistas, quienes señalaron posibles irregularidades en la actuación de Cruickshank.

La directora de Adaptación Social, Lucrecia Tejada Cordoncillo, acusó a la defensora de presuntamente incurrir en amenazas, intimidaciones y trato irrespetuoso durante la diligencia, además de cuestionar el cumplimiento de los protocolos de seguridad penitenciaria.

Estos señalamientos forman parte de las acusaciones que deberán ser examinadas y todavía no han sido acreditados por la investigación legislativa.

La inspección al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado se realizó el 13 de noviembre de 2026, con participación de autoridades judiciales y organismos de derechos humanos. Crédito: Captura video Presidencia de la República

Oficialismo había solicitado su renuncia

El 16 de noviembre, la bancada de Pueblo Soberano aprobó, con 29 votos a favor y 21 en contra, una moción para exigir la renuncia inmediata de Cruickshank.

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Los legisladores oficialistas consideraron que la inspección ameritaba investigar el desempeño de la jerarca, mientras que diputados de oposición defendieron las atribuciones legales de la Defensoría para supervisar establecimientos penitenciarios.

Ante las presiones, Cruickshank anunció el 19 de noviembre que no abandonaría su cargo y defendió la legalidad de sus actuaciones.

“No presentaré mi renuncia al cargo de defensora de los habitantes”, afirmó la funcionaria, quien sostuvo que hacerlo equivaldría a reconocer un incumplimiento de sus deberes que asegura no haber cometido.

También rechazó los señalamientos de intimidación y aseguró que su institución tiene facultades para realizar inspecciones sin previo aviso.

¿Podría ser destituida?

La Ley de la Defensoría de los Habitantes, en sus artículos 6 y 7, contempla la posibilidad de separar del cargo a su titular por negligencia notoria o violaciones graves al ordenamiento jurídico, entre otras causales.

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Sin embargo, el procedimiento exige una investigación, garantías de defensa y una decisión posterior del Plenario Legislativo.

La comisión deberá presentar sus conclusiones y será el Congreso el encargado de determinar si corresponde alguna medida contra la funcionaria.

Por ahora, Cruickshank continúa ejerciendo su cargo, mientras las diputadas preparan una investigación que podría tener consecuencias sobre su permanencia al frente de la institución.