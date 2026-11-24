La Asamblea Legislativa aprobó con 58 votos una reforma permanente que elevará el beneficio a USD 3.500 durante diciembre y enero, tras su publicación en el Diario Oficial y entrará en vigencia ocho días después. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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La Asamblea Legislativa aprobó una reforma permanente a la Ley de Equipajes de Viajeros Procedentes del Exterior de El Salvador, que elevará a USD 2.500 el valor de las mercancías nuevas que podrán ingresar sin impuestos entre febrero y noviembre. El beneficio subirá a USD 3.500 durante diciembre y enero, en los meses de mayor llegada de salvadoreños residentes en otros países.

La modificación obtuvo 58 votos de los 60 legisladores y entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Los diputados presentes no hicieron comentarios durante la aprobación en el pleno.

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Franquicia anual superior a la vigente desde 1994

El decreto reforma el artículo 4 de la ley vigente desde 1994, que hasta ahora permitía introducir bienes nuevos por un máximo de USD 1.000 libres de derechos e impuestos. Durante diciembre y enero, el límite sumaba otros USD 500.

Con el cambio aprobado, la franquicia anual será de USD 2.500 durante 10 meses. En diciembre y enero se agregará USD 1.000 al monto base, por lo que la exención alcanzará los USD 3.500.

El nuevo tope supera por USD 500 la exención transitoria vigente entre diciembre de 2025 y enero de 2026, mientras la franquicia será de USD 2.500 los otros meses del año. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La cifra supera en USD 500 la exención transitoria autorizada entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, cuando el tope fue de USD 3.000. Hasta ahora, la Asamblea Legislativa había aprobado aumentos temporales de la franquicia para las festividades de fin de año.

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Los considerandos del decreto sostienen que la reforma responde a las condiciones económicas actuales y busca generar condiciones favorables para quienes ingresan al país. El Ejecutivo afirmó que la ampliación puede impulsar el turismo, el comercio, los servicios y el consumo interno, especialmente en los meses con más retornos desde el exterior.

Facultades para Hacienda y controles basados en riesgos

La reforma incorpora el artículo 33-A, que habilita al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Aduanas a emitir acuerdos, resoluciones, instructivos, circulares y guías para aplicar la normativa. Durante el estudio del dictamen, representantes del Ministerio de Hacienda presentaron aportes ante los legisladores.

El decreto habilita al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Aduanas a emitir normas de aplicación y exige criterios de razonabilidad, proporcionalidad, legalidad y verdad material en controles. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Las inspecciones aduaneras deberán realizarse mediante un sistema de gestión de riesgos y bajo criterios de “razonabilidad, proporcionalidad”, legalidad y verdad material. La disposición busca evitar afectaciones injustificadas al patrimonio o a los derechos de los viajeros.

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La franquicia para mercancías nuevas no incluye el equipaje personal ni los artículos deportivos destinados al uso del viajero. Estos productos ya están exentos cuando se encuentran usados o se destinan al consumo y utilización durante la estadía en El Salvador.

Entre los artículos libres de impuestos figuran prendas de vestir de uso personal, productos de higiene, tocador y perfumería. Para estos últimos, la legislación permite ingresar hasta seis unidades por tipo o 20 en total.

También pueden entrar sin gravámenes dos aparatos usados de fotografía o para grabar y reproducir imágenes, un equipo portátil de sonido, una computadora personal y una impresora, además de otros bienes de uso cotidiano.

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