El edificio del Aeropuerto Internacional de Manta muestra su fachada principal acristalada frente a un área de césped. (DGACG)

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El Aeropuerto Internacional Mundo Maya, ubicado en Santa Elena, prevé recibir alrededor de 121 mil pasajeros entre noviembre de 2026 y enero de 2027, con una suba cercana al 10% durante la temporada alta. El movimiento llevará a la terminal de Petén a atender hasta 1,400 viajeros diarios en las semanas de mayor demanda, impulsada por el turismo, las vacaciones y los desplazamientos de fin de año.

La proyección se inserta en un aumento más amplio del tráfico aéreo guatemalteco: el Aeropuerto Internacional La Aurora, en Ciudad de Guatemala, calcula que podría recibir hasta 12 mil pasajeros por día entre noviembre de 2026 y el 31 de enero de 2027. La ampliación de vuelos internacionales y nacionales puede incrementar las conexiones hacia Petén.

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La Dirección General de Aeronáutica Civil y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda estimaron que el flujo diario en Mundo Maya superará en 300 personas el promedio de los meses de menor demanda, cuando la estación registra cerca de 1.100 usuarios por jornada.

El edificio del Aeropuerto Internacional de Manta muestra su fachada principal acristalada frente a un área de césped. (DGACG)

Dos años de crecimiento antes de la próxima temporada alta

La terminal aérea atendió 105.143 pasajeros entre noviembre de 2024 y enero de 2025. En el mismo período de la temporada siguiente, el número ascendió a 110.235 viajeros.

El incremento interanual fue de 5.092 pasajeros, equivalente a 4,84%. Para el próximo ciclo, las autoridades esperan que el aeropuerto supere por primera vez la barrera de los 120 mil usuarios durante esos tres meses.

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El crecimiento de la demanda coincide con una mayor frecuencia de operaciones. Los vuelos comerciales diarios pasaron de cinco a 10, mientras que los servicios privados aumentaron de un promedio de cuatro a cerca de ocho por día.

La expansión de la oferta aérea fortaleció el vínculo de Petén con otros puntos del país, en especial con Ciudad de Guatemala. Mundo Maya funciona como una conexión para quienes viajan a Flores, Tikal y otros destinos del norte guatemalteco.

Entre enero y octubre de 2026, el aeropuerto contabilizó 342.176 pasajeros. Esa cifra incluye el movimiento turístico y comercial que concentra la región durante el año, antes de los picos previstos para diciembre y los primeros días de enero.

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Más vuelos y controles ante los picos de diciembre

El administrador del aeropuerto, Edson Barrios, indicó que el personal reforzó los protocolos de seguridad operacional ante la perspectiva de una mayor afluencia. Las medidas contemplan ajustes en la atención a los pasajeros, los procedimientos de control y la coordinación de las operaciones aéreas en tierra.

La terminal deberá absorber el aumento sin trasladar demoras a los controles de ingreso, las salas de espera ni el despacho de equipajes. La concentración de usuarios no será uniforme durante toda la temporada, ya que las jornadas con más demanda suelen coincidir con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La actividad de vuelos privados añade presión sobre las áreas de plataforma, seguridad y atención en la terminal. Ese segmento se suma a las operaciones comerciales, que duplicaron su frecuencia diaria en comparación con el período anterior.

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La Aurora concentra la mayor parte de los vuelos internacionales de Guatemala, pero Mundo Maya tiene una función específica en la llegada de visitantes al norte del país. El traslado aéreo reduce los tiempos de viaje hacia una zona cuya actividad económica depende en buena medida del turismo y de los servicios vinculados con los visitantes.

La principal terminal guatemalteca prevé entre 65 y 95 operaciones diarias durante la temporada de fin de año. Además, 12 de las 15 aerolíneas que operan regularmente en La Aurora ampliarán sus frecuencias en diciembre, con 64 vuelos adicionales programados para el cierre del año.

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Durante 2025, La Aurora atendió a 4.355.352 pasajeros, mientras que para 2026 las autoridades proyectan 4.372.175 viajeros. Una parte de quienes llegan al país utiliza conexiones internas para viajar hacia Petén, por lo que el incremento de frecuencias puede repercutir en el flujo hacia Mundo Maya.