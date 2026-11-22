Brujas abre su programación de Navidad con mercados, pista de hielo y actividades en el centro histórico (Visit Bruges)

Guardar

A partir del 20 de noviembre, los mercados de Navidad de Brujas vuelven a instalarse en las plazas Markt y Simon Stevinplein. La ciudad belga abrirá su agenda de invierno con puestos de madera, productos gastronómicos, una pista de hielo y propuestas familiares que se concentrarán en el centro histórico, a pocos días de que comience la temporada alta de las fiestas.

La programación forma parte de Wintergloed, el ciclo invernal de Brujas, que reunirá actividades de fin de año y continuará con otras propuestas durante el invierno. Los mercados navideños, la pista de patinaje y el bar de invierno funcionarán hasta el 3 de enero de 2027, de acuerdo con Visit Bruges.

PUBLICIDAD

Los mercados navideños de Brujas funcionarán hasta el 3 de enero

El principal mercado estará en la plaza Markt, frente al Belfort, el campanario de 83 metros que es uno de los emblemas de la ciudad. Allí habrá puestos de regalos, adornos y especialidades de temporada. La edición de 2026 incorporará las Brugse Kabans, casetas de madera diseñadas en Flandes con una estructura reutilizable.

A unos minutos a pie, Simon Stevinplein alojará el segundo mercado, de menor escala. Ambos espacios permitirán vincular el paseo por los puestos con los comercios, chocolaterías y bares del casco histórico.

Según Kerstmarkten, los mercados abrirán de domingo a jueves de 11 a 20, aunque algunos puestos extenderán su atención hasta las 22. Los viernes y sábados, el cierre general será a las 21, con algunos locales abiertos hasta las 23. En Nochevieja, parte de la oferta seguirá disponible hasta las 3.

PUBLICIDAD

El calendario incluirá además la primera edición de la Handmade in Brugge MAKERSmarkt, prevista entre el 18 y el 20 de diciembre en las lonjas municipales de Markt. La feria reunirá a creadores locales que venderán objetos elaborados a mano, productos de la ciudad y regalos de fin de año directamente al público.

Puestos de madera, especialidades belgas y adornos de fin de año forman parte del recorrido navideño por Brujas (Visit Bruges)

La pista de hielo, la feria de ’t Zand y un gigante sumarán actividades para las familias

El parque Koning Albert I será otro de los puntos de la programación. Allí funcionarán la pista de hielo y el bar de invierno IJsgloed, entre el 20 de noviembre y el 3 de enero. La entrada general tendrá un valor de 9 euros, de acuerdo con la información publicada por National Geographic.

PUBLICIDAD

La plaza ’t Zand también se integrará al circuito con una feria navideña. El predio contará con carrusel infantil, juegos y puestos de dulces. La cercanía entre Markt, Simon Stevinplein, el parque Koning Albert I y ’t Zand permite recorrer buena parte de la propuesta a pie, dentro de un área reducida del centro urbano.

Hacia el cierre de enero llegará una de las actividades más particulares del programa. Residentes de la ciudad participan en la construcción del Gigante de Invierno, una figura de hasta ocho metros de altura que será protagonista de un espectáculo de teatro de figuras en la plaza Burg, previsto para el 30 y 31 de enero de 2027. La iniciativa incorpora trabajo comunitario a una agenda dominada por los mercados y las actividades estacionales.

PUBLICIDAD

La feria de ’t Zand incorpora juegos, un carrusel infantil y puestos de dulces al circuito navideño de la ciudad (Visit Bruges)

Los canales, el chocolate y la cerveza completan el recorrido navideño

El atractivo de la Navidad en Brujas no se limita a las plazas donde se concentran los puestos. Desde Markt o Burg, el recorrido puede seguir hacia Rozenhoedkaai, uno de los muelles junto a los canales, y continuar hacia el puente de Bonifacio. En ese sector se encuentran también la iglesia de Nuestra Señora y el Begijnhof, fundado en 1245.

La gastronomía forma parte de la experiencia de invierno. Las chocolaterías ofrecen pralines, mientras que las tiendas incorporan speculoos, las galletas especiadas vinculadas con las celebraciones de San Nicolás. Los gofres, las cervezas belgas, los mejillones con papas fritas y las carbonades flamandes —un guiso de carne preparado con cerveza— completan la oferta habitual del centro.

PUBLICIDAD