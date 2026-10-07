La Cumbre Mundial del WTTC inauguró una nueva edición en Malta: más de 1000 delegados debatirán el futuro del sector turístico

Autoridades y directivos presentan la Cumbre Mundial 2026 del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo en La Valeta, Malta.

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Enviada especial a Malta - La 26.ª Cumbre Mundial del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) abrió una nueva edición en Malta con una previsión de crecimiento del 3,2% para los viajes y el turismo en Europa durante 2026, según afirmó la presidenta y directora ejecutiva de la entidad, Gloria Guevara, en una conferencia de prensa celebrada en La Valeta.

El encuentro reunió a más de 1.000 delegados, incluidos 200 directores ejecutivos de empresas globales y más de 60 líderes gubernamentales. La organización también convocó a 100 jóvenes procedentes de 40 países, con el objetivo de incorporarlos a los debates sobre el futuro de la industria.

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“Los viajes y el turismo aportan 11,6 billones de dólares a la economía mundial. Si fuéramos un país, seríamos la tercera economía más grande del mundo”, sostuvo Guevara. Según los datos expuestos por la ejecutiva, la actividad representa cerca del 10% del producto interno bruto global y sostiene 366 millones de empleos, el equivalente a uno de cada nueve puestos de trabajo en el mundo.

La responsable del WTTC anticipó que la actividad crecerá 2,5% a escala global este año. Para el mercado europeo, informó una proyección mayor que la del promedio mundial y superior al avance de 2,6% que registró la región en 2025.

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Guevara indicó que el gasto de los visitantes internacionales en Europa aumentaría 5,8% durante 2026. Los desembolsos en viajes de ocio crecerían 3,2%, mientras que los vinculados con el turismo de negocios subirían 4,2%.

“Europa está teniendo un mejor desempeño que el año anterior. Las cifras son mucho mejores de lo que habíamos previsto”, declaró la directora ejecutiva del organismo.

Además, mencionaron una proyección de 3,1% para el crecimiento europeo y para el gasto de ocio. Guevara informó ante los medios una estimación de 3,2% en ambos indicadores.

La presentación de la Cumbre Mundial del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo en un recinto al aire libre en La Valeta, Malta.

El presidente del WTTC, Manfredi Lefebvre, definió a la reunión como el “Davos del turismo” y señaló que la organización representa a 210 compañías. “Desde el año pasado hemos crecido 30%. Estamos adquiriendo cada vez mayor relevancia y posicionamiento”, afirmó.

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Lefebvre sostuvo que Malta fue elegida como sede de la cumbre entre 21 países candidatos. “Elegimos Malta por su extraordinaria belleza, su valor histórico y su ubicación única, entre África y Europa”, dijo.

El director ejecutivo de la Autoridad de Turismo de Malta, Carlo Micallef, presentó los lineamientos de la estrategia local para el sector. “Nuestra visión es clara: el turismo en Malta y Gozo debe generar un alto valor, desarrollarse durante todo el año, ser sostenible y beneficiar a las comunidades”, afirmó.

Micallef explicó que la política turística del país se organiza alrededor de cinco prioridades. Entre ellas mencionó el paso “del volumen al valor”, una distribución más equilibrada de la actividad según temporadas, zonas geográficas y segmentos, junto con inversiones en calidad y experiencias diferenciadas.

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El presidente de la Autoridad de Turismo de Malta, Charles Mangion, planteó que los destinos deben revisar sus modelos de crecimiento ante los cambios en las expectativas de los viajeros, la transformación tecnológica, la sostenibilidad y el escenario geopolítico.

“Debemos seguir creciendo, pero ese crecimiento debe ir acompañado de responsabilidad”, expresó Mangion. “Debemos mantenernos competitivos y, al mismo tiempo, proteger el ecosistema que hace de Malta un lugar distintivo”.

Guevara señaló que los viajes y el turismo representan 16,6% del producto interno bruto maltés y que uno de cada cinco empleos en el país depende de esta actividad. El comunicado del WTTC proyectó para 2026 una contribución de 16,9%.

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Según las cifras divulgadas en la conferencia, Malta registró en 2025 un aumento de 16,8% en la contribución del turismo a su economía, frente a una media europea de 2,6%.

Durante los próximos días, la cumbre abordará políticas de inversión, conectividad, inteligencia artificial, capacitación laboral, competitividad de los destinos y sostenibilidad.