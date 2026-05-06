El Castillo Nakijin: la joya oculta que asombra a quienes buscan paisajes inolvidables en Japón

El Castillo Nakijin destaca en Okinawa como una fortaleza de murallas extensas y patios amplios, rodeada de naturaleza excepcional (Wikimedia Commons)

En el extremo norte de la isla principal de Okinawa, lejos del bullicio de las grandes ciudades japonesas, se alzan las ruinas del Castillo Nakijin, reconocidas por su extensa muralla de piedra, sus amplios patios y su entorno natural. Declarado Patrimonio Mundial, el sitio concentra interés tanto por su valor arquitectónico como por la historia que resguarda entre sus restos.

El Castillo Nakijin, ubicado en la aldea homónima sobre la península de Motobu, fue durante siglos la fortaleza clave del norte de Okinawa. Desde su posición elevada se domina el mar de China Oriental, lo que le otorgó un papel estratégico central antes de la unificación del archipiélago bajo el reino de Ryukyu. Según el portal oficial Visit Okinawa Japan, este castillo fue el segundo más grande de la isla después de Shurijo y estuvo rodeado por un muro de aproximadamente 1,5 kilómetros, construido con piedra caliza local y mediante la técnica nozurazumi, que consiste en apilar rocas sin tallar, aprovechando sus formas naturales.

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La experiencia se ve enriquecida por la presencia de cerezos, que florecen entre enero y febrero, anticipándose al resto del país y convirtiendo el lugar en escenario de un festival tradicional.

Historia y función estratégica del Castillo Nakijin

El origen del Castillo Nakijin se remonta a una etapa en que Okinawa estaba fragmentada en tres dominios: Hokuzan al norte, Chuzan en el centro y Nanzan al sur. Nakijin fue la residencia y fortaleza del rey de Hokuzan, quien controlaba la región septentrional de la isla. De acuerdo con el sitio oficial de la Prefectura de Okinawa, su construcción respondió a la necesidad de defensa y organización política en un momento de constante rivalidad entre los poderes locales.

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En 1416, el castillo fue conquistado por las fuerzas del rey Sho Hashi, líder de Chuzan. Este evento marcó el inicio del proceso de unificación de Okinawa, que culminó en 1429 con la creación del Reino de Ryukyu bajo el propio Sho Hashi. A partir de entonces, Nakijin dejó de ser la sede de un reino independiente, pero continuó desempeñando funciones administrativas y residenciales para funcionarios enviados desde la capital del nuevo reino, según señala la Agencia de Asuntos Culturales de Japón.

La construcción de Nakijin se distingue de otros castillos japoneses tradicionales. En lugar de torres altas y techos curvos, sus murallas masivas y patios abiertos definen su silueta. Este tipo de arquitectura, conocido como gusuku, es característico de las antiguas fortalezas de las islas Ryukyu y refleja una combinación de usos militares, políticos y religiosos.

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Visitantes de todo el mundo recorren el Castillo Nakijin con visitas guiadas para apreciar su valor histórico y arquitectónico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La destrucción y el legado cultural del sitio

La historia del castillo incluyó episodios violentos. En 1609, durante la invasión del dominio de Satsuma —una poderosa familia samurái de Japón— al reino de Ryukyu, la fortaleza fue atacada y quedó en ruinas. Aunque perdió su función defensiva, el sitio mantuvo su importancia como espacio de valor espiritual y cultural para la población local.

A pesar de los daños sufridos durante siglos, la memoria del Castillo Nakijin permaneció viva en la región. Durante el siglo XX, tras los estragos que provocó la Segunda Guerra Mundial en Okinawa, se inició un proceso de preservación y reconocimiento patrimonial. En 1962, las ruinas fueron declaradas bien cultural tangible por el gobierno japonés.

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En 1972, año en que Okinawa volvió a estar bajo administración de Japón, Nakijin recibió la categoría de sitio histórico nacional. Finalmente, en el año 2000, el lugar fue incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, junto a otros gusuku de la región.

La importancia de Nakijin no se limita a su arquitectura. Según Visit Okinawa Japan, el festival de la floración de los cerezos convierte cada año a las ruinas en un punto de encuentro para residentes y turistas, lo que refleja la integración del patrimonio en la vida cotidiana.

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Reconocido como Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el año 2000, el Castillo Nakijin es símbolo de la herencia cultural de las islas Ryukyu (Wikimedia Commons)

Acceso, turismo y conservación en la actualidad

El castillo está abierto al público durante todo el año, con facilidades para acceder tanto en auto como en transporte público. Desde el aeropuerto de Naha, capital de la prefectura, o desde la terminal de ómnibus de Nago, los visitantes pueden tomar el Yanbaru Express hasta la parada Nakijinjoshi-iriguchi y, desde allí, caminar unos 20 minutos hasta la entrada principal.

Las visitas guiadas, disponibles en varios idiomas, permiten comprender en profundidad la historia del lugar y sus particularidades arquitectónicas. Además, el entorno natural que rodea las ruinas ofrece oportunidades para el senderismo y la observación de la biodiversidad subtropical de Okinawa.

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La conservación del sitio es responsabilidad conjunta de las autoridades locales y del gobierno nacional, que han implementado medidas de protección y restauración para garantizar el mantenimiento de las murallas y la integridad del entorno. La Agencia de Asuntos Culturales de Japón señala que estos esfuerzos buscan no solo preservar el patrimonio, sino también promover el desarrollo sostenible del turismo en la región.