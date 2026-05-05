El Salvador

Turismo en El Salvador rompe récord en abril con la llegada de 473,000 visitantes extranjeros

El movimiento turístico en El Salvador experimentó un crecimiento del 36% en abril de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, según datos oficiales, reflejando el impulso de las recientes estrategias de promoción y la consolidación del país como destino regional.

Guardar
Entrada de control migratorio en El Salvador con viajeros diversos, incluyendo familias, avanzando. Un gran mural azul y blanco dice 'El Salvador'. Una pantalla muestra '473.000 visitantes extranjeros en abril'.
El país recibió 473 mil visitantes internacionales en abril de 2026, estableciendo un nuevo récord para ese mes en la historia local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mes de abril de 2026 estableció un nuevo récord en la llegada de visitantes internacionales al país, al recibir 473 mil personas solo en ese mes.

Este dato representa un aumento del 36% respecto a abril de 2025 y consolida el periodo como el de mayor afluencia turística en la historia local para ese mes. El crecimiento evidencia un renovado interés por el destino y el efecto positivo de las estrategias de promoción implementadas.

PUBLICIDAD

De enero a abril, el país contabilizó la entrada de 1.7 millones de turistas internacionales, cifra que supera en un 35% el resultado obtenido en el mismo lapso del año anterior.

Esta tendencia ascendente refleja la recuperación y el vigor del sector, que no solo ha logrado recobrar el ritmo previo a la pandemia, sino que se encamina hacia nuevos máximos.

PUBLICIDAD

El flujo constante de viajeros contribuye directamente a la dinamización de la economía nacional y a la consolidación del país como destino regional.

Infografía con el titular 'Récord histórico de turismo internacional'. Muestra 473 mil visitantes, un avión, barco, coche, personas viajando, hitos mundiales y gráficos.
El país estableció un récord de turismo internacional en abril de 2026 con 473 mil visitantes, un aumento del 36% respecto al año anterior, evidenciando el éxito de las estrategias de promoción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala encabezó el listado de países emisores durante el primer cuatrimestre, con 748 mil visitantes y un incremento del 69% en comparación con 2025.

Esta cifra posiciona al país vecino como el principal motor del turismo internacional, superando con holgura a otros mercados relevantes. Estados Unidos ocupó el segundo lugar, con 440 mil visitantes y un alza del 8%, seguido por Honduras, que aportó 319 mil turistas y registró un crecimiento del 30% respecto al año anterior.

Los datos específicos de abril confirman el liderazgo de Guatemala, con 231 mil visitantes en ese mes. Estados Unidos y Honduras completaron el top tres, con 105 mil y 83 mil personas respectivamente. La composición del flujo internacional muestra la fortaleza de la conectividad regional y la preferencia de los viajeros centroamericanos, a la vez que refleja la fidelidad de los mercados consolidados como el estadounidense.

Infografía detalla datos de turismo en El Salvador, mostrando una playa con avión y gráfico de barras ascendente, junto a estadísticas de visitantes por país.
El Salvador registró 1.7 millones de turistas internacionales de enero a abril, superando los niveles prepandemia e impulsando la economía, con Guatemala, Estados Unidos y Honduras como principales emisores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministerio de turismo sostiene que abril de 2026 no solo superó los registros de años previos, sino que se transformó en el mejor abril histórico en cuanto a recepción de turistas internacionales.

Ingreso de divisas y perfil de gasto turístico en el primer trimestre de 2026

Durante el periodo comprendido entre enero y marzo de 2026, el turismo internacional aportó USD 871 millones en divisas. Este monto representa un 19% más que en el primer trimestre de 2025 y un 90% por encima del mismo periodo de 2019, lo que subraya la recuperación total y el avance del sector en términos económicos.

Ilustración plana de turistas de diversas edades bajando de un avión y cruzando una puerta de bienvenida con banderas de Guatemala, EE. UU. y Honduras. Un oficial los saluda.
El turismo internacional aportó USD 871 millones en divisas durante el primer trimestre de 2026, un 19% más que en 2025 y un 90% por encima de 2019. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rango de gasto diario de los visitantes internacionales se situó entre USD 80 y USD 180 por persona, de acuerdo con los datos oficiales. La estadía promedio osciló entre tres y nueve noches, lo que permitió una mayor distribución del gasto en diferentes rubros como alojamiento, alimentación, transporte y servicios turísticos.

La combinación de crecimiento en el número de visitantes y el aumento del gasto individual ha fortalecido el impacto del turismo en la economía nacional. El primer trimestre de 2026 se perfila como uno de los más exitosos tanto en ingresos como en volumen de viajeros, consolidando al país como un destino atractivo y competitivo en la región centroamericana.

Para este año el Ministerio de Turismo proyecta cerrar con más de USD 3,600 millones en ingresos por turismo, impulsados por la llegada de 4.2 millones de visitantes internacionales.

Temas Relacionados

Turismo Internacional El SalvadorGuatemalaEconomía TurísticaViajes CentroaméricaEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Estábamos a menos uno, hoy somos un rival competitivo”: Eric Acuña y la transformación de fútbol femenino salvadoreño

El avance del fútbol femenino en El Salvador se refleja en la voz de Eric Acuña, quien apuesta por la disciplina, la estrategia y el compromiso como fundamentos para alcanzar logros inéditos en la historia del equipo nacional

“Estábamos a menos uno, hoy somos un rival competitivo”: Eric Acuña y la transformación de fútbol femenino salvadoreño

Autoridad salvadoreña de aviación consolida su liderazgo regional en la formación de controladores aéreos

La posición de El Salvador como hub de capacitación técnica en aviación se refleja tanto en la formación de controladores y técnicos de Centroamérica como en la incorporación de tecnología avanzada dentro de sus programas académicos

Autoridad salvadoreña de aviación consolida su liderazgo regional en la formación de controladores aéreos

Congreso entra en fase decisiva para elegir autoridades electorales tras cierre de audiencias

El proceso de selección de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral avanza hacia a la definición de la nómina final y su votación en el pleno del Congreso Nacional de Honduras.

Congreso entra en fase decisiva para elegir autoridades electorales tras cierre de audiencias

El Salvador acoge diálogo regional para fortalecer estrategias contra minas antipersonales

El encuentro en el país reúne a expertos de varios Estados y organismos internacionales para discutir metodologías innovadoras, reforzar compromisos con tratados internacionales y analizar la implementación de políticas centradas en derechos humanos y sostenibilidad.

El Salvador acoge diálogo regional para fortalecer estrategias contra minas antipersonales

La Cancillería de Costa Rica recibe petición de nicaragüenses para revocar invitación al gobierno de Ortega

Los ciudadanos que viven fuera del país centroamericano entregaron un documento en el que citan resoluciones internacionales y argumentan la ilegitimidad de las autoridades de Managua ante la toma de posesión de la próxima presidenta costarricense

La Cancillería de Costa Rica recibe petición de nicaragüenses para revocar invitación al gobierno de Ortega

TECNO

La computación cuántica, lista para cambiar la vida diaria más pronto de lo pensado: esto dice Harvard

La computación cuántica, lista para cambiar la vida diaria más pronto de lo pensado: esto dice Harvard

Qué necesitas para ver la pantalla de tu PC en la TV y cómo hacerlo fácilmente

Poner una moneda en el router de WiFi: qué hay detrás de esta práctica viral

Cómo evitar que ChatGPT y otras IA usen tus datos para entrenarse

La computación cuántica logra la primera teletransportación exitosa del mundo

ENTRETENIMIENTO

Nuevo tráiler de La Odisea: fecha de estreno, reparto y todo sobre la épica película de Christpher Nolan

Nuevo tráiler de La Odisea: fecha de estreno, reparto y todo sobre la épica película de Christpher Nolan

Angelina Jolie pone a la venta su mansión histórica en Los Ángeles por casi 30 millones de dólares

Javier Bardem reflexionó sobre el machismo en la actualidad: “Me preocupa mucho que estamos yendo hacia atrás”

Olivia Wilde vuelve a generar polémica por su apariencia en la Met Gala 2026

‘Foreign Tongues’: los Rolling Stones anuncian un nuevo álbum de estudio con colaboraciones de Robert Smith y Paul McCartney

MUNDO

El precio del petróleo Brent retrocede pese a las tensiones en Medio Oriente

El precio del petróleo Brent retrocede pese a las tensiones en Medio Oriente

Zelensky denuncia el “cinismo absoluto” de Rusia: mientras anuncia una tregua, sus ataques dejan 18 muertos en Ucrania

La Nobel iraní Narges Mohammadi sigue en estado crítico mientras su familia teme que el régimen use su enfermedad para aislarla

Rearme militar en Europa: entre recortes sociales y endeudamiento récord

El Parlamento de Rumanía destituyó al primer ministro Ilie Bolojan tras una moción de censura y dejó al país en interinidad