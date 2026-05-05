Turismo en El Salvador rompe récord en abril con la llegada de 473,000 visitantes extranjeros

El país recibió 473 mil visitantes internacionales en abril de 2026, estableciendo un nuevo récord para ese mes en la historia local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mes de abril de 2026 estableció un nuevo récord en la llegada de visitantes internacionales al país, al recibir 473 mil personas solo en ese mes.

Este dato representa un aumento del 36% respecto a abril de 2025 y consolida el periodo como el de mayor afluencia turística en la historia local para ese mes. El crecimiento evidencia un renovado interés por el destino y el efecto positivo de las estrategias de promoción implementadas.

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De enero a abril, el país contabilizó la entrada de 1.7 millones de turistas internacionales, cifra que supera en un 35% el resultado obtenido en el mismo lapso del año anterior.

Esta tendencia ascendente refleja la recuperación y el vigor del sector, que no solo ha logrado recobrar el ritmo previo a la pandemia, sino que se encamina hacia nuevos máximos.

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El flujo constante de viajeros contribuye directamente a la dinamización de la economía nacional y a la consolidación del país como destino regional.

El país estableció un récord de turismo internacional en abril de 2026 con 473 mil visitantes, un aumento del 36% respecto al año anterior, evidenciando el éxito de las estrategias de promoción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala encabezó el listado de países emisores durante el primer cuatrimestre, con 748 mil visitantes y un incremento del 69% en comparación con 2025.

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Esta cifra posiciona al país vecino como el principal motor del turismo internacional, superando con holgura a otros mercados relevantes. Estados Unidos ocupó el segundo lugar, con 440 mil visitantes y un alza del 8%, seguido por Honduras, que aportó 319 mil turistas y registró un crecimiento del 30% respecto al año anterior.

Los datos específicos de abril confirman el liderazgo de Guatemala, con 231 mil visitantes en ese mes. Estados Unidos y Honduras completaron el top tres, con 105 mil y 83 mil personas respectivamente. La composición del flujo internacional muestra la fortaleza de la conectividad regional y la preferencia de los viajeros centroamericanos, a la vez que refleja la fidelidad de los mercados consolidados como el estadounidense.

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El Salvador registró 1.7 millones de turistas internacionales de enero a abril, superando los niveles prepandemia e impulsando la economía, con Guatemala, Estados Unidos y Honduras como principales emisores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministerio de turismo sostiene que abril de 2026 no solo superó los registros de años previos, sino que se transformó en el mejor abril histórico en cuanto a recepción de turistas internacionales.

Ingreso de divisas y perfil de gasto turístico en el primer trimestre de 2026

Durante el periodo comprendido entre enero y marzo de 2026, el turismo internacional aportó USD 871 millones en divisas. Este monto representa un 19% más que en el primer trimestre de 2025 y un 90% por encima del mismo periodo de 2019, lo que subraya la recuperación total y el avance del sector en términos económicos.

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El turismo internacional aportó USD 871 millones en divisas durante el primer trimestre de 2026, un 19% más que en 2025 y un 90% por encima de 2019. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rango de gasto diario de los visitantes internacionales se situó entre USD 80 y USD 180 por persona, de acuerdo con los datos oficiales. La estadía promedio osciló entre tres y nueve noches, lo que permitió una mayor distribución del gasto en diferentes rubros como alojamiento, alimentación, transporte y servicios turísticos.

La combinación de crecimiento en el número de visitantes y el aumento del gasto individual ha fortalecido el impacto del turismo en la economía nacional. El primer trimestre de 2026 se perfila como uno de los más exitosos tanto en ingresos como en volumen de viajeros, consolidando al país como un destino atractivo y competitivo en la región centroamericana.

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Para este año el Ministerio de Turismo proyecta cerrar con más de USD 3,600 millones en ingresos por turismo, impulsados por la llegada de 4.2 millones de visitantes internacionales.