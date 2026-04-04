El desafío de la privacidad en los cruceros: una prueba para la confianza del sector

El 25% de los camarotes de grandes cruceros poseen puertas internas, lo que genera problemas de privacidad entre pasajeros individuales o parejas (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

La industria de los cruceros atraviesa una etapa de revisión tras las crecientes quejas de pasajeros acerca de ruidos molestos provenientes de los camarotes conectados. Según informó el New York Post, las principales navieras internacionales han reconocido la magnitud del problema y comenzaron a introducir cambios en el diseño y la asignación de este tipo de habitaciones, con el objetivo de garantizar mayor privacidad y confort a bordo.

De acuerdo con el New York Post, la problemática se intensificó cuando viajeros que no viajaban en grupo o familia fueron ubicados en camarotes con puertas interiores, lo que facilitó la transmisión de sonidos y conversaciones de un compartimento a otro.

El medio estadounidense subrayó que numerosas compañías recibieron quejas de clientes que se sintieron incómodos y expuestos. “Sentí que no tenía privacidad. Escuchaba todo lo que ocurría en la habitación de al lado”, relató un pasajero citado por el diario.

El sitio de referencia británico sobre cruceros Cruise Mummy amplió la información señalando que el malestar por el ruido en las habitaciones conectadas llevó a algunos huéspedes a reclamar cambios inmediatos de cabina e incluso a amenazar con retirar las propinas automáticas si no obtenían una solución.

El blog especializado puntualizó que Royal Caribbean reconoció el inconveniente y puso en marcha una revisión integral de sus protocolos de asignación, priorizando que las habitaciones conectadas queden reservadas para familias o grupos que así lo soliciten de forma expresa.

Asimismo, el blog Royal Caribbean Blog indicó que las embarcaciones más modernas de dicha empresa incluirán nuevos sistemas de doble puerta y materiales de mayor grosor para bloquear el paso del sonido entre habitaciones conectadas.

Además, el sitio recordó que, hasta ahora, cerca del 25 % de los camarotes de los grandes barcos cuentan con puertas internas, una característica pensada para familias pero que, en la práctica, ha generado inconvenientes cuando se asigna a pasajeros que viajan solos o en pareja.

En ese sentido, desde el blog recomendaron a quienes busquen privacidad especificar al momento de la reserva que prefieren camarotes sin puerta conectada, ya que la disponibilidad puede variar según el itinerario y la temporada.

Royal Caribbean implementa sistemas de doble puerta y materiales más densos para mejorar la insonorización en habitaciones conectadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quejas se trasladan a redes sociales y foros

WFMD News informó que la queja por la falta de insonorización en los barcos se viralizó en redes sociales y foros de viajeros, donde se compartieron numerosos testimonios sobre las dificultades para descansar y la incomodidad de escuchar ruidos ajenos durante la travesía.

El medio indicó que la industria registró un aumento de solicitudes de cambio de camarote y una mayor demanda de habitaciones individuales, lo que motivó a las navieras a acelerar la revisión de sus políticas.

Las quejas llegaron a tal punto que, según el sitio de referencia británico sobre cruceros Cruise Mummy, algunas compañías como Carnival también iniciaron revisiones para reducir la cantidad de camarotes conectados asignados de manera aleatoria. El objetivo es evitar que huéspedes sin relación entre sí compartan paredes con puertas internas, lo que en muchos casos propició discusiones, molestias y reclamos formales durante el viaje.

El Royal Caribbean Blog aportó que los nuevos protocolos incluyen la capacitación del personal de reservas y la actualización de los motores de búsqueda en línea para que los clientes puedan identificar fácilmente las habitaciones conectadas y excluirlas si lo desean. Esta medida apunta a reducir la insatisfacción y disminuir las quejas en futuros viajes.

En la cobertura de medios como el New York Post, se remarcó que la decisión de las navieras de modificar la distribución y el aislamiento de los camarotes responde a la necesidad de preservar la reputación del sector y sostener la confianza de los pasajeros, en un contexto de recuperación tras la pandemia y con una competencia cada vez más fuerte entre las principales empresas de cruceros.

Nuevos protocolos de reservas y motores de búsqueda en línea permiten a los pasajeros identificar y evitar camarotes conectados al reservar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia del pasajero y su influencia en la reputación de las navieras

Las percepciones y comentarios de los pasajeros desempeñan un papel central en la imagen pública de las compañías de cruceros. Cuando surgen inconvenientes como la falta de privacidad por el ruido en los camarotes conectados, la respuesta de las navieras se convierte en un factor decisivo para mantener la confianza de los clientes.

Las críticas compartidas en redes sociales y plataformas de opinión pueden incidir en la decisión de futuros viajeros y afectar la competitividad del sector. Por este motivo, las empresas buscan adaptar sus políticas y servicios para responder a las expectativas de privacidad y confort a bordo, protegiendo así su reputación y fortaleciendo el vínculo con sus pasajeros.