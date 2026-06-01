El turismo en El Salvador alcanza el 10% del Producto Interno Bruto y consolida su expansión internacional

El turismo en El Salvador ya representa el 10% del PIB. (Foto cortesía MITUR)

El turismo en El Salvador ya representa el 10% del producto interno bruto (PIB), según la ministra Morena Valdez. En 2025, el país alcanzó 4.1 millones de visitantes internacionales, casi el doble de los 2.6 millones registrados en 2019.

Para 2026, la meta es llegar a 4.2 millones de turistas y superar los 3,600 millones de dólares en ingresos de divisas.

Este crecimiento ha sido sostenido y acelerado. En la Entrevista AM, Valdez detalló que solo en el primer cuatrimestre de 2026, el turismo aumentó un 35% respecto al año anterior.

Entre enero y marzo, El Salvador recibió 1.3 millones de visitantes internacionales y generó 871 millones de dólares en divisas, lo que representa un 19% más que en el mismo periodo de 2025. Según ONU Turismo, el país es el segundo con mayor crecimiento turístico a nivel mundial, solo detrás de Catar.

La agenda de este año incluye el Surf City Half Marathon, un congreso de turismo religioso, el primer summit de bodas de la región, nuevos torneos de surf y más producciones musicales.

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Aun así, la ministra reconoce desafíos: fortalecer el talento humano, modernizar servicios y mantener la calidad en la atención al visitante. Valdez insiste en que la colaboración entre sector privado, instituciones públicas y ciudadanía es clave para sostener el crecimiento.

Surf City, en La Libertad, atrajo a 2.1 millones de turistas y se consolidó como un referente mundial del surf y el turismo de playa. (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

El Salvador también ha diversificado el origen de sus turistas. Los principales emisores son Guatemala, Estados Unidos, Honduras, México, Canadá y Colombia. Para este año, se espera aumentar el flujo de visitantes europeos con los nuevos vuelos directos desde Madrid y Barcelona.

Surf City y transformación de destinos

El proyecto Surf City es la punta de lanza del turismo salvadoreño. De los 4.1 millones de turistas internacionales que llegaron en 2025, 2.1 millones eligieron Surf City, La Libertad, atraídos por las olas y la proximidad a la capital. La zona se ha consolidado como referente mundial del surf y el turismo de playa.

Este año, Punta Roca suma un nuevo centro de alto rendimiento y será sede del Championship Tour de la WSL, del 5 al 15 de junio, con hoteles llenos y un programa de actividades especiales para el público. La ministra destaca el cambio radical en la zona costera, que pasó de estar marcada por la violencia a ser ejemplo de convivencia pacífica entre turistas y comunidades locales.

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La transformación también alcanza el centro histórico de San Salvador, ahora un polo turístico y económico en expansión. La modernización de parques, el nuevo muelle turístico del Puerto de La Libertad y las mejoras en carreteras son parte de los avances logrados en solo seis años.

Impacto económico y expansión de la oferta

El auge del turismo también ha generado más de 340,000 empleos directos e indirectos en áreas como alimentación, alojamiento, transporte, ocio, recreación y servicios turísticos.

Valdez subraya que más del 85% del sector está compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas.

ONU Turismo posiciona a El Salvador como el segundo país del mundo con mayor crecimiento turístico en 2025, solo por detrás de Catar. (Foto Infobae/Rudy Quiroz / AFP)

La diáspora salvadoreña juega un papel activo al invertir y promover el país, mientras que el sector privado se suma para cubrir la creciente demanda de personal capacitado.

La ministra remarca la urgencia de formar más chefs, camareros, recepcionistas y personal hotelero para mantener el estándar de atención ante el flujo constante de visitantes.

El turismo también ha impulsado mejoras en la conectividad digital, la infraestructura eléctrica y otros servicios públicos. La colaboración entre instituciones como CONAMYPE, el Ministerio de Economía y la SIGET, aseguran, ha sido determinante para este avance.

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El Salvador suma cada vez más eventos internacionales a su calendario. Entre los hitos recientes, la ministra menciona Miss Universo, torneos mundiales de surf, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y la residencia de Shakira, además de otras producciones artísticas y deportivas de alto perfil.

El país obtuvo el sello Family Friendly de ONU Turismo, a través de una iniciativa liderada por la primera dama y presentada en Madrid. Esto posiciona a El Salvador como destino ideal para familias, ofreciendo parques naturales, sitios arqueológicos, museos, espacios culturales y actividades para todas las edades.

La ministra también destaca el impulso en gastronomía, moda, turismo de bodas y producciones audiovisuales, así como el avance en sostenibilidad ambiental y responsabilidad social.

La descentralización de experiencias turísticas y el trabajo conjunto con el sector privado abren nuevas oportunidades y mercados.