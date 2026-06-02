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Ruinas de una iglesia, ardillas rojas y una isla que desaparece con la marea: así es Traeth Llanddwyn, la mejor playa del Reino Unido

Enclavado en la Reserva Natural Nacional de Newborough, en Anglesey, este paraje es considerado el Mar Caribe en Gales, con una combinación única de dunas, pinos corsos y patrimonio histórico insular, según Time Out

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La playa de Llanddwyn destaca por su combinación de mar abierto, dunas naturales, bosque costero y una isla accesible a pie con la marea baja (Wikimedia Commons)
La playa de Llanddwyn destaca por su combinación de mar abierto, dunas naturales, bosque costero y una isla accesible a pie con la marea baja (Wikimedia Commons)

Traeth Llanddwyn, en la isla de Anglesey en Gales, fue elegida como mejor playa del Reino Unido para 2026 por Time Out en una distinción apoyada en una combinación poco habitual de mar, dunas, bosque costero e incluso una isla accesible a pie con la marea baja.

La playa mide 5,6 kilómetros y, de acuerdo con The Sun, varios visitantes la describieron como un lugar que “parece que estás en el Caribe”. Desde la franja costera se observan los picos del Parque Nacional de Eryri y también el mar de Irlanda.

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La principal singularidad de Traeth Llanddwyn es que su playa principal está rodeada por la Reserva Natural Nacional y Bosque de Newborough. De acuerdo con el medio británico, ese entorno de pinos corsos está considerado uno de los mejores lugares de Gales para ver ardillas rojas.

Las razones que hacen destacar a la playa

Los pinos fueron plantados hace unos 70 años para ayudar a sostener las dunas de arena, según detalló The Sun. El medio añadió que ese proceso desembocó en 1955 en la declaración de la zona como la primera reserva natural costera.

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Infografía con ilustraciones de Traeth Llanddwyn, Gales, mostrando un faro, playa, dunas, bosque, ardilla roja, instalaciones turísticas y una comparación con el Caribe.
Traeth Llanddwyn, en la isla de Anglesey, fue seleccionada por Time Out como la mejor playa del Reino Unido para 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detrás de la playa hay senderos para caminar a través de la reserva, según The Sun. La playa, además, cuenta con Bandera Azul, aseos, algunas áreas de barbacoa con mesas de picnic y un aparcamiento junto a la costa por 2 libras, de acuerdo con The Sun.

Con la marea baja se puede cruzar a pie hasta la isla de Llanddwyn, donde se encuentran las ruinas de una iglesia del siglo XVI y el faro de Tŵr Mawr.

Desde ese punto se puede ver Snowdonia y también es posible avistar algunos ponis salvajes. Esa combinación de playa extensa, bosque protegido, vistas montañosas y patrimonio histórico es el núcleo de la distinción que recibió Traeth Llanddwyn.

Un visitante citado por The Sun escribió en TripAdvisor: “Una de las mejores playas que hemos visto jamás; hemos viajado por todo el mundo y nunca habíamos estado tan satisfechos con nuestro descubrimiento”. Otro, por su parte, afirmó: “Una de las mejores playas en las que hemos estado. Vistas espectaculares, amplitud y una zona boscosa contigua ideal para pasear”.

En ese mismo comentario añadió: “El paseo y las vistas desde la pequeña isla de Llanddwyn son impresionantes”. La referencia a la caminata hasta la isla refuerza uno de los rasgos más citados del lugar: su paisaje cambia con la marea y amplía el recorrido más allá de la arena.

El entorno protegido de la Reserva Natural y el Bosque de Newborough permite avistar ardillas rojas y explorar diversos senderos naturales (Wikimedia Commons)
El entorno protegido de la Reserva Natural y el Bosque de Newborough permite avistar ardillas rojas y explorar diversos senderos naturales (Wikimedia Commons)

El área ofrece alojamiento cerca de la playa y Time Out completó su lista con Sussex y Devon

Para quienes quieran quedarse más tiempo, en los límites de la Reserva Natural Nacional y Bosque de Newborough se puede pernoctar en el Newborough Forest Holiday Park. El complejo ocupa dos acres de prado y la playa queda a 20 minutos a pie.

Según The Sun, el lugar dispone de duchas, aseos, zona para lavar platos, nevera y congelador, microondas y tomas de corriente. También ofrece un chalet en el bosque para cuatro personas y dos perros desde 140 USD por noche, mientras que las parcelas de camping cuestan desde 28 libras por noche.

En la misma clasificación de Time Out citada por The Sun, Cuckmere Haven, en Sussex, ocupó el segundo puesto. La revista señaló que “la playa es popular entre los excursionistas, pero permanece notablemente intacta, con solo un puñado de edificios visibles”.

Asimismo, este enclave apareció en varias películas, entre ellas Expiación, Guía del autoestopista galáctico y una película de Harry Potter. El tercer puesto de la lista fue para Blackpool Sands, en Devon, una playa privada que cobra una pequeña tarifa de entrada, la cual completó el podio.

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