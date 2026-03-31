La empresa Virgin Galactic inicia la venta de boletos para vuelos espaciales turísticos: cuánto saldrán

Virgin Galactic ha comenzado la venta de boletos para vuelos espaciales turísticos desde Nuevo Méxic. (Matt Hartman via AP, File)

Virgin Galactic comenzó con la venta de boletos para vuelos espaciales turísticos desde Nuevo México, con un precio por asiento de USD 750.000, según informó Investing.com.

Cómo comprar los boletos para vuelos espaciales turísticos

Las personas que participar en estos viajes pueden adquirir su boleto a través del sitio oficial de la compañía. El precio de USD 750.000 incluye un programa de entrenamiento previo, equipo especializado y el vuelo completo desde las instalaciones de Virgin Galactic en Nuevo México.

La empresa anunció que el periodo de venta se encuentra abierto para el público interesado. Cada vuelo espacial turístico despegará desde las instalaciones de Virgin Galactic y contempla actividades en tierra como parte de la experiencia.

Las personas que participar en estos viajes pueden adquirir su boleto a través del sitio oficial de la compañía. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

El paquete para los pasajeros incorpora varios días de preparación orientada a las condiciones del entorno espacial.

Precio y condiciones de los boletos para vuelos espaciales

El precio de los boletos establecido por la compañía es de USD 750.000 por persona, cifra que excede a la registrada en fases anteriores del programa. Según información publicada por Investing.com, la oferta inicial contempla solo un número limitado de asientos por misión, lo que refuerza el carácter exclusivo del servicio.

Las personas que adquieran un boleto participarán en sesiones de preparación física y técnica antes del vuelo. Estas actividades están diseñadas para garantizar la seguridad y el máximo aprovechamiento de la experiencia.

La propuesta abarca instantes en microgravedad y vistas a la curvatura terrestre, aspecto que Virgin Galactic destaca para diferenciar sus servicios en el mercado del turismo espacial.

Perspectivas para el turismo espacial y planes de Virgin Galactic

La estrategia de Virgin Galactic está orientada a consolidar su posición como pionera en el turismo espacial. Aunque la empresa resalta su objetivo de acercar el espacio a más personas, el precio actual limita el acceso a un segmento reducido de clientes.

Los lanzamientos desde Nuevo México representan avances relevantes en el camino de la compañía para ampliar la base de astronautas civiles. El crecimiento progresivo del número de vuelos y la intención de disminuir los costos en el futuro forman parte de la visión empresarial.

Con este paso, Virgin Galactic busca fortalecer su liderazgo en la exploración civil del espacio y proyectar nuevas posibilidades comerciales, manteniendo como meta a largo plazo una mayor accesibilidad para potenciales viajeros.