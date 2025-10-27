Turismo

Dormir en museos y acuarios, la nueva tendencia global

Pasar la noche en espacios culturales se consolida como una opción innovadora para adultos que buscan experiencias urbanas únicas y sensoriales en ciudades como Nueva York, París y Tokio

Por Matias D. Lauria

Guardar
Participantes del programa nocturno “Dozin’
Participantes del programa nocturno “Dozin’ with the Dinos” en el Field Museum de Chicago, una experiencia que permite dormir junto a fósiles y esqueletos de dinosaurios.

La posibilidad de dormir rodeado de arte, tiburones o libros ha dejado de ser una fantasía infantil para convertirse en una tendencia consolidada entre adultos que buscan experiencias urbanas fuera de lo común. En ciudades como Nueva York, París, Tokio y Buenos Aires, museos, acuarios y librerías han transformado sus espacios en escenarios nocturnos donde el descanso se fusiona con la aventura y la introspección, redefiniendo el turismo experiencial y el ocio cultural.

En Estados Unidos, instituciones emblemáticas han abierto sus puertas a quienes desean pasar la noche en entornos habitualmente reservados para la contemplación diurna. El American Museum of Natural History en Nueva York ha popularizado su programa “A Night at the Museum”, que permite a los visitantes desplegar sus sacos de dormir bajo la imponente ballena azul de 29 metros, según anunció el propio museo: “Los huéspedes podrán desenrollar sus sacos de dormir y acurrucarse bajo la querida ballena azul de 29 metros en el Milstein Hall of Ocean Life”. Esta propuesta incluye actividades temáticas, proyecciones y recorridos exclusivos, y ha inspirado a otros espacios como el Georgia Aquarium en Atlanta, donde la experiencia “Sleep Under the Sea” invita a dormir frente a los tanques de tiburones ballena. Museos como el Boston Museum of Science y el Field Museum de Chicago también han desarrollado programas nocturnos dirigidos a adultos, ampliando la oferta más allá del público infantil.

Espacio de alojamiento inspirado en
Espacio de alojamiento inspirado en bibliotecas clásicas, donde los visitantes pueden dormir rodeados de libros y lámparas cálidas. Parte del auge de hoteles literarios en Europa y Asia.

En Europa, la tradición de pernoctar en espacios culturales tiene raíces históricas y propuestas contemporáneas. La mítica librería Shakespeare and Company en París ha permitido desde los años 50 que algunos huéspedes duerman entre sus estantes, perpetuando una atmósfera bohemia y literaria. En Londres, el Science Museum organiza eventos “Lates” que combinan pernoctas exclusivas con cócteles científicos, mientras que el Natural History Museum y el Museo Vasa de Estocolmo ofrecen experiencias VIP nocturnas en salas icónicas.

El fenómeno se ha expandido a Asia y América Latina. En Japón, los hoteles cápsula dentro de librerías, como Book and Bed Tokyo, han captado la atención internacional. La propia web de este establecimiento lo define así: “La autodenominada ‘librería alojamiento’. Una buena noche de sueño es algo que no encontrará aquí. Lo que sí ofrecemos es una experiencia mientras lee un libro (o cómic)”.

Según National Geographic, “por menos de USD50 por noche, los bibliófilos visitantes pueden dormir en sencillas literas de madera de alerce, ocultas en una enorme estantería central”. En ciudades como Buenos Aires y Ciudad de México, bibliotecas culturales y espacios de arte contemporáneo han comenzado a experimentar con propuestas piloto de pernocta, sumándose a la tendencia global.

El icónico “A Night at
El icónico “A Night at the Museum” de Nueva York permite dormir bajo la imponente ballena azul de 29 metros, combinando ciencia, historia y aventura nocturna.

El atractivo de estas experiencias radica en su capacidad para generar una conexión emocional profunda con el entorno. El visitante no solo busca un lugar donde dormir, sino la posibilidad de revivir el asombro y la curiosidad, como si se tratara de una noche secreta en un museo durante la infancia. Este turismo emocional responde a la demanda de quienes desean alejarse de las rutas convencionales y sumergirse en vivencias sensoriales: dormir entre tiburones, rodeado de obras de arte o envuelto en el silencio de una biblioteca.

Desde el punto de vista económico, la reinvención de museos y librerías como espacios de alojamiento representa una estrategia para monetizar instalaciones fuera del horario tradicional. Según reportajes de Smithsonian Magazine y Condé Nast Traveler, estas iniciativas permiten a las instituciones culturales diversificar sus fuentes de ingresos y atraer a nuevas audiencias, al tiempo que contribuyen a dinamizar el ocio urbano.

Visitantes del Georgia Aquarium descansan
Visitantes del Georgia Aquarium descansan frente a los tanques de tiburones ballena en la experiencia inmersiva “Sleep Under the Sea”, una de las más populares de EE.UU.

El funcionamiento de estas experiencias suele implicar el pago de una tarifa premium que da acceso a actividades previas, como visitas guiadas exclusivas, cenas temáticas, sesiones de meditación o proyecciones.

El alojamiento, generalmente temporal, se organiza mediante colchones, sacos de dormir o cápsulas instaladas en salas emblemáticas. En ocasiones, la programación incluye música en vivo o narraciones a la luz tenue, potenciando la dimensión sensorial y lúdica de la noche.

No obstante, la organización de pernoctas en espacios no diseñados para dormir plantea desafíos logísticos y de seguridad. El control de la higiene, la temperatura, la humedad y la iluminación, así como la gestión de seguros y la preservación del equilibrio entre espectáculo y función educativa, son aspectos que requieren atención constante, según han señalado medios como CNN Travel y The Guardian.

En el Natural History Museum
En el Natural History Museum de Londres, los adultos pueden pasar la noche bajo la ballena azul en el Gran Hall, con cócteles, música y recorridos privados.

La expansión de estas propuestas confirma el auge de un turismo que privilegia la experiencia, la emoción y la inmersión cultural, y que transforma la noche en un territorio de descubrimiento y asombro para adultos.

Temas Relacionados

Turismo experiencial American Museum of Natural History Book and Bed Tokyo Shakespeare and Company Georgia Aquarium Nueva York París Museos Alojamientos alternativos Smithsonian MagazineNewsroom BUE

Últimas Noticias

National Blue Trail: el sendero que atraviesa de punta a punta los paisajes de europa central

Conocido por ser el sendero “más viejo del continente”, ofrece una travesía única que une historia y diversidad de paisajes

National Blue Trail: el sendero

La ruta en Canadá que deslumbra con paisajes invernales únicos

La Icefields Parkway ofrece durante el invierno un espectáculo natural de glaciares imponentes y cascadas congeladas, convirtiéndose en uno de los recorridos escénicos más atractivos para visitantes y amantes de la naturaleza, informa Travel + Leisure

La ruta en Canadá que

Esta laguna de Cundinamarca revela secretos ancestrales y paisajes únicos para quienes buscan experiencias diferentes: muy cerca de Bogotá

El sitio sagrado muisca, famoso por relatos de tesoros ocultos y ceremonias ancestrales, suma atractivos como rutas ecológicas y actividades al aire libre, posicionándose como destino imperdible para visitantes nacionales y extranjeros

Esta laguna de Cundinamarca revela

Herm: cómo es la isla europea donde los autos están prohibidos y la naturaleza manda

Senderos entre playas y bosques, una comunidad mínima y turismo alternativo definen este enclave británico del Canal de la Mancha

Herm: cómo es la isla

Turismo Silver Plus: tendencias, destinos y modalidades de un fenómeno que vive un auge en Europa

Nuevas tendencias redefinen el sector de viajes y residencias para mayores de 55 años, impulsando cambios en servicios, inversión y estrategias de promoción en destinos clave del continente europeo

Turismo Silver Plus: tendencias, destinos
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno simplificó trámites para

El Gobierno simplificó trámites para la producción e importación de cosméticos, perfumes y productos de higiene personal

Amcham saludó la victoria oficialista y habló de “una nueva oportunidad”

Receta de merengue seco, rápida y fácil

Elecciones 2025: el analista Gabriel Slavinsky aseguró que “el miedo mató a los peros” que tenía el votante del oficialismo

Jorge Capitanich pidió su absolución en la causa “Fútbol para Todos”

INFOBAE AMÉRICA
El Kremlin justificó su prueba

El Kremlin justificó su prueba de un misil de propulsión nuclear y habló de “cambio radical” en Occidente

Transición energética: nuevos riesgos y desafíos para la seguridad internacional

Martha Boto y Gregorio Vardanega, en una muestra que celebra el arte cinético

Estrés y decisiones: cómo la presión cambia nuestra forma de elegir

Perdió su tabla de surf en el mar y lograron encontrarla a más de 2.400 kilómetros de distancia: “No podía creerlo”

TELESHOW
Nito Artaza será abuelo por

Nito Artaza será abuelo por segunda vez: el original video que le hizo su hija Sabrina para anunciar el embarazo

Nuevo escándalo legal con Los Palmeras: despidos, traiciones y una marca partida en dos

Lissa Vera habló del miedo que siente tras denunciar a la expareja de Lourdes Fernández: “Tengo un botón antipánico”

El esperado reencuentro de Nicolás Cabré y Rocío Pardo con Rufina a su regreso de Turquía

El conmovedor adiós de Marco Antonio Caponi a su perrita Clerchu que lo acompañó 14 años