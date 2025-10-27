Dormir en museos y acuarios, la nueva tendencia global

Participantes del programa nocturno “Dozin’ with the Dinos” en el Field Museum de Chicago, una experiencia que permite dormir junto a fósiles y esqueletos de dinosaurios.

La posibilidad de dormir rodeado de arte, tiburones o libros ha dejado de ser una fantasía infantil para convertirse en una tendencia consolidada entre adultos que buscan experiencias urbanas fuera de lo común. En ciudades como Nueva York, París, Tokio y Buenos Aires, museos, acuarios y librerías han transformado sus espacios en escenarios nocturnos donde el descanso se fusiona con la aventura y la introspección, redefiniendo el turismo experiencial y el ocio cultural.

En Estados Unidos, instituciones emblemáticas han abierto sus puertas a quienes desean pasar la noche en entornos habitualmente reservados para la contemplación diurna. El American Museum of Natural History en Nueva York ha popularizado su programa “A Night at the Museum”, que permite a los visitantes desplegar sus sacos de dormir bajo la imponente ballena azul de 29 metros, según anunció el propio museo: “Los huéspedes podrán desenrollar sus sacos de dormir y acurrucarse bajo la querida ballena azul de 29 metros en el Milstein Hall of Ocean Life”. Esta propuesta incluye actividades temáticas, proyecciones y recorridos exclusivos, y ha inspirado a otros espacios como el Georgia Aquarium en Atlanta, donde la experiencia “Sleep Under the Sea” invita a dormir frente a los tanques de tiburones ballena. Museos como el Boston Museum of Science y el Field Museum de Chicago también han desarrollado programas nocturnos dirigidos a adultos, ampliando la oferta más allá del público infantil.

Espacio de alojamiento inspirado en bibliotecas clásicas, donde los visitantes pueden dormir rodeados de libros y lámparas cálidas. Parte del auge de hoteles literarios en Europa y Asia.

En Europa, la tradición de pernoctar en espacios culturales tiene raíces históricas y propuestas contemporáneas. La mítica librería Shakespeare and Company en París ha permitido desde los años 50 que algunos huéspedes duerman entre sus estantes, perpetuando una atmósfera bohemia y literaria. En Londres, el Science Museum organiza eventos “Lates” que combinan pernoctas exclusivas con cócteles científicos, mientras que el Natural History Museum y el Museo Vasa de Estocolmo ofrecen experiencias VIP nocturnas en salas icónicas.

El fenómeno se ha expandido a Asia y América Latina. En Japón, los hoteles cápsula dentro de librerías, como Book and Bed Tokyo, han captado la atención internacional. La propia web de este establecimiento lo define así: “La autodenominada ‘librería alojamiento’. Una buena noche de sueño es algo que no encontrará aquí. Lo que sí ofrecemos es una experiencia mientras lee un libro (o cómic)”.

Según National Geographic, “por menos de USD50 por noche, los bibliófilos visitantes pueden dormir en sencillas literas de madera de alerce, ocultas en una enorme estantería central”. En ciudades como Buenos Aires y Ciudad de México, bibliotecas culturales y espacios de arte contemporáneo han comenzado a experimentar con propuestas piloto de pernocta, sumándose a la tendencia global.

El icónico “A Night at the Museum” de Nueva York permite dormir bajo la imponente ballena azul de 29 metros, combinando ciencia, historia y aventura nocturna.

El atractivo de estas experiencias radica en su capacidad para generar una conexión emocional profunda con el entorno. El visitante no solo busca un lugar donde dormir, sino la posibilidad de revivir el asombro y la curiosidad, como si se tratara de una noche secreta en un museo durante la infancia. Este turismo emocional responde a la demanda de quienes desean alejarse de las rutas convencionales y sumergirse en vivencias sensoriales: dormir entre tiburones, rodeado de obras de arte o envuelto en el silencio de una biblioteca.

Desde el punto de vista económico, la reinvención de museos y librerías como espacios de alojamiento representa una estrategia para monetizar instalaciones fuera del horario tradicional. Según reportajes de Smithsonian Magazine y Condé Nast Traveler, estas iniciativas permiten a las instituciones culturales diversificar sus fuentes de ingresos y atraer a nuevas audiencias, al tiempo que contribuyen a dinamizar el ocio urbano.

Visitantes del Georgia Aquarium descansan frente a los tanques de tiburones ballena en la experiencia inmersiva “Sleep Under the Sea”, una de las más populares de EE.UU.

El funcionamiento de estas experiencias suele implicar el pago de una tarifa premium que da acceso a actividades previas, como visitas guiadas exclusivas, cenas temáticas, sesiones de meditación o proyecciones.

El alojamiento, generalmente temporal, se organiza mediante colchones, sacos de dormir o cápsulas instaladas en salas emblemáticas. En ocasiones, la programación incluye música en vivo o narraciones a la luz tenue, potenciando la dimensión sensorial y lúdica de la noche.

No obstante, la organización de pernoctas en espacios no diseñados para dormir plantea desafíos logísticos y de seguridad. El control de la higiene, la temperatura, la humedad y la iluminación, así como la gestión de seguros y la preservación del equilibrio entre espectáculo y función educativa, son aspectos que requieren atención constante, según han señalado medios como CNN Travel y The Guardian.

En el Natural History Museum de Londres, los adultos pueden pasar la noche bajo la ballena azul en el Gran Hall, con cócteles, música y recorridos privados.

La expansión de estas propuestas confirma el auge de un turismo que privilegia la experiencia, la emoción y la inmersión cultural, y que transforma la noche en un territorio de descubrimiento y asombro para adultos.