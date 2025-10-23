Turismo

La ruta en Canadá que deslumbra con paisajes invernales únicos

La Icefields Parkway ofrece durante el invierno un espectáculo natural de glaciares imponentes y cascadas congeladas, convirtiéndose en uno de los recorridos escénicos más atractivos para visitantes y amantes de la naturaleza, informa Travel + Leisure

Por Mirko Racovsky

La Icefields Parkway como una de las rutas más espectaculares del mundo en invierno

A lo largo de 233 kilómetros entre las Montañas Rocosas de Canadá, la Icefields Parkway se convierte en invierno en un escenario de glaciares resplandecientes, lagos congelados y cascadas heladas que pueden admirarse desde el propio vehículo.

Esta ruta, que une el Parque Nacional Banff y el Parque Nacional Jasper, ha sido reconocida por Travel + Leisure como una de las rutas más espectaculares del mundo, especialmente durante la temporada invernal, cuando la nieve y el hielo realzan la majestuosidad de sus paisajes.

Un trayecto panorámico desde Lake Louise hasta Jasper

El recorrido comienza en el pequeño poblado de Lake Louise, al norte de Banff, y se extiende hasta Jasper, atravesando un entorno salvaje y vasto que ofrece recompensas visuales excepcionales con mínimo esfuerzo físico.

Desde el auto, los viajeros pueden contemplar el glaciar Crowfoot, el lago Bow completamente congelado y las Tangle Falls, un punto de referencia para la escalada en hielo. Además, es posible acercarse al pie del imponente glaciar Athabasca, que constituye solo una de las seis extensiones del Columbia Icefield, el mayor campo de hielo de las Rocosas canadienses.

El trayecto permite observar el glaciar Crowfoot desde el auto

A lo largo de la Icefields Parkway, los visitantes se sumergen en un universo de lagos helados, cascadas convertidas en esculturas de hielo y glaciares azulados, enmarcados por una sucesión interminable de picos montañosos.

Aventuras más allá del automóvil

Para quienes desean explorar más allá del auto, la ruta ofrece múltiples opciones de aventura. Un breve ascenso con esquís o raquetas de nieve desde la carretera conduce a un mirador sobre el lago Peyto, uno de los lugares más fotografiados de las Rocosas.

Una caminata de 15 minutos permite llegar a la confluencia de los valles de los ríos Saskatchewan y Howse, mientras que quienes dispongan de más tiempo pueden optar por la ruta circular del Valle de los Cinco Lagos, ideal para familias y con una duración aproximada de dos horas ida y vuelta.

El Valle de los Cinco Lagos brinda una experiencia accesible y escénica para visitantes de todas las edades

La escalada en hielo ocupa un lugar central entre las actividades invernales de la Icefields Parkway. Según Braeden Ennis, guía de Alpine Air Adventures, “la escalada en hielo aquí es realmente buena, posiblemente la mejor del mundo en cuanto a acceso, duración de la temporada y cantidad y calidad de rutas. Es difícil de superar”.

Tangle Falls, situada a 137 kilómetros al norte de Lake Louise, es una de las zonas más accesibles y recomendadas para principiantes, aunque se aconseja contratar un guía salvo que se cuente con amplia experiencia y equipo propio. Para los más experimentados, existen rutas de mayor dificultad como Shades of Beauty, Kerkeslin Falls y Curtain Call, todas ellas ubicadas en las inmediaciones de la carretera.

Recomendaciones y preparación para el viaje

La experiencia invernal en la Icefields Parkway exige una preparación cuidadosa. Para circular por la ruta es obligatorio adquirir un pase de parques nacionales. Los servicios a lo largo de la carretera —hoteles, restaurantes, gasolineras y tiendas de regalos— permanecen cerrados desde septiembre hasta junio, lo que obliga a los viajeros a planificar con antelación.

Además, no hay cobertura de telefonía móvil en la zona. Travel + Leisure recomienda finalizar el trayecto por la mañana, ya que durante los meses de invierno no se realiza mantenimiento vial entre las 15:30 y las 7:00. Antes de partir, es fundamental consultar el estado del tiempo y de las rutas, llenar el tanque de combustible y abastecerse de agua y alimentos.

La planificación anticipada es clave para una experiencia segura en la Icefields Parkway durante el invierno

También se aconseja llevar ropa de abrigo adicional para emergencias o para las excursiones fuera del vehículo, ya que incluso los miradores junto a la ruta pueden presentar superficies irregulares y temperaturas extremas.

Recorrer la Icefields Parkway en invierno, según Travel + Leisure, permite descubrir un entorno donde la naturaleza se manifiesta en su estado más puro y cautivador.

