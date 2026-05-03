Cómo es el sendero de 4.000 kilómetros que recorre la costa de Inglaterra y es el más largo del mundo

El King Charles III England Coast Path es el sendero costero gestionado más largo del mundo, con 4.325 kilómetros (Captura/YouTube)

El pasado 19 de marzo se inauguró, de manera oficial, el King Charles III England Coast Path. Este recorrido costero de 4.325 kilómetros, que cubre todo el perímetro marítimo de Inglaterra, se convirtió, en paralelo, en el sendero costero gestionado más largo del mundo.

Durante la ceremonia, el propio Rey Carlos recorrió dos kilómetros del trazado y declaró la nueva Reserva Natural Nacional de Seven Sisters, con los acantilados de tiza blanca de East Sussex como escenario del acto.

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El proyecto, que llevó 17 años de desarrollo, permite caminar sin interrupciones desde la frontera con Escocia en el noreste hasta la frontera con Gales en el oeste. De acuerdo con National Geographic, actualmente hay 3.400 kilómetros con acceso total, y se prevé que el 90% de la infraestructura quede completada para el mes de julio.

El Rey Carlos III presente durante la inauguración del sendero (AOL)

La construcción del trazado

El primer tramo del sendero se abrió en 2010 en la ciudad de Weymouth, en anticipación a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Desde entonces, el organismo Natural England —asesor del Gobierno en materia medioambiental— trabajó junto al Ministerio de Medio Ambiente y más de 50 autoridades locales para consolidar la ruta.

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Durante este proceso se crearon 1.600 kilómetros de nuevos senderos en playas, dunas y acantilados antes cerrados al público, y se mejoraron unos 2.700 kilómetros de rutas ya existentes, con la instalación de puentes, pasarelas y señalización propia del título de Sendero Nacional.

El recorrido atraviesa algunos de los paisajes más destacados del litoral inglés: los acantilados de tiza de Seven Sisters, la Costa Jurásica, las dunas de Formby y tramos costeros en Cumbria, Cornualles, Northumberland y Norfolk. El diseño incorpora una cláusula de “retroceso”: si la erosión costera avanza debido a la subida del nivel del mar, la ruta se desplaza automáticamente hacia el interior para garantizar su continuidad.

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El proyecto, iniciado en 2010 en Weymouth, implicó la creación de 1.600 kilómetros de senderos y mejoras en 2.700 kilómetros existentes (Captura/YouTube)

Impacto económico y social en las comunidades costeras

Más allá de su valor paisajístico, el sendero fue concebido como un instrumento de revitalización económica para las localidades litorales. De acuerdo con datos de Natural England, los visitantes de los senderos costeros ya aportan más de 470 millones de USD anuales a las economías locales y sostienen cerca de 6.000 puestos de trabajo.

Asimismo, se espera que, con la unificación total de la ruta, esas cifras crezcan al atraer a un turismo internacional orientado al senderismo de larga distancia.

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El proyecto tiene también un componente de salud pública. Durante la inauguración, las autoridades señalaron que el acceso sin precedentes al litoral tiene como objetivo fomentar el bienestar físico y psicológico de la población, posibilitando que cualquier persona camine junto al mar.

El sendero se presenta así como una vía de conexión entre las personas y la naturaleza, con enfoque en la sostenibilidad y la recuperación del paisaje costero.

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Actualmente, el 78% del recorrido ya es accesible, y se espera que el 90% de la infraestructura esté lista para julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un récord mundial con ambición conservacionista

La elección de los acantilados de East Sussex como escenario de la inauguración no fue casual. Esos mismos acantilados integran la nueva Reserva Natural Nacional de Seven Sisters, declarada por el Rey Carlos III durante la ceremonia, lo que refuerza el carácter conservacionista del proyecto. La combinación de acceso público y protección ambiental define la filosofía del sendero: abrir el litoral sin comprometer su preservación.

Con 4.325 kilómetros proyectados y más de tres cuartas partes ya transitables, el King Charles III England Coast Path supera a cualquier otro sendero costero gestionado en el mundo.

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A esto se le suma la etapa de su culminación, la cual se completará durante el comienzo del verano en el hemisferio norte. Esto representará el cierre de un proyecto que comenzó hace más de 15 años y que redibuja la relación de Inglaterra con su propia costa.