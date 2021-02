Cómo será el nuevo universo de Universal Studios en 2021

VelociCoaster Nighttime Lagoon, la montaña rusa que estará en Universal Studios Orlando el próximo verano de USA (Universal Parks & Resorts)

El año 2021 será una sucesión de hitos en la historia de Universal Parks & Resorts, la división de parques temáticos de NBCUniversal, que opera parques temáticos y complejos turísticos en todo el mundo. Este año, quienes estén por allí podrán disfrutar de nuevas atracciones, llenas de adrenalina y vivir una experiencia única dondequiera que se encuentren.

En China, por ejemplo, se espera un nuevo complejo, el Universal Beijing Resort, con parque temático, hoteles, centro de entretenimiento y más. En Japón, se abrirá la nueva área temática de Super Nintendo World dentro de Universal Studios Japan. En la parte occidental del planeta, aparecerá la primera montaña rusa inspirada en Jurassic World, en Universal Orlando Resort. Pero para qué andar con ejemplos chiquitos, veamos un gran resumen de lo que se viene:

Un complejo enorme

NUO Resort Hotel, uno de los impresionantes resorts de Beijing (Universal Parks & Resorts)

Beijing ganará un nuevo lugar turístico en 2021. Universal Beijing Resort no solo será un parque temático, sino un gigantesco complejo que incluye, además de Universal Studios Beijing, un centro de entretenimiento y gastronomía, Universal CityWalk Beijing, y dos extraordinarios hoteles, el Universal Studios Grand Hotel y el NUO Resort Hotel.

La experiencia de Universal Beijing Resort será única: le brindará al visitante una recopilación de las atracciones más populares de Universal en todo el mundo, pero también experiencias temáticas que reflejan la herencia cultural de China, lo que convierte a Universal Beijing Resort en un complejo auténtico e incomparable.

Jurassic World Isla Nublar dentro del Universal Studios Beijing (Universal Parks & Resorts)

El corazón del complejo será su parque temático, Universal Studios Beijing, dividido en siete áreas inmersivas: Kung Fu Panda Land of Awesomeness, Transformers Metrobase, Minion Land, The Wizarding World of Harry Potter, Jurassic World Isla Nublar, Hollywood y Waterworld. Detrás del gran entretenimiento en Universal Beijing Resort se encuentra el trabajo de 100,000 constructores, más de 500 diseñadores y artistas, y más de 500 proveedores y socios en China y en todo el mundo.

El mundo de Mario dentro de Universal Studios Japan

El Mario Cafe & Store en el Super Nintendo World dentro del parque temático Universal Studios Japan en Osaka (Universal Parks & Resorts)

Otra novedad en 2021, esperada por muchos fanáticos de todo el planeta, es la apertura de la zona de Super Nintendo World dentro del parque temático Universal Studios Japan en Osaka.

Esta nueva área será altamente temática y traerá a los legendarios personajes y aventuras de Nintendo, donde los visitantes podrán divertirse como si estuvieran dentro de los famosos videojuegos. Super Nintendo World contará con atracciones temáticas de Mario Kart y Yoshi, así como restaurantes, tiendas y otras experiencias que solo se encuentran en Universal Studios Japan.

En el Super Nintendo World hay cafés inspirados en Mario Bros y todos sus personajes (Universal Parks & Resorts)

Uno de los aspectos más destacados de esta área será Mario Kart: Koopa’s Challenge, una atracción donde los visitantes, como en el famoso juego de carreras, podrán disparar cascos y eliminar oponentes para correr junto a Mario y la Princesa Peach. La nueva experiencia a tamaño real de Mario Kart ofrece innumerables emociones y mucho entusiasmo. Otra experiencia sin precedentes será el uso de Power-Up Band, una pulsera con tecnología innovadora que ayudará a sumergir a los visitantes en el mundo de Nintendo. Con la pulsera, los visitantes podrán tocar los bloques de preguntas, tal como lo hace Mario en los juegos, recolectar monedas virtuales, participar en desafíos, entre otros.

La nueva fecha de apertura para el área de Super Nintendo World, dentro de Universal Studios Japan, se anunciará en el futuro.

Una montaña rusa jurásica

También este año, un feroz grupo de Velociraptors estará “suelto” en Universal Orlando Resort con el debut de Jurassic World VelociCoaster, programada para el próximo verano norteamericano.

Jurassic World VelociCoaster, que se inaugurará en el parque temático Universal’s Islands of Adventure, será la primera montaña rusa del mundo basada en la famosa franquicia cinematográfica y contará con una historia original, pero que abarcará las emociones, los dinosaurios y los entornos que los fanáticos han visto en la pantalla grande.

Con 1.430 metros de pista y subidas hasta 47 metros, la nueva montaña rusa estará en Universal Orlando Resort (Universal Parks & Resorts)

La nueva montaña rusa será perfecta para los amantes de la adrenalina, con más de 1.430 metros de pista y subidas hasta 47 metros. Otras curiosidades de la atracción son:

- Un lanzamiento que alcanzará los 112 km / h en solo 2,4 segundos, el más rápido en Florida hasta ahora.

- Cuatro inversiones, una maniobra en la que el visitante estará boca abajo.

- Un giro en espiral de 360 grados, una maniobra que colocará a los visitantes encima de la laguna Islands of Adventure.

- Un total de 12 segundos de “tiempo de emisión”: esa emocionante sensación de gravedad cero que los visitantes sienten cuando se levantan de sus asientos.

- Y una maniobra que será la firma del ride: un “top hat” que lanzará a los visitantes 47 metros en el aire y luego, inmediatamente, en una caída de 80 grados, la caída más pronunciada de Universal hasta ahora.

