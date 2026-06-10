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El Salvador busca ampliar el mercado de exportaciones fuera de su eje tradicional

La participación en ferias y las rondas de negocios con delegaciones de Bolivia, España, Marruecos y Canadá buscan abrir mercados no tradicionales y reducir la dependencia de Estados Unidos y Centroamérica.

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La industria salvadoreña intensifica la diversificación de exportaciones para ganar presencia en mercados no tradicionales. /(EFE/Jeon Heon-Kyun/Archivo)
La industria salvadoreña intensifica la diversificación de exportaciones para ganar presencia en mercados no tradicionales. /(EFE/Jeon Heon-Kyun/Archivo)

La industria salvadoreña ha intensificado sus esfuerzos para diversificar los destinos de sus exportaciones, buscando fortalecer la presencia del país en mercados no tradicionales y aprovechar nuevas oportunidades de negocio. La participación de empresas salvadoreñas en ferias internacionales y la apertura de relaciones comerciales con países de diferentes regiones han marcado un cambio en la estrategia exportadora nacional, según confirmó Silvia Cuéllar, presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), en la entrevista Frente a Frente, de Telecorporación Salvadoreña.

De acuerdo con Cuéllar, la presencia de El Salvador en una feria reciente en Honduras enfocada en productos para el sector hotelero y de restaurantes permitió que empresarios salvadoreños establecieran contacto con compradores de Suramérica, Canadá y otros mercados.

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“Con las pocas empresas que llevamos, porque no hemos participado mucho, es como primeras participaciones que hacemos, llegaron varios compradores de otros países”, relató la titular de COEXPORT. Esta feria, organizada en Honduras, se realizará próximamente en suelo salvadoreño, lo que abre nuevas opciones para que más empresas locales puedan mostrar su oferta exportadora.

El Salvador también ha recibido misiones empresariales procedentes de Bolivia, con quienes se están desarrollando acuerdos para estrechar lazos comerciales. “En esta semana estamos atendiendo una misión que ha venido de Bolivia. Vienen empresarios muy interesados en establecer esta relación más dinámica”, explicó Cuéllar. De igual manera, se han mantenido contactos con representantes de España, Marruecos y Canadá, quienes han mostrado interés particular en el sector de servicios y productos industriales salvadoreños.

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Silvia Cuéllar aseguró que los sectores textil, agroindustrial y farmacéutico lideran el dinamismo de las exportaciones de El Salvador en nuevos mercados./(Frente a Frente)
Silvia Cuéllar aseguró que los sectores textil, agroindustrial y farmacéutico lideran el dinamismo de las exportaciones de El Salvador en nuevos mercados./(Frente a Frente)

La presidenta de COEXPORT remarcó la importancia de aprovechar estos acercamientos, señalando que “estamos buscando que haya un potencial y las reuniones que hemos tenido han sido muy interesantes”. En el caso específico de Bolivia, las gestiones avanzan hacia la firma de un acuerdo de alcance parcial, con el objetivo de facilitar el intercambio comercial y abrir rutas para productos salvadoreños. Además, la institución prevé concretar acuerdos similares con Belice, país que, tras el anuncio de negociaciones, ya ha enviado compradores para iniciar procesos de compra.

El interés de los empresarios extranjeros no se limita a bienes físicos. Según explicó Cuéllar, la misión española se centró principalmente en servicios, mientras que la reciente visita de una misión marroquí exploró oportunidades tanto en bienes como en servicios. En el caso de Canadá, aunque la delegación fue pequeña, se concretaron reuniones para evaluar posibilidades de inversión y comercio.

“Lo que quiero decir con esto es que estamos con un mundo de oportunidades”, remarcó Cuéllar. Este impulso para diversificar mercados responde, en parte, a la necesidad de disminuir la dependencia de los mercados tradicionales, como Estados Unidos y la región centroamericana, que concentran cerca del 80 % de las exportaciones salvadoreñas. La estrategia de abrir nuevos destinos busca que, ante posibles cambios o restricciones en los mercados principales, existan alternativas para los productos nacionales.

El sector exportador salvadoreño también ha recibido reconocimiento internacional. Según Cuéllar, empresas locales han sido galardonadas en certámenes que evalúan la calidad y la innovación, lo que refuerza la imagen del país como un proveedor confiable. Además, la alianza y el diálogo entre el sector privado, el gobierno y los trabajadores han contribuido a generar un ambiente propicio para la inversión extranjera y la expansión de las exportaciones.

Primer plano de dos manos sosteniendo y dejando caer granos de café rojos y amarillos en una cesta tejida
La presidenta de COEXPORT, Silvia Cuéllar, afirmó que el sector cafetalero está creciendo en El Salvador./(Reuters)

Entre los sectores que muestran mayor dinamismo en las exportaciones, la titular de COEXPORT mencionó el textil, el agroindustrial y el farmacéutico. Estos rubros no solo han incrementado su volumen de ventas, sino que también han ampliado su presencia en nuevos mercados. “Tenemos que diversificar mercados. Es excelente los mercados que tenemos y mantengámoslo. Pero para llegar a ese crecimiento sostenido del diez por ciento, tenemos que buscar otros mercados”, agregó Cuéllar.

El panorama para el comercio exterior salvadoreño muestra señales positivas. El sector privado mantiene la expectativa de que la consolidación de relaciones con nuevos socios comerciales y la participación en ferias internacionales sigan impulsando el crecimiento de las exportaciones, con un enfoque en la calidad, la innovación y la diversificación geográfica.

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