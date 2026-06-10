El Salvador

“Cincuenta por ciento de emergencias viales es por caída de árboles”, afirma Alex Beltrán durante la alerta naranja en El Salvador

El funcionario detalló que el plan de atención se apoya en decenas de planteles, personal técnico y equipos pesados para llegar a zonas complicadas en lapsos que van de quince a treinta minutos

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La tormenta tropical Cristina ha dejado 23 emergencias atendidas en El Salvador, con caída de árboles, deslizamientos y derrumbes en distintas carreteras. (Foto: FOVIAL)
La tormenta tropical Cristina ha dejado 23 emergencias atendidas en El Salvador, con caída de árboles, deslizamientos y derrumbes en distintas carreteras. (Foto: FOVIAL)

Un total de 23 emergencias, atendidas en El Salvador durante el periodo de lluvias generado por la tormenta tropical Cristina, ha involucrado principalmente la caída de árboles y deslizamientos en distintas carreteras. De acuerdo con Alex Beltrán, director ejecutivo del FOVIAL, la mitad de los incidentes corresponde a caída de árboles y el resto a deslizamientos y derrumbes.

Para enfrentar estos eventos, FOVIAL activó un protocolo preventivo que incluyó la limpieza y recolección de basura, material orgánico y rocas en los puntos de mayor riesgo. El objetivo es reducir obstrucciones que puedan provocar incidentes viales por saturación del suelo o acumulación de sedimentos, problemas que han incrementado tanto la caída de árboles como los deslizamientos.

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Las emergencias no solo han consistido en derrumbes y caída de árboles. También se han reportado inundaciones temporales en la vía pública, así como daños en señalizaciones, separadores de concreto y otras estructuras viales. Ante este panorama, la respuesta institucional se ha organizado para ofrecer cobertura continua en todo el territorio.

Operativo nacional, maquinaria y recursos

Según Beltrán, las cuadrillas de FOVIAL trabajan en relevos de 12 horas y se distribuyen en 34 planteles estratégicos. Al sumar los recursos del Ministerio de Obras Públicas y otras entidades, la red nacional de puntos de atención supera los 68 planteles. Este despliegue permite atender con rapidez las zonas de mayor incidencia, tanto en rutas principales como en caminos rurales.

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Las emergencias viales por la tormenta tropical Cristina también incluyeron inundaciones temporales y daños en señalizaciones, separadores de concreto y otras estructuras. (Foto: FOVIAL)
Las emergencias viales por la tormenta tropical Cristina también incluyeron inundaciones temporales y daños en señalizaciones, separadores de concreto y otras estructuras. (Foto: FOVIAL)

El operativo cuenta con más de 1,100 unidades de maquinaria —camiones, minicargadores, excavadoras y herramientas manuales—, además de ingenieros y técnicos que supervisan y recorren la red vial de forma permanente. En la región oriental y las zonas costeras, FOVIAL ha reforzado la vigilancia, con equipos destacados en San Miguel y otros puntos críticos, preparados para responder ante cualquier incidente sin importar el tipo de vía o jurisdicción.

Impacto en obras, atención y recomendaciones

De acuerdo con el Director del Fovial, la distribución eficiente de equipos y personal permite que el tiempo promedio de atención ante emergencias se mantenga entre quince y treinta minutos, incluso en áreas de difícil acceso. Esta capacidad de respuesta se ajusta continuamente según la evolución de la emergencia y las necesidades del momento.

Las condiciones climáticas también han obligado a suspender temporalmente algunos trabajos de obra pública, como la colocación de pavimento en caliente. No obstante, otras actividades, como la conformación de calles, la estabilización de taludes y la construcción de puentes, continúan en los tramos donde el clima lo permite. El personal disponible se reasigna en función de las prioridades establecidas por el protocolo de emergencia.

FOVIAL activó un protocolo preventivo en El Salvador para limpiar basura, material orgánico y rocas en puntos de riesgo durante las lluvias de la tormenta tropical Cristina. (Foto: FOVIAL)
FOVIAL activó un protocolo preventivo en El Salvador para limpiar basura, material orgánico y rocas en puntos de riesgo durante las lluvias de la tormenta tropical Cristina. (Foto: FOVIAL)

Un desafío recurrente es la acumulación de basura en las vías y sistemas de drenaje. Durante la emergencia se han retirado bolsas plásticas, colchones y electrodomésticos, elementos que incrementan el riesgo de inundaciones urbanas y obstrucciones. Por ello, insiste en la importancia de no arrojar residuos en la vía pública y coordinar con las alcaldías la disposición adecuada de desechos voluminosos.

Detalló que cuando se identifican afectaciones en la red vial, los cierres parciales o totales se implementan tras la valoración de técnicos especializados, siempre priorizando la seguridad de usuarios y trabajadores. Este monitoreo se extiende a rutas críticas como Los Chorros, y la institución recomienda informarse solo a través de canales oficiales para evitar confusión ante rumores o información no verificada.

Para reportar emergencias viales, FOVIAL habilita el número de WhatsApp 7488-9174 y sus redes sociales. Los reportes recibidos se verifican y, de requerirse, se canalizan a la entidad competente.

Beltrán recomienda a la población evitar desplazamientos innecesarios, conducir con precaución y no intentar remover árboles o escombros por cuenta propia, especialmente si hay cables eléctricos cerca.

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