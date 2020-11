Boston: entre monumentos que cuentan la historia de EEUU y una vida moderna y vibrante

Historia, cultura, gastronomía y deportes: eso es Boston (Shutterstock)

¿Una ciudad donde las calles adoquinadas llevan a centros comerciales con fachadas de vidrio, donde los monumentos que recuerdan la historia del nacimiento de los Estados Unidos se encuentran pegados a los restaurantes más populares, donde los centros más modernos de alta tecnología se mezclan con algunas de las universidades más prestigiosas y más antiguas de Estados Unidos? Entonces no puede ser otra que Boston.

Boston permite explorar la arquitectura y las obras de arte en el famoso Museum of Fine Arts, donde se ofrecen recorridos en diversos idiomas, o descubrir el arte de vanguardia del Institute of Contemporary Art, ubicado en el área del puerto.

La Boston Public Library cuenta con más de 6 millones de volúmenes, e igualmente interesantes son sus murales, frescos, pinturas y esculturas. Otra gema es la obra maestra de H.H. Richardson, Trinity Church, que con frecuencia se encuentra en la lista de monumentos arquitectónicos más significativos de Estados Unidos.

Aquí se pueden ver festivales culturales, artísticos o musicales. O recorrer el típico barrio Beacon Hill, lleno de casas en estilo neogriego y federal, con exquisitas plazas y sitios históricos. También pasear por el Boston Common and the Public Garden y dar una vuelta en uno de los cisnes a pedales o hacer un recorrido a pie, en tranvía, en bicicleta o en barco. A los chicos les encantará explorar el Boston Children’s Museum, donde jamás se les dirá “no toquen”; podrán descubrir los misterios del mar en el New England Aquarium; y ver las maravillas del mundo en el Museum of Science. Todos disfrutarán del Legoland Discovery Center, de dar vueltas en la calesita, y de chapotear en las fuentes y los estanques bajos de Greenway, el parque urbano de la ciudad.

El animado puerto de Boston, con sus avistamientos de ballenas y veleros al atardecer, también será del agrado de todos. Recorrer Harvard Yard o el campus de una milla del Massachusetts Institute of Technology es un “must” de la ciudad. Los distritos de compras característicos de Boston dan a los visitantes la oportunidad de recorrer galerías recubiertas de cristal, mercados al aire libre -de los cuales el más conocido es Faneuil Hall Marketplace–, y pasear por las elegantes boutiques de Newbury Street y la ecléctica Harvard Square, que tiene una forma irregular. Sin desperdiciar, obviamente, los outlets en centros cercanos.

La cocina contemporánea, la comida clásica de Nueva Inglaterra con un toque especial y una amplia y diversa mezcla de platos étnicos dan lugar a una experiencia gastronómica incomparable (Shutterstock)

La gastronomía en Boston es razón suficiente para hacer el viaje. Los chefs de la región compiten unos con otros para ofrecer los mejores platos distintivos, elaborados con los ingredientes locales más frescos. Los platos con mariscos locales son espectaculares, sin importar cómo se preparen. La cocina contemporánea, la comida clásica de Nueva Inglaterra con un toque especial y una amplia y diversa mezcla de platos étnicos dan lugar a una experiencia gastronómica incomparable. Y para realzar el sabor del calendario culinario, dos veces al año, en marzo y agosto, el “Dine Out Boston” se encuentra en el menú de la ciudad. Los chefs preparan comidas a precio fijo, con espectaculares descuentos.

