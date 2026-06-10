República Dominicana: Transporte, restaurantes y salud encabezan alza de precios durante mayo

El transporte fue el sector que más incidió en la inflación de mayo, con una variación de 2.16 por ciento. (Imagen ilustrativa Infobae)

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento de 0.31% durante 2026, según informó este martes el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Este resultado refleja una moderación respecto al mes anterior, pero mantiene a la inflación interanual en 5.35%, cifra que supera el límite superior del rango meta establecido por la autoridad monetaria, de 4.0% ± 1.0%. La inflación acumulada entre enero y mayo alcanzó 1.50 %.

El informe mensual del BCRD destacó que el comportamiento del IPC en mayo estuvo influido principalmente por los incrementos en los precios del transporte, los servicios de restaurantes y hoteles, y el sector salud. El grupo transporte fue el que más contribuyó a la inflación del mes, con una variación de 2.16 %, impulsado por ajustes en los precios de las gasolinas regular (3.87 %) y premium (5.17 %), el gasoil, así como aumentos en las tarifas de boletos aéreos, pasajes de autobuses interurbanos y servicios de motoconcho y carro público.

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Según el BCRD, estos incrementos están relacionados tanto con ajustes internos como con el encarecimiento internacional del petróleo, afectado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

La gasolina regular aumentó 3.87 % y la premium 5.17 %, aunque la apreciación del peso dominicano de 7.8 % hasta mayo amortiguó parte del impacto sobre los importados. (Imagen ilustrativa Infobae)

El grupo restaurantes y hoteles mostró una inflación de 0.41 % en mayo, debido a los aumentos en los precios de servicios de comidas preparadas fuera del hogar, como el plato del día y los víveres con acompañamiento. El informe precisó que la reducción en el precio del pollo dentro de este grupo contribuyó a limitar el alza, aunque la tendencia general fue de incremento en los servicios vinculados a la alimentación fuera del hogar.

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En el caso del grupo salud, la variación mensual fue de 0.36%, impulsada principalmente por las subidas de precios en productos farmacéuticos. El informe del BCRD atribuye este comportamiento a factores de mercado y a la dinámica de costos en la cadena de suministros médicos.

Por otro lado, el grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas presentó una variación mensual negativa de -0.58%. Esta baja se debió a disminuciones en productos básicos como el pollo fresco (-6.60%) y el plátano (-3.89%), que compensaron parcialmente los incrementos en otros alimentos como agua purificada, tomates, panes, café y refrescos. El BCRD recordó que estos productos habían sufrido fuertes subidas desde finales de 2025 hasta enero de 2026, como consecuencia de fenómenos climáticos que afectaron la producción nacional.

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El pollo fresco y el plátano presentaron bajas de 6.60 y 3.89 por ciento, respectivamente, aliviando la presión inflacionaria en los hogares de menores ingresos. (Imagen ilustrativa Infobae)

En cuanto a la inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles, incluidos alimentos y combustibles, la tasa interanual se situó en 4.86%, dentro del rango meta definido por la política monetaria. La variación mensual del IPC subyacente fue de 0.28%.

Diferencias regionales y por nivel de ingreso

El análisis por regiones evidenció diferencias en el comportamiento de los precios. La mayor variación mensual del IPC se registró en la región Este (0.51%), seguida de la región Norte (0.34%), Ozama (0.27%) y Sur (0.16%). El BCRD explicó que el incremento en el Este respondió principalmente a la subida del transporte terrestre, mientras que en el Sur la reducción de precios en alimentos de alta ponderación en la canasta de consumo moderó el avance inflacionario.

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La medición de la inflación por quintiles de ingreso mostró que los hogares de menores ingresos se vieron favorecidos por la baja en alimentos, con tasas de 0.11% en el primer quintil y 0.18% en el segundo. Por el contrario, los hogares de mayores ingresos experimentaron tasas más elevadas, con 0.29% en el cuarto quintil y 0.56% en el quinto, debido al mayor peso de los incrementos en transporte y pasajes aéreos.

El Banco Central enfatizó en su reporte que la dinámica inflacionaria de mayo estuvo marcada por la evolución de los precios internacionales de los combustibles y el comportamiento de sectores clave como transporte, restaurantes y salud.

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