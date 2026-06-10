Confirmaron la prisión preventiva para el empresario acusado de golpear y violar a su expareja en Pilar

La agresión de Balbuena a su ex pareja

A dos meses y medio de que la expareja de Federico Balbuena (34) viralizara en redes sociales una de las brutales golpizas que el hombre le propinó en su propio departamento de Pilar, la Justicia confirmó este martes la prisión preventiva para el empresario automotor. En las últimas semanas fue trasladado a una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Bonaerense, imputado por abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves agravadas por violencia de género.

Fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que el fallo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones es en respuesta a la apelación que había presentado en su momento la defensa de Balbuena contra la prisión preventiva que había solicitado la fiscal Marcela Semería, titular de la UFI N° 14 Descentralizada de Pilar y quien lleva adelante el caso en la etapa de instrucción.

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De esta manera, Balbuena permanecerá en prisión hasta que la causa sea elevada a juicio.

Actualmente, el imputado se encuentra alojado en la Unidad Carcelaria N° 53 de Malvinas Argentinas, ubicada en la localidad de Villa de Mayo.

Federico Nicolás Balbuena

La relación entre Balbuena y su ex comenzó en 2019. La pareja convivió durante tres años hasta separarse en noviembre de 2024. Tras la ruptura, siguieron trabajando juntos en la agencia de autos Car Center Adjudicados, en Luján, de la que el detenido es dueño y la mujer, socia.

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Durante la investigación, la fiscalía reunió testimonios de seis personas, entre ellas compañeros de trabajo, quienes declararon que Balbuena maltrataba y denigraba a la víctima en presencia de otros.

Durante los primeros días de mayo, y tras cambiar de abogado y de estrategia, Balbuena había solicitado una ampliación de su indagatoria y se presentó el viernes pasado ante la fiscal. Allí relató episodios de violencia y discusiones con la denunciante, y mostró arrepentimiento por lo ocurrido.

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La acusación contra Balbuena surge a partir de dos episodios. El primero ocurrió el 11 de septiembre de 2024. Según la causa, aquel día la pareja mantuvo una discusión que derivó en violencia física.

Balbuena dio su versión: “Recuerdo que habíamos discutido porque me quería acompañar a hacer una verificación policial de un vehículo que había que vender. Ella se enojó porque no le permití acompañarme, pero yo lo que buscaba era respirar y no seguir discutiendo. Así que me fui hasta Capital a hacer la verificación policial”.

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El hombre contó ante la fiscal Semería que, tras realizar el trámite, se comunicó por teléfono con la mujer, quien le dijo que estaba en el hospital a raíz de un fuerte dolor de cabeza. Frente a esa situación, se subió a su auto y la pasó a buscar por el centro de salud.

El segundo hecho sucedió el 13 de mayo del año pasado, cuando Balbuena fue a la casa de su ex a buscar teléfonos y una computadora relacionada con la empresa que compartían. En ese encuentro se desató otra discusión.

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“Ella me empezó a reclamar lo que siempre me reclamaba: por qué la dejé, por qué la abandoné o por qué no quería continuar con ella. Yo respondí que nuestra relación era tóxica, que no nos hacía bien a ninguno de los dos y que por eso lo mas conveniente era seguir separados”, declaró el imputado.

Balbuena tras ser detenido

En medio del entredicho, se desató el hecho de violencia. “Nunca quise lastimarla, yo solo quería que ella se recuperara y pudiese iniciar su vida lejos mío, pero siempre tuve la intención de que le vaya bien. Después de la pelea, fuimos a la pieza, yo me senté en la punta de la cama, le pedí disculpas por no poder amarla, peor le dije que era una buena chica, joven, y que ya se le iba a ir el amor e iba a poder iniciar nuevamente una vida, que la vida no se acaba por una separación”.

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A pesar de la violencia previa, Balbuena contó que la situación derivó en relaciones íntimas entre ambos, algo que, según el imputado, era habitual en la pareja: “En ese momento, ella me abrazó, me decía que no la dejara, y ahí hicimos el amor. Nosotros siempre que peleábamos arreglábamos todo en la cama”.

La fiscal Semería ordenó pericias psicológicas tanto al imputado como a la denunciante, que según pudo saber este medio, se realizarán durante el mes de agosto. Mientras tanto, la investigadora le tomó declaración a testigos propuestos por ambas partes.

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En el expediente figura que Balbuena tiene antecedentes judiciales: al menos cuatro denuncias por estafa y otra denuncia previa por abuso sexual en una jurisdicción distinta. En enero pasado, durante un allanamiento en su domicilio, la policía secuestró dos pistolas Glock calibre 9 milímetros registradas a su nombre. La denunciante no refirió amenazas con armas de fuego.

Tras mediatizarse el caso, se conoció que otra joven que trabajó con él en una concesionaria también lo denunció por abuso sexual y amenazas.