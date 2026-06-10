Bariloche: un pasajero bromeó con que tenía una bomba en el equipaje y generó revuelo en el aeropuerto local

Vista exterior del Aeropuerto Internacional Bariloche, puerta de entrada a la Patagonia argentina (Policía Seguridad Aeroportuaria / Aeropuerto de San Carlos de Bariloche)

Un pasajero que estaba por abordar un vuelo hacia Buenos Aires, respondió en tono de broma sobre la existencia de un artefacto explosivo en su equipaje y afectó el funcionamiento de la estación aérea de Bariloche, a partir de la activación de un protocolo antiexplosivos que finalmente fue negativo.

El pasajero se encontraba en el primer piso del Aeropuerto Internacional de Bariloche, provincia de Río Negro, a punto de abordar una aeronave para regresar a Buenos Aires, cuando anunció que tenía una bomba en su equipaje.

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Cuando le consultaron si transportaba elementos prohibidos, como objetos cortantes, baterías o explosivos, dijo que tenía una bomba. A pesar del tono jocoso de la respuesta, su testimonio derivó en la activación de un protocolo antiexplosivos, que estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La “broma” afectó el funcionamiento de la estación aérea, hasta tanto los uniformados – vistiendo trajes para manipular elementos de alto riesgo- confirmaron que se trataba de una falsa alarma.

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Se activó un protocolo antiexplosivos que finalmente fue negativo en el aeropuerto patagónico (Policía Seguridad Aeroportuaria / Aeropuerto de San Carlos de Bariloche)

El responsable del episodio no pudo abordar la aeronave y fue detenido por efectivos de esa fuerza federal, que inició acciones judiciales por el delito de intimidación pública.

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que “el hecho es grave, más allá de si fue una broma o no, y dio inicio a una causa que tiene al hombre como principal sospechoso”.

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Personal de la unidad especial Gedex revisó el equipaje del hombre y analizó el área de pre embarque del aeropuerto internacional, causando temor en la estación aérea.

Otro caso en Chubut

En diciembre de 2025 ocurrió una situación similar en el Aeropuerto de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, donde una mujer aseguró que trasladaba una bomba entre sus pertenencias.

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De inmediato la Policía de Seguridad Aeroportuaria aplicó el protocolo correspondiente para estos casos y los pasajeros de la terminal que estaban en la zona de pre embarque fueron evacuados.

El hecho fue protagonizado por una mujer, que planeaba viajar junto a su hija con destino Buenos Aires. En ese caso, las pasajeras no habían despachado equipaje, por lo que el protocolo dio resultados negativos.

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En diciembre de 2025 una mujer aseguró que trasladaba una bomba entre sus pertenencias

Debido a esto, los vuelos y el movimiento del aeropuerto se vieron completamente interrumpidos, ya que tanto personal como las personas que están por abordar algún avión debieron retirarse del edificio principal y aguardar la finalización del operativo en una zona segura.

Una aeronave procedente de la ciudad de Córdoba aterrizó en el aeropuerto aunque los pasajeros debieron aguardar a bordo hasta que finalizó la inspección.

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Ante una amenaza, la PSA realiza un procedimiento especial de control similar a los casos de las valijas olvidadas y se ordena la inmediata evacuación para evitar que haya una posible tragedia.

Dijo “bomba” y fue condenado

En otro episodio similar, un hombre fue detenido luego de mencionar la palabra “bomba” cuando se registraba en el mostrador de check-in de Aeroparque y fue procesado por supuesta “intimidación pública”.

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El caso derivó en una causa judicial, que concluyó con un embargo al sujeto por un millón de pesos. Ocurrió en mayo de 2025 y tuvo la intervención de la Cámara Federal de Buenos Aires, que dispuso además profundizar la pesquisa para determinar de manera más exacta en qué términos y contexto se refirió a un artefacto explosivo.

Es que testigos hicieron mención a frases distintas como “voy a poner una bomba para poder tomar el avión” o “parece que tengo que colocar una bomba para que me atiendan”. Y una empleada dijo que el pasajero estaba angustiado porque su vuelo se había cancelado varias veces.

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Todo comenzó una tarde de mayo pasado cuando un agente de tráfico de la empresa aérea se presentó en la guardia de prevención del “Aeroparque Jorge Newbery” y refirió que cuando efectuaba el “check-in” de un vuelo con destino a la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, un pasajero le dijo: “Voy a poner una bomba para poder tomar el avión”.

De inmediato se fijó un perímetro en el lugar, se identificó al pasajero y se despejó la zona como medida preventiva, además de convocar al Agrupamiento Especial GEDEX, bomberos y dar aviso a la jefatura del aeropuerto.