Honduras

La lluvia de peces reaparece en Yoro y revive uno de los fenómenos más sorprendentes de Honduras

Tras varias horas de intensas precipitaciones, habitantes de Yoro reportaron una nueva aparición de peces sobre calles y terrenos.

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Decenas de peces aparecieron en calles, patios y espacios abiertos de la aldea Centro Poblado tras las lluvias en Honduras.
La lluvia de peces suele ocurrir entre mayo y junio con el inicio de la temporada lluviosa y es un símbolo de identidad cultural en Yoro. (Cortesía: Redes Sociales)

La lluvia de peces volvió a registrarse en el departamento de Yoro tras una fuerte tormenta que afectó durante varias horas. Según pobladores al terminar las lluvias aparecieron decenas de peces en calles, patios y espacios abiertos, donde las familias salieron a recogerlos.

Fotografías y videos difundidos por residentes y medios locales muestran a niños y adultos durante la recolección. La escena se repite desde hace décadas en Yoro y forma parte de una tradición del país.

La aparición de peces suele ocurrir entre mayo y junio, con el inicio de la temporada lluviosa en Honduras. Aunque no se presenta todos los años con la misma intensidad, cada episodio genera expectativa entre los habitantes de Yoro, que lo consideran un símbolo de identidad cultural y una herencia transmitida de generación en generación.

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Historia y tradición

La lluvia de peces ha convertido a Yoro en un referente turístico y cultural. Con el paso de los años, la historia trascendió las fronteras nacionales y despertó la curiosidad de investigadores, documentalistas y visitantes de distintas partes del mundo.

La tradición popular relata que el fenómeno está vinculado a las oraciones realizadas en el siglo XIX por el sacerdote español Manuel de Jesús Subirana, quien, al observar las condiciones de pobreza de la población local, habría pedido a Dios que nunca faltara alimento para las familias de la zona. Desde entonces, muchos habitantes consideran la lluvia de peces como una bendición que continúa manifestándose en la región.

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Decenas de peces aparecieron en calles, patios y espacios abiertos de la aldea Centro Poblado tras las lluvias en Honduras.
La tradición de la lluvia de peces convirtió a Yoro en un referente turístico y cultural que atrae a investigadores, documentalistas y visitantes. (cortesía HRN)

Por su peso cultural, la ciudad celebra cada año el Festival de la Lluvia de Peces, una actividad que reúne expresiones artísticas, gastronómicas y turísticas relacionadas con este acontecimiento.

Teorías sobre el fenómeno

Aunque para gran parte de la población el fenómeno conserva un carácter extraordinario, científicos y especialistas intentaron encontrar explicaciones basadas en procesos naturales.

Una de las teorías más difundidas sostiene que fuertes corrientes de aire asociadas a tormentas graves podrían levantar pequeños peces desde ríos, lagunas o cuerpos de agua y transportarlos a varios kilómetros de distancia antes de depositarlos junto con la lluvia.

Esa hipótesis fue cuestionada porque Yoro se encuentra lejos de las costas y porque las especies halladas suelen ser peces de agua dulce.

Por eso, algunos investigadores consideran más probable que los animales provengan de sistemas acuíferos subterráneos o corrientes ocultas que emergen durante las intensas lluvias. Según esa teoría, las inundaciones podrían arrastrar peces que permanecen en cavidades naturales bajo tierra y hacerlos visibles en la superficie.

Decenas de peces aparecieron en calles, patios y espacios abiertos de la aldea Centro Poblado tras las lluvias en Honduras.
Las teorías científicas no logran explicar el origen del fenómeno que se repite en Yoro

A pesar de los estudios realizados a lo largo de los años, ninguna explicación logró despejar por completo el origen del fenómeno, lo que mantiene abierto el debate entre la ciencia y las creencias populares.

Además del interés científico y cultural, la lluvia de peces también representa una oportunidad para promover el turismo en Yoro. Cada año, el fenómeno atrae la atención de medios de comunicación, investigadores y visitantes que llegan para conocer de cerca una de las manifestaciones más singulares del país.

Autoridades locales y empresarios del sector consideran que este acontecimiento contribuye a proyectar la imagen de Honduras a nivel internacional, al tiempo que impulsa la economía de la zona mediante actividades comerciales y turísticas relacionadas con esta tradición única.

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