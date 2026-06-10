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Las postales de Ricardo Arjona y su esposa en la Patagonia: “Cuando el fin del mundo se parece al principio”

Antes de encarar sus conciertos en Chile, y listo para batir récords en Argentina, el músico y Deisy Arvelo recorrieron Bariloche, Calafate y el glaciar Perito Moreno

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“El sur del sur. Cuando el fin del mundo se parece al principio. Gente buena, y lugares que no se olvidan. Calafate, gracias por el cariño”, escribió el cantante Ricardo Arjona en su cuenta de Instagram y sumó una serie de fotos de la semana pasada de su paso por el sur argentino.

La inesperada llegada de Ricardo Arjona a El Calafate puso en movimiento a la terminal aérea local y a quienes circulaban cerca del aeropuerto. El músico guatemalteco fue visto descendiendo de un vuelo privado junto a su familia, lo que generó una oleada de curiosidad y comentarios en la ciudad patagónica.

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Ricardo Arjona en el sur argentino
Ricardo Arjona agradeció en Instagram el cariño recibido en El Calafate tras su paso por el sur argentino

El artista eligió El Calafate como destino para tomar distancia de los escenarios y recobrar energías antes de reiniciar su agenda de compromisos. Viajó la semana pasada tras una breve estadía en San Carlos de Bariloche, sumando otro destino del sur argentino a su itinerario personal.

El arribo de Arjona a el Aeropuerto Internacional de El Calafate se mantuvo en la más absoluta discreción, más allá de los curiosos testigos del aterrizaje en la ciudad patagónica. El músico se hospedó en un hotel cinco estrellas de la zona y permanecerió en la villa turística hasta el jueves pasado al mediodía.

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Ricardo Arjona en el sur argentino
Ricardo Arjona se hospedó en un hotel de El Calafate y permaneció en la villa turística hasta el jueves pasado al mediodía

El motivo principal de la visita, fue disfrutar de un periodo de tranquilidad en familia antes de retomar su actividad artística. El sur argentino es frecuentado por personalidades nacionales e internacionales que buscan privacidad y contacto directo con la naturaleza. En este contexto, la elección de El Calafate como refugio resalta la preferencia de Arjona por destinos que combinan serenidad y paisajes imponentes.

Durante su estadía, el cantautor se sumó al grupo de visitantes que suelen recorrer los atractivos naturales de la región. Entre ellos, el Glaciar Perito Moreno, ubicado a 80 km de la localidad, figura como una de las excursiones más buscadas tanto por turistas habituales como por celebridades que buscan escapar de la exposición mediática. El hecho de que Arjona haya optado por este enclave refuerza la posición de la Patagonia como un refugio predilecto para quienes desean desconectarse del ritmo acelerado de otros destinos.

Ricardo Arjona en el sur argentino
El Glaciar Perito Moreno figura entre los atractivos de El Calafate que forman parte del circuito elegido por turistas y celebridades

El guatemalteco aprovechó un alto en su nutrida agenda y visitó el glaciar con su esposa, Deisy Arvelo. La sonrisa de ambos con el glaciar de fondo es una de esas postales que guardarán para la eternidad. El artista que llena estadios y emociona multitudes en una instantánea familiar, con la inmensidad de la naturaleza como testigo.

Ricardo Arjona en el sur argentino
Ricardo Arjona elige El Calafate como refugio: vuelo privado, hotel cinco estrellas y el regreso a Buenos Aires con fechas récord

La noticia de que Ricardo Arjona sumó seis nuevas fechas en Buenos Aires marca un punto de inflexión en la agenda de espectáculos internacionales en Argentina. El anuncio se produjo después de que el artista agotara 14 funciones en el Movistar Arena, lo que representa una de las convocatorias más numerosas vistas en el país para un músico extranjero.

Con las nuevas funciones programadas para el 1, 2, 5, 6, 7 y 9 de julio de 2026, el cantautor guatemalteco alcanzará un total de 20 conciertos en el mismo recinto. La puesta en escena de Arjona destaca por su despliegue teatral y técnico, con luces, sonido y escenografía de alto nivel. En cada función, el músico repasa los clásicos que forjaron su vínculo indestructible con el público y suma algunas novedades de Seco, el trabajo íntimo que editó en 2025 y con el que reflexiona como nunca antes sobre su vida.

Ricardo Arjona en el sur argentino
Tras pasar por Bariloche, el cantautor buscó naturaleza y perfil bajo en Santa Cruz. En paralelo, su convocatoria en Argentina vuelve a crecer y reordena el calendario de espectáculos

Este nuevo hito en Buenos Aires se produce luego de una histórica residencia de 23 conciertos en Guatemala a fines de 2025, lo que reafirma la vigencia del artista a lo largo de cuatro décadas de carrera. El fenómeno Arjona no solo marca récords de asistencia, sino que también consolida su vínculo con el público local, que responde masivamente a cada convocatoria.

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