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Benjamín Netanyahu se presentará a la reelección en los próximos comicios de Israel

Lo confirmó su partido, el Likud. Todavía no existe una fecha definida para las elecciones, aunque deberán celebrarse, a más tardar, el 27 de octubre

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (Europa Press)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (Europa Press)

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, buscará la reelección en los próximos comicios, según confirmó este miércoles su partido, el Likud, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, expresara dudas sobre su posible candidatura.

En un comunicado breve, el Likud señaló: "Netanyahu se presentará a las próximas elecciones y, con la ayuda de Dios, ganará“.

La declaración del partido responde a los comentarios de Trump durante una entrevista con la cadena ABC, en la que manifestó incertidumbre acerca de la continuidad de Netanyahu como primer ministro.

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“No lo sé, ha tenido una carrera increíble. ¿Quiere continuar? Porque, como saben, es un primer ministro en tiempos de guerra. Ganaremos la guerra muy pronto, de una forma u otra, y saben que es un primer ministro en tiempos de guerra”, dijo Trump según publicó en su cuenta de X el jefe en Washington de la cadena, Jonathan Karl.

Todavía no existe una fecha definida para las elecciones en Israel, aunque deberán celebrarse, a más tardar, el 27 de octubre.

En otro orden, Netanyahu aseguró este miércoles que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, “es el último que puede dar lecciones de moral al Estado de Israel”, después de que este asegurara que los ataques de Israel en la región ponen en peligro a todo el mundo.

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“El dictador antisemita Erdogan, que está cometiendo un genocidio contra los kurdos, apoya a la organización terrorista Hamas, oprime a su propio pueblo y encarcela a sus rivales políticos, es el último que puede dar lecciones de moral al Estado de Israel”, recoge un comunicado emitido por la oficina del mandatario.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan (Europa Press)
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan (Europa Press)

Netanyahu reiteró el lema que afirma que el Ejército israelí es el “más moral del mundo”, y afirmó que seguirá actuando contra Irán y sus grupos aliados, “que amenazan a Oriente Medio y al mundo entero”.

El mandatario israelí replicó así a las declaraciones del turco este miércoles, en las que afirmó que los ataques de Israel en Siria y el Líbano amenazan también a Turquía, recogió el diario The Times of Israel de un discurso de Erdogan en el parlamento turco.

Allí, el líder turco también advirtió contra “seguir las aventuras” lideradas por Israel para desestabilizar el Mediterráneo.

Este miércoles, el ministro de Cultura israelí, Miki Zohar, también ha cargado contra el mandatario turco: “El dictador Erdogan, con sangre en sus manos, debería responder por sus crímenes en lugar de dar lecciones a la única democracia de Oriente Medio”.

El comunicado de Netanyahu se enmarca en el habitual intercambio de acusaciones entre las autoridades turcas e israelíes. Recientemente, el ministro de Interior turco habló de “liberarJerusalén, algo que entonces llevó al titular de Exteriores israelí a responder que “el Imperio Otomano ha desaparecido”.

También el titular de Defensa, Israel Katz, se lanzó contra Erdogan entonces, clamando que Jerusalén sería “para siempre” la capital de Israel.

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