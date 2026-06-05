El Mundo Maya impulsa un plan para viajar por países de Centroamérica

La región conformada por Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México presentó un plan estratégico para consolidarse como multidestino turístico durante la Feria Turística del Mundo Maya K’íiwik 2026, celebrada en la ciudad de Mérida, capital de Yucatán. Según informó la agencia de noticias EFE, la iniciativa busca impulsar la integración regional y posicionar al Mundo Maya.

La plataforma K’íiwik, que en lengua maya significa “mercado” o “encuentro”, se convirtió en un espacio de promoción y comercialización de productos turísticos para la promoción y comercialización de productos turísticos. De acuerdo con la Secretaría de Turismo de México, encabezada por Josefina Rodríguez, el proyecto pretende vincular a comunidades, cooperativas, artesanas y artesanos, así como prestadores de servicios y empresas del sector con compradores internacionales. La funcionaria dijo que el propósito es que “lleguen directamente a quienes preservan las tradiciones, los conocimientos y las formas de vida de la región”.

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Durante el evento, que se desarrolla del dos al cinco de junio en el Centro Internacional de Congresos de Mérida, las y los participantes presentan experiencias de turismo comunitario, rutas culturales, expresiones artísticas, gastronomía tradicional y productos elaborados en las comunidades. Según el comunicado difundido por la Secretaría de Turismo, esta feria constituye una herramienta para acercar la oferta del Mundo Maya a operadores turísticos, agencias de viajes, inversionistas y compradores especializados de diversos mercados.

Turistas disfrutan del recientemente renovado Malecón del Puerto de La Libertad en El Salvador, un espacio moderno con vistas al océano Pacífico y la bandera nacional ondeando bajo el sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Turismo en El Salvador, motor de la economía

Los operadores turísticos comenzaron a incluir a El Salvador en circuitos multidestino bajo la iniciativa Mundo Maya. La incorporación ha abierto la puerta a viajeros europeos interesados en recorrer la región como una experiencia integrada.

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También la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA) presentó en Europa su trabajo conjunto como ejemplo de promoción regional durante el II Taller de Cooperación Turística Internacional, que se realizó en Madrid, según informaron fuentes oficiales.

El encuentro fue organizado por la Asociación Internacional para la Cooperación Turística (ASICOTUR) con apoyo de ONU Turismo, de acuerdo con fuentes oficiales. Durante la jornada se trataron los desafíos de la construcción de identidad de destinos y las estrategias para aumentar la visibilidad de regiones emergentes en el escenario global, según la información difundida.

En el caso de El Salvador, el país cerró 2025 con 4.1 millones de visitantes y proyecta USD 3,600 millones en ingresos turísticos al cierre de 2026, un desempeño que lo ubica como el motor turístico de Centroamérica y como el país con la recuperación más rápida de la región tras la pandemia, acuerdo con ONU Turismo.

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Ese avance no se explica solo por el volumen de llegadas. El país superó a Costa Rica y Panamá en ritmo de crecimiento y capacidad de recuperación, mientras que ONU Turismo lo reconoció en su barómetro de 2024 como el líder regional en recuperación y lo situó en una posición destacada a nivel global junto a países como Catar.

Entre los mercados naturales, Guatemala y Honduras siguen siendo los principales emisores, según explicó Alejandra Durán, directora ejecutiva de CORSATUR. De acuerdo con datos de CORSATUR, en el primer cuatrimestre de 2026 llegaron más de 748,000 visitantes guatemaltecos, un 69% más que el año anterior.

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Este collage visual destaca los principales atractivos de Guatemala, incluyendo las majestuosas ruinas de Tikal, la colonial Antigua y el vibrante Lago Atitlán, consolidando su atractivo turístico internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las iniciativas previstas por la OMM

En el marco de la reunión extraordinaria de autoridades de la Organización Mundo Maya (OMM), Rodríguez destacó el plan estratégico, que permitirá mejorar la coordinación institucional, mejorar la coordinación institucional y consolidar acciones conjuntas para incrementar la competitividad turística de la zona. “Hoy las comunidades son las protagonistas del turismo; son ellas quienes abren sus puertas, comparten sus saberes y muestran al mundo la grandeza cultural que distingue al Mundo Maya”, subrayó la secretaria.

La agenda de la OMM contempla, además, la preservación del patrimonio cultural y natural de la región, así como la promoción de proyectos comunitarios, indica la agencia EFE. Entre las propuestas estratégicas figura la mejora de la conectividad aérea y terrestre entre los países miembros, en coordinación con autoridades migratorias y aduaneras. Proyectos como el Tren Maya forman parte de estas iniciativas para facilitar el desplazamiento de turistas y fortalecer la cooperación internacional.

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México asume la presidencia pro tempore

La presidencia pro tempore de la OMM fue recibida por México durante la última edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026), lo que otorga a ese país la responsabilidad de impulsar una agenda centrada en alianzas regionales. Según el reporte de EFE, la feria K’íiwik funcionará como vitrina para visibilizar la riqueza y diversidad del área maya y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico bajo principios de sostenibilidad e inclusión.