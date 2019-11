Por su parte, la licenciada en Nutrición Rocío Hernández asegura que “mientras más referentes hay de salud, los que se encargan de transmitir información de lo que es la actitud preventiva, esa información no está llegando bien a la población, y no es un tema sólo de nuestro país, es mundial”. Para ella, el principal problema “es el de las enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes o hipertensión, porque podemos decir que la gente se está muriendo por lo que come. También tendemos a polarizar en que algo es bueno y algo es malo, y no tenemos esa capacidad de evaluar todo dentro de un marco o contexto. No es que una ensalada por sí sola te va a aumentar la salud ni un chocolate te va a disminuir la salud o provocar diabetes”.