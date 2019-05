Originalmente era el sitio del emblemático hotel St. Moritz. Sin embargo, el cambio de nombre no defraudó a los viajeros. Y es que The Ritz-Carlton New York, con vista al Central Park, ofrece uno de los hospedajes más lujosos y elegantes de la ciudad. En el edificio Emery Roth de 33 pisos cuenta con 253 habitaciones (incluyendo 47 suites) y un majestuoso vestíbulo repleto de obras de arte.