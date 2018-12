The Christmas Market: anidado junto al Bayside Pathway del parque, The Christmas Market presenta entretenimientos para las festividades y deliciosos manjares culinarios. Completo con elfos juguetones, una encantadora ciudad con un tren modelo, y juegos de la época, el mercado es la pieza central del evento navideño de SeaWorld. Los visitantes también pueden relajarse con un cóctel navideño cerca del cálido del fuego de un hogar encendido, mientras experimentan una maravillosa vista del vibrante See of Trees.