En 1904, el antiguo propietario del New York Times convenció a la ciudad de cambiar el nombre de Longacre Square en honor a la publicación mundialmente famosa. Además del cambio de nombre y la apertura de la primera línea de metro de Nueva York, ese año marcó la celebración inaugural de la víspera de Año Nuevo en Times Square, y el "Crossroads of the World" ha sido el escenario histórico de dicha celebración en la ciudad. Se espera que aproximadamente un millón de visitantes se reúnan para ser testigos de la gran noche.