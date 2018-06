Las reglas durante un vuelo son claras: poner el celular en modo avión o apagarlo, no fumar, permanecer en los asientos durante el despegue y el aterrizaje son tan sólo algunas de las que rigen en cualquier aerolínea y en cualquier parte del mundo. Sin embargo, también hay normas implícitas que no son detalladas. Una de ellas es no mantener relaciones sexuales durante el vuelo, despegue o aterrizaje.