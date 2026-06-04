La Aemet activa la alerta naranja en Cataluña por tormentas con granizo y mantiene el aviso amarillo en otras cuatro comunidades

Numerosas personas se protegen de la lluvia con paraguas mientras en Valencia, en una imagen de archivo. (EFE/Manuel Bruque)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este jueves a cinco comunidades autónomas en alerta por diferentes fenómenos meteorológicos, entre ellos lluvias intensas, tormentas, viento y altas temperaturas. A esto se suma la advertencia del organismo sobre la evolución del tiempo en los próximos días, ya que el calor dará una tregua en buena parte del país, aunque será breve porque habrá un nuevo ascenso de las temperaturas a partir de la próxima semana.

La atención se centra especialmente en Cataluña, la única comunidad que mantiene avisos de nivel naranja por lluvias y tormentas en varias zonas de las provincias de Barcelona y Girona. En estas áreas se esperan precipitaciones que podrían dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. Los avisos estarán vigentes entre las 14:00 y las 22:00 horas.

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Las precipitaciones irán acompañadas de tormentas que podrían dejar granizo y fuertes rachas de viento. La probabilidad de que se produzcan estos fenómenos se sitúa entre el 40% y el 70%, según la Aemet. Además, el organismo advierte de que en puntos del Pirineo podrían acumularse hasta 80 litros por metro cuadrado en pocas horas.

Avisos por calor y viento en otras comunidades

La Comunidad Valenciana permanece esta jornada bajo aviso amarillo por diferentes motivos. En el interior de Castellón se esperan lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas durante la tarde, además de rachas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

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Mientras que en la provincia de Valencia, el aviso se debe a las altas temperaturas, ya que los termómetros podrían llegar a los 36 grados en algunas zonas del prelitoral. La misma situación se repite en Málaga, donde la Aemet mantiene el aviso amarillo por calor en las comarcas de Sol y Guadalhorce.

Una mujer con un paraguas pasea por la Puerta del Sol durante una ola de calor. (REUTERS/Kacper Pempel)

Por su parte, Aragón está en aviso por viento, con rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en zonas de Huesca, Teruel y Zaragoza. También Canarias mantiene avisos amarillos por fuertes vientos, con rachas que podrían llegar igualmente a los 70 kilómetros por hora.

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Esta situación meteorológica está provocada por la llegada de un frente por el norte peninsular, que dejará lluvias en el área cantábrica y favorecerá el desarrollo de tormentas en el noreste. Tras su paso, entrará una masa de aire más fresca que provocará un descenso de las temperaturas en buena parte del norte del país. De hecho, comunidades como Asturias, Cantabria, País Vasco o Navarra registrarán una bajada de las máximas respecto a jornadas anteriores.

Los avisos se alejarán a partir del viernes

Una vez finalicen los avisos activados este jueves en Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Andalucía, la situación meteorológica tenderá a estabilizarse en buena parte de la península. Sin embargo, la Aemet mantendrá algunos avisos amarillos durante la jornada del viernes, ya que el sistema de inestabilidad se desplazará hacia el litoral mediterráneo, donde todavía podrán registrarse precipitaciones y fenómenos costeros.

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En Cataluña seguirá activo el aviso amarillo por lluvias y tormentas en el litoral de Barcelona hasta la madrugada del viernes, donde podrían acumularse hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y producirse episodios de granizo. Además, el protagonismo pasará al estado de la mar.

Vista de un termómetro en el centro de Oviedo, en una imagen de archivo. (EFE/ Eloy Alonso)

La Aemet ha activado avisos amarillos por fenómenos costeros en varios puntos de Girona y Baleares debido al fuerte viento del norte y nordeste y al oleaje, con olas de entre dos y tres metros. Estos avisos afectarán al Ampurdán y al litoral sur de Girona, así como a Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera durante buena parte de la mañana.

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Por el momento, la previsión para el sábado es más tranquila. La Aemet no tiene ningún aviso meteorológico activo para esa jornada, aunque recomienda seguir la evolución de las previsiones ante posibles cambios de última hora. El fin de semana estará marcado por una mayor estabilidad en gran parte del país, pero esta situación será temporal, ya que a partir del domingo comenzará un nuevo ascenso de las temperaturas con valores propios del verano.