Matopo Hills, Rhodes Matopos National Park, Zimbabwe

Matopo Hills, Matopo also spelled Matopos or Matobo, mass of granite hills, southeast of Bulawayo, Zimbabwe, formed by river erosion and weathered into fantastic shapes and deep valleys. In 2003 the Matopo Hills were made a World Heritage site.

