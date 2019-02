¿Qué piensan las personas que no se sienten queridas? ¿Cómo trabaja su psiquis? Aquellos que no sienten el afecto de los otros tienen pensamientos negativos sobre ellos mismos y mucha descalificación interna. Piensan que no son suficientemente buenos para recibir cariño de los demás, porque no son importantes para nadie. También suelen suponer que no tienen ninguna cualidad, o que no han logrado nada en su vida, entre otras cosas. Esto provoca emociones negativas como angustia y tristeza, impidiéndoles ver sus talentos y pedir lo que necesitan. Así, van aislándose, retrayéndose y gestando una gran inestabilidad emocional.