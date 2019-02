Llegan los hijos, cambian las relaciones: cómo influye un bebé en la pareja

A veces se cree que la llegada de un hijo es un torbellino que pasa y que todo vuelve a su cauce con el tiempo. La realidad indica que el cambio en la pareja es para siempre. Ya no son dos, y no pueden pensar en función de matrimonio, sino de familia. Esta forma de ver la realidad no significa que se anulen o se eliminen los momentos de a dos, sino que habrá que replantearlos para no tener inconvenientes: "Me sentí tan avergonzado con mi hijo, nos encontró desnudos con mi pareja, no supe qué hacer o decir", uno de los tantos ejemplos que recuerda la doctora haber escuchado en su consulta, y que suceden cuando no se han planificado bien los cambios y las prevenciones que deberán tomarse. El consejo profesional de Salgueiro es buscar privacidad y asegurarse que la puerta esté bien cerrada, como una prevención mínima que ayuda a que uno se relaje, se entregue y no se sienta perseguido.