-El club, el gimnasio o el lugar que elijas para ejercitarte tienen que quedarte cómodos, cerca de tu casa o tu trabajo. Buscá horarios que te resulten fáciles de cumplir, para que este no sea un tema más. A veces es más rentable pagar unos pesos más pero ir, que anotarte en un lugar más barato y lejos al que no vayas a asistir más de un mes. Buscá apoyo. Aunque no debería ser así, a quienes nos cuesta incentivarnos

ante la idea de hacer actividad física nos suele pasar que nos resulta más difícil romper con un compromiso con otro que con nosotros mismos. Por eso, no hay nada como quedar con un amigo para salir a trotar juntos, para jugar un partido de fútbol o para ir a una clase de aerobics. La compañía y el soporte de los afectos son claves para la motivación.