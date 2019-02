Entonces, la construcción de una relación renovada se hará a partir de la búsqueda de otros proyectos, encuentros y de mucha intimidad. Uno no es el que era, pero nadie pierde la capacidad de dar y recibir caricias, besos y afecto. La clave es no paralizarse, no desesperar, no quedarse anclado en lo que se perdió, sino en todo lo que hay por descubrir y construir. Habrá que cimentar una nueva relación, pero sin presiones y respetando los espacios de cada uno.